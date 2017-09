Autotest | Wereldwijd is de Sports Utility Vehicle (SUV) het meest verkochte type auto. Opel speelt daar slim op in door niet één, maar meerdere SUVs aan te bieden. Opel had al een gezinsauto met het uiterlijk van een SUV (Crossland X) en een avontuurlijke terreinauto (Mokka X). Nu komt daar de Grandland X bij. Wat heeft deze derde SUV van Opel te bieden?

De Grandland X zal aanvankelijk leverbaar zijn met twee motoren: een 1.2 liter driecilinder benzinemotor en een 1.6 liter dieselmotor. Een plug-in hybride versie is in ontwikkeling. De genoemde motoren zijn ook te vinden in de Peugeot 3008, maar opnieuw heeft Opel er alles aan gedaan om de Grandland X een eigen karakter te geven.

Uniek voor Opel is "OnStar" en dit is standaard op iedere Grandland X. OnStar biedt onder andere een assistent (een mens, geen computer) die kan helpen bij het plannen van ritten, het maken van reserveringen of het inroepen van hulp. Daarbij biedt OnStar integratie van de mobiele telefoon middels Android Auto en Apple CarPlay. Ook handig: binnenkomende e-mail kan door de computer worden voorgelezen.

Vanwege de samenwerking met Peugeot, biedt de Grandland X niet dezelfde techniek als Opels die in eigen beheer zijn ontwikkeld. Alle gebruikelijke actieve veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig. Sommige voorzieningen zijn eenvoudiger (zoals de lichtbundel die zich aanpast aan de omstandigheden) of ontbreken (FlexFix).

De ruimte voor- en achterin is uitstekend; de Grandland X biedt alle ruimte voor vijf volwassenen plus hun bagage. Juist omdat ook achterin voldoende ruimte is voor lange personen, valt op dat de hoofdsteunen achter te laag zijn om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Voorin "schittert" de Grandland X met voortreffelijke stoelen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Duitse instituut voor gezonde ruggen.

Het dak is uit te voeren in een contrasterende kleur, waardoor het boven de auto lijkt te zweven. Bovendien is een panoramadak leverbaar dat doorloopt tot boven de achterbank, waardoor de Grandland X een groter gevoel van ruimte geeft.

Kenmerkend voor iedere SUV is de hoge schouderlijn. De Grandland X gaat een stap verder met kunststof stootranden rondom in een donkere tint. Een leuk detail: de voor Opel gebruikelijke "hockeystick"-vorm aan de zijkant van de auto is bij de Grandland X op zijn kop geplaatst, waardoor de auto niet langer maar juist hoger lijkt.

De naam zegt het al: bij de Grandland X draait alles om grootsheid. Het lijnenspel is daarom zo gekozen dat de Grandland X er stoer uitziet. Het front oogt extra breed dankzij chromen lijnen die vanaf het logo tot in de koplampen doorlopen.

Terwijl de 1.2 motor bij Peugeot uitblinkt met levendigheid, kiest Opel voor rust en souplesse. De Grandland X is zo stil, dat wie niet op de schakelindicator let kilometers lang in een te lage versnelling kan rijden!

De enorme souplesse zorgt voor rust, maar wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt ontbreekt het aan daadkracht. De prestaties van de 130 pk / 230 Nm sterke turbomotor zijn ruim voldoende, maar bij een auto die zo'n groots gevoel geeft horen ook grootse prestaties wanneer daar om gevraagd wordt.

Diesel

De 1.6 liter dieselmotor heeft een veel minder uitgesproken karakter dan de 1.2 liter benzinemotor. Juist wel bijzonder is dat de dieselmotor leverbaar is in combinatie met een automatische versnellingsbak. Deze automaat verstaat zijn werk goed: hij schakelt schokvrij en steeds op het juiste moment.

De 120 pk / 300 Nm sterke dieselmotor bouwt zijn vermogen uiterst geleidelijk op, hetgeen zorgt voor nog meer comfort maar ook een gebrek aan karakter. Opnieuw zijn de prestaties ruim voldoende, maar het gevoel van superioriteit dat de benzinemotor geeft ontbreekt.

Weggedrag

Hoe de Grandland X rijdt, is eveneens sterk afhankelijk van de gekozen motor. En opnieuw is de benzinemotor sterk in het voordeel. De Grandland X diesel rijdt goed, is mooi in balans maar steekt uiteindelijk niet boven het gemiddelde uit.

Wanneer wordt gekozen voor de benzinemotor, is de Grandland X relatief licht en dat zorgt voor uitmuntende rijeigenschappen. De hele auto is prachtig in balans en alles, van het schakelen tot het sturen, verloopt met zo veel verfijning dat het op een eigen manier voor heel veel rijplezier zorgt. Om het met de tegenhanger van Peugeot te vergelijken: Opel is er in geslaagd diens wendbaarheid en de superieure wegligging te behouden, maar heeft de scherpe kantjes vervangen door meer comfort.

Om de kosten in aanschaf en gebruik te beperken, is de Grandland X niet voorzien van vierwielaandrijving. Om toch te kunnen presteren in (licht) terrein en onder extreme weersomstandigheden, voorziet de Grandland X in "Intelli Grip". Hiermee wordt de elektronische anti-slip regeling zo aangepast dat de Grandland X met alleen voorwielaandrijving toch verder komt dan een doorsnee auto.

Conclusie

Opel introduceert zijn derde SUV: de Grandland X. De Grandland X is de grootste SUV van Opel en dat vertaalt zich in heel veel binnenruimte en een rijke uitrusting. Naast de bestaande Opel Crossland X en Mokka X biedt de Grandland X een grootser gevoel dankzij royalere afmetingen, meer comfort en verfijning.

In vergelijking met SUVs van andere merken is de Grandland X minder uitgesproken om te zien. De rijeigenschappen - met de 1.2 liter turbomotor - zijn echter ver bovengemiddeld. Zelfs als de Grandland X niet weet te overtuigen met het uiterlijk of de uitrusting, dan zal een proefrit dat zeker wél doen.