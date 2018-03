Autotest | SUVs zijn groot, sterk en stoer. Ze maken indruk op de buitenwacht, geven de bestuurder een machtig gevoel om te rijden en nodigen uit tot avontuurlijke reizen. Maar... in de praktijk worden SUV's slechts gebruikt voor woon-werk verkeer en een familiebezoekje in het weekend. Skoda kiest daarom voor een nuchtere aanpak en introduceert de SUV zonder franje: maak kennis met de Skoda Karoq.

Eind 2016 introduceerde Skoda de Kodiaq. En dat was even schrikken! Het altijd zo nuchtere Skoda bood opeens een grote en luxueuze SUV (Sports Utility Vehcile) aan. Dat leek haaks te staan op de idealen van het merk. Tijdens de proefrit bleek het tegendeel waar te zijn: de Kodiaq is weliswaar groot en comfortabel, maar is ontdaan van overdaad en franje. Daarmee blijft de functionaliteit over en dat is typisch Skoda.

Het succes van de Kodiaq smaakte naar meer en na die grote SUV introduceert Skoda nu een middelgroot model volgens hetzelfde recept. Ook de Karoq ziet er goed uit, maar is ontdaan van alles wat overbodig is. Dit is een auto die indruk moet maken op de eigenaar, niet op de buren. Hier geen tierelantijntjes, hoge schouders of boze blikken. Dankzij welgekozen lijnen heeft de Karoq een zelfverzekerde uitstraling en dat is ruim voldoende. Helaas werkt de kleur van de testauto niet erg mee; "Steel Grey" lijkt Skoda's (geslaagde) poging om gewoon grijs nog saaier te maken.

Ruimte

Bij de Karoq ligt de nadruk op ruimte en daarom is de Skoda een slag groter dan de concurrenten. Qua omvang houdt de Karoq het midden tussen een compacte en middelgrote SUV, maar de prijs is altijd "compact". Zoals het hoort bij een SUV, is de instap eenvoudig en geeft de hoge zitpositie een goed overzicht over het verkeer.

De ruimte voorin is goed, maar gezien de buitenmaten kan dat ook niet anders. De achterbank is niet alleen verschuifbaar, maar ook uitneembaar. "VarioFlex", noemt Skoda dat. Op die manier biedt de Karoq nog meer bagageruimte (1.810 liter!) dan een SUV waarbij de achterbank slechts wordt opgeklapt. Bovendien is er een tussenvorm mogelijk: wanneer alleen de middelste van de drie achterste zitplaatsen wordt uitgenomen, kunnen de resterende plekken iets naar elkaar toe worden geschoven en is rondom de twee achterstoelen extra (beweegings)ruimte beschikbaar.

Uitrusting

Zoals het hoort bij Skoda is de uitrusting compleet, maar niet overdadig. Anno 2018 behoren een compleet infotainment systeem (inclusief ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto) en functies voor semi-autonoom rijden tot de basisuitrusting. Dat laatste betekent dat de Karoq met de bestuurder meekijkt en waar nodig een "duwtje" in de juiste richting geeft. In de praktijk kan het stuurwiel worden losgelaten en stuurt de auto zelf, maar dat is uiteraard niet de bedoeling.

Het audiosysteem in de testauto is verzorgd door Canton en past perfect bij Skoda: de klank is niet zo helder en rijk als bij "premium" audiosystemen van andere merken, wel afgewogen en aangenaam. Ook op de lange duur is het geluid daarom nooit vermoeiend.

Misschien wél een tikkeltje overdadig: de testauto is voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep. Aan de andere kant: met de armen vol boodschappentassen is deze functie stiekem best handig. Echt overbodig zijn de projectoren onder de voorportieren die Skoda-logo's op de vloer projecteren.

“"Steel Grey" lijkt Skoda's (geslaagde) poging om gewoon grijs nog saaier te maken„

Weggedrag

Skoda is een dochteronderneming van Volkswagen en daarom kan het gebruik maken van alle standaard-onderdelen van het moederbedrijf. Het onderstel is daarom uiterst verfijnd voor een auto met dit prijskaartje. Bij kalm rijden is de Karoq comfortabel, bij sportief rijden is de Karoq stabiel en vertrouwenwekkend.

De geluiden van de rijwind en banden zijn uiterst gering. Samen met de prima bouwkwaliteit geeft de Karoq daarom nooit het gevoel van een budget-auto.

Motoren

Nieuw voor Skoda is de 1.5 liter benzinemotor met actieve cilinder-uitschakeling ("ACT"). Wanneer minder vermogen wordt gevraagd, worden twee van de vier cilinders uitgeschakeld om brandstof te besparen. Hiervan is in de praktijk niets merkbaar; het uitschakelen van de cilinders zorgt niet voor schokken, bijgeluiden of een tekort aan vermogen. Volgens technici bespaart deze techniek, afhankelijk van de rijstijl en het af te leggen parcours, 0.4 tot zelfs 1.0 liter benzine per 100 km (testverbruik: 6.2 liter per 100 km).

Wanneer wordt gekozen voor de optionele zeventraps automaat met dubbele koppeling ("DSG") daalt het verbruik iets, terwijl het comfort toeneemt. Dat wil zeggen: op het wegrijden vanuit stilstand na. Het gaspedaal is uiterst gevoelig en het kost moeite om te voorkomen dat de "Karoq 1.5 TSI ACT DSG" zich met een wilde sprong in beweging zet. Tegelijkertijd vraagt het rempedaal juist extra druk en ook dat vraagt enige gewenning.

Het vermogen van 150 pk / 250 Nm is voldoende om goed met het verkeer mee te komen. De Karoq hoeft zich nooit overdreven in te spannen, maar daagt ook niet uit tot sportieve uitspattingen. En zo hoort het bij Skoda: ruim voldoende, maar vrij van franje of overdaad.

Conclusie

Men neme een SUV, ontdoet die van alle overbodige extra's en houdt alleen de noodzakelijke elementen over. Dat is de formule voor de Skoda Karoq. En dat is hoe Skoda een auto die meestal om het imago wordt gekocht nu juist met het verstand verkoopt.

Wees gerust: Skoda heeft een zeer ruime opvatting van wat noodzakelijk is. Zelfs zaken zoals een uitgebreid infotainment-systeem en functies voor semi-autonoom rijden zijn beschikbaar. Het verschil met andere SUV's zit vooral in de nuchtere aanpak van Skoda, waarbij dezelfde functionaliteit met eenvoudigere middellen wordt gerealiseerd (geen hybride-aandrijving maar cilinder-uitschakeling, geen complexe opklapbare achterbank maar een uitneembare achterbank). Uiteindelijk is alleen de ruimte overdadig, maar dát is de Karoq vergeven.