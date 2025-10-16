De meeste nieuwe merken moeten de markt op eigen kracht veroveren. Ze worden daarom door schade en schande wijs. Bij Leapmotor ligt dat anders. Het is onderdeel van het Europese bedrijf "Stellantis", waar ook Fiat, Opel, Peugeot en Citroën onder vallen. Daarom heeft Leapmotor meer kennis van en een betere toegang tot de Europese markt. De B10 is weliswaar in China ontworpen en gebouwd, maar er is nadrukkelijk rekening gehouden met de Europese smaak.

Ruimte

Om de angst voor het vreemde nieuwe merk weg te nemen, heeft de B10 een vriendelijke en benaderbare uitstraling. De slanke koplampen en een hoge bouw zorgen voor een modern en solide element. De afmetingen van de B10 zijn vergelijkbaar met die van de Peugeot 3008, Volkswagen ID.4, Kia EV4 en Kia Sportage.

De binnenruimte is absoluut niet vergelijkbaar met die van andere SUV's in dit segment. Vier grote volwassenen zitten riant in de B10. De hoofd- en beenruimte achterin is daarom vergelijkbaar met die van SUV's die één of zelfs twee slagen groter zijn. Desondanks is ook de bagageruimte groot. Leapmotor heeft zelfs kans gezien om een extra bergruimte onder de motorkap te maken, alhoewel die bescheiden is.

Uitrusting

Bij Leapmotor draait alles om moderne techniek en dat blijkt mede uit de minimalistische opzet van het dashboard, waarbij de Chinese fabrikant zich op zijn zachtst gezegd heeft laten inspireren door Tesla. Hier is echter voor het eerst merkbaar hoe Leapmotor tot een scherpe prijs is gekomen, want veel interieurdelen zijn van hard plastic. Toch ziet dit er dankzij de vorm en kleur aardig uit, waardoor de B10 absoluut niet als minderwaardig is ervaren. Bovendien zit op strategische plekken (bijvoorbeeld rond de deurhendels) wél een zachte stof.

Alle functies die logischerwijs via een beeldscherm kunnen worden bediend, zijn dat ook. Daarom zijn er in de cabine vrijwel geen knoppen te vinden. De eerste kennismaking vraagt daarom enige studie, maar dankzij de logische menu-structuur duurt die niet lang. Het systeem reageert altijd snel op commando's van de bestuurder en dat draagt bij aan het goede gevoel over de techniek.

„de Leapmotor B10 is nu een goede investering, die op de lange termijn alleen maar beter wordt“

Software ontwikkelen is overduidelijk het sterke punt van Leapmotor. Terwijl de gevestigde orde grote moeite heeft met het ontwikkelen van software (of dit uit pure wanhoop zelfs uitbesteedt aan externe partijen), heeft Leapmotor een eigen besturingssysteem ontwikkeld dat verantwoordelijk is voor het gehele voertuig. Het infotainment-systeem, de veiligheidsvoorzieningen en de aandrijflijn delen allemaal dezelfde centrale computer. De B10 is daarom een zogenaamd "software defined vehcile", ofwel een software gestuurde auto. Het grote voordeel hiervan is dat de B10 tot in lengte van jaren kan worden verbeterd. Zo hoort het!

Toch schiet Leapmotor op een paar punten tekort. Zo is het geluid van het audiosysteem iel. Om aan te geven hoe iel: er zijn telefoons die een voller geluid laten horen. Op de luidsprekers en versterker is dus te veel bezuinigd.

Als het gaat om actieve veiligheid, dan heeft Leapmotor juist te veel zijn best gedaan. Wanneer alle bestuurders-assistenten zijn ingeschakeld (standaard na iedere start), is de B10 uitzonderlijk bemoeizuchtig en klinkt minstens iedere 10 seconden een bel of zoemer. Daarbij duwt en trekt de computer zo vaak aan het stuurwiel, dat de bestuurder nauwelijks meer weet of de auto op hem/haar reageert of op de elektronica. (nagekomen bericht: Leapmotor liet kort na publicatie van dit verslag weten dat deze problemen zullen worden opgelost in de eerstvolgende een software-update).

Elektrische auto

Vrijwel alle Chinese nieuwkomers danken hun bestaan aan het trage omschakelen naar elektrisch rijden door de gevestigde orde. De B10 is daarom alleen beschikbaar als elektrische auto (alhoewel het platform geschikt is voor een "range extender"). Er is keuze uit batterijen met een capaciteit van 56 en 67 kWh voor een actieradius van respectievelijk 361 en 434 kilometer.

De elektromotor heeft altijd een vermogen van 218 pk / 240 Nm. Dat is in de praktijk ruimschoots voldoende. Sterker nog: in de sportstand is de B10 zo gretig, dat het onrustig is voor passagiers. Daarom zijn de meeste kilometers afgelegd in de eco-modus en ook dan presteert de B10 goed. Het terugwinnen van energie tijdens remmen en uitrollen kan op drie niveaus, maar zelfs op de hoogste stand remt de B10 weinig op de motor af. Ook dit is wat Autozine betreft aanleiding voor een software-update.

Tijdens de testrit op een afwisselende route onder gematigde weersomstandigheden kwam het verbruik uit op 15.1 kWh / 100 km. Dat is niet alleen keurig voor een auto van deze omvang, maar zelfs zuiniger dan Leapmotor belooft! Het beloofde bereik wordt daarom ook moeiteloos gerealiseerd.

Weggedrag

Het lage verbruik is mede te danken aan gewichtsbesparing. Leapmotor ontwikkelt en fabriceert 60% van de onderdelen in eigen huis. Daarom kunnen steeds meer componenten worden geïntegreerd tot een kleiner, lichter geheel. En omdat alle digitale signalen over dezelfde kabel gaan, ligt er 67% minder kabel in de B10 dan in een conventionele auto. Specialisten van Fiat en Alfa Romeo hebben vervolgens de fijnregeling van het onderstel verzorgd op hun eigen privé-circuit in Italië.

Echter, in de standaard- en comfortabele modus is de besturing zo licht en gevoelloos (testauto op "Linglong" banden), dat de B10 een weinig vertrouwenwekkend weggedrag heeft. Ondanks de achterwielaandrijving heeft de B10 geen zuiverder stuurgevoel dan andere auto's. En ondanks het ontbreken van een motor tussen de voorwielen, kunnen deze niet verder indraaien dan gebruikelijk voor een kleinere draaicirkel.

Alleen in de sportstand benadert de B10 het beloofde Europese gevoel. Echter, dat is afhankelijk van de snelheid. Hoe harder wordt gereden, hoe minder vertrouwenwekkend het karakter. In de stad en op provinciale wegen is de B10 in zijn element en daar blinkt de auto uit in rust en comfort.

Conclusie

Is de Leapmotor B10 niet alleen voordeliger dan compacte SUV's van de gevestigde orde, maar ook nog eens goedkoper dan die van Chinese concurrenten? Absoluut! Voor de prijs van een compacte hatchback biedt Leapmotor een ruime SUV. De bouwkwaliteit is goed en slechts op een enkel detail is merkbaar hoe is bezuinigd.

Met de ruimte overtreft de B10 niet alleen duurdere, maar ook veel grotere auto's. Helaas is het weggedrag op hoge snelheid weinig vertrouwenwekkend. In de stad en op provinciale wegen overtuigt de B10 daarentegen juist door comfort en daadkracht. De elektrische aandrijflijn deugt, want het verbruik is bescheiden en het bereik is voldoende om zorgeloos te kunnen reizen.

Misschien wel nog belangrijker dan de scherpe prijs, is de slimme opzet. De B10 is een heuse software-gestuurde auto en dat is iets waar veel merken naar streven, maar iets wat slechts een enkeling daadwerkelijk aanbiedt. Een deel van de zaken die nu als kritiekpunten zijn genoemd, kan daarom eenvoudig worden verbeterd met software-updates. Kortom: de Leapmotor B10 is nu een goede investering, die op de lange termijn alleen maar beter wordt.