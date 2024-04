Omdat alles bij Dacia draait om een lage prijs, werd tot nu toe minder prioriteit gegeven aan de vormgeving. Bovendien moest Dacia op basis van een bestaand platform van moederbedrijf Renault een eigen model ontwikkelen en dat gaf beperkingen. De derde generatie van de Duster is gebouwd op het zogenaamde "CMF-B" platform en dat biedt veel meer flexibiliteit. Daarom is de Duster nu een strak vormgegeven SUV. De "verstopte" achterportieren geven de Duster zelfs iets van een premium-model! Tegelijkertijd blijft de uitstraling ontwapenend eenvoudig en bescheiden, zoals het hoort bij Dacia.

Ruimte

In vergelijking met de vorige generatie, en veel concurrenten, heeft de nieuwe Duster het karakter van een echte terreinwagen. De zit is hoog en rechtop, met zicht op een grote motorkap door een relatief lage voorruit. Het dashboard is hoekig en voelt ondanks (of dankzij?) 20% gerecycled kunststof even robuust als de rest van de auto. De Duster gaat nooit voor subtiliteit, maar voor grote, stevige vlakken. De opzet van de cabine versterkt daarom het gevoel van avontuur.

Dankzij het gebruik van het nieuwe platform is de nieuwe Duster ruimer dan de vorige. Dat geldt niet alleen voor de hoofd- en beenruimte voor- en achterin, maar ook voor de bergvakken in het interieur. Desondanks is de Dacia gemiddeld ruim voor een auto van deze omvang. Wat de Duster slimmer maakt dan de middenmoot, zijn de "YouClip" accessoires: op strategische plekken zijn bevestigingspunten te vinden waarop naar keuze bakjes, bekerhouders, zaklampen en meer kunnen worden bevestigd.

Uitrusting

Zoals gebruikelijk bij Dacia is de uitrusting compleet met alles wat nodig is en niets meer dan dat. Deze nieuwe generatie is voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie vereist. Iedere slordigheid wordt daarom meteen afgestraft, ook als dit niet de fout van de bestuurder maar van de elektronica is (bijvoorbeeld omdat een verkeersbord voor een afslag of paralelweg wordt gelezen). Twee keer op de knop links onder het stuur drukken volstaat om deze bemoeizuchtige functies uit te schakelen.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt de Duster een houder voor een smartphone, een beeldscherm waarop beeld van een smartphone kan worden weergegeven (via Apple CarPlay of Android Auto) of een volwaardig infotainment-systeem. De weergave van dit geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem is veel simpeler dan bij soortgelijke systemen van andere merken. Dit is echter als voordeel ervaren: door het ontbreken van versiering, animaties of ander moois is de bediening eenvoudiger. De klank van het "Arkamys" audiosysteem is beschaafd en blijft daarom ook aangenaam op lange ritten.

Weggedrag

Om de CO2-uitstoot te beperken heeft Dacia zich tot doel gesteld om de nieuwe, grotere en meer luxueuze Duster niet zwaarder te maken van de vorige. Met alle nieuwe voorzieningen en toegenomen stevigheid was dat al een uitdaging. De Duster is bedoeld als echte terreinwagen, niet als life style auto die wordt gekocht om een suggestie van avontuur, en dat maakte gewichtbesparen extra lastig.

Toch is Dacia er in geslaagd om het gewicht te beperken, de stevigheid (betere rijeigenschappen, meer veiligheid) te vergroten en de geluidsisolatie te verbeteren. Echter, het is merkbaar dat de Duster een echte terreinwagen is, ook wanneer wordt gekozen voor een versie met tweewielaandrijving. De hoge bouw, lange veerwegen en wielen met kleine velgen en grote banden zorgen voor matige stabiliteit. Daarbij is de besturing, ondanks de snelheidsafhankelijke bekrachtiging, zeer licht en ontbreekt het nodige gevoel met het mechaniek. Dit is allemaal verre van gevaarlijk, maar de dynamiek en het vertrouwenwekkende gevoel dat bijvoorbeeld een Sandero biedt (staat op hetzelfde platform) ontbreekt bij de Duster.

Op slecht wegdek schittert de Duster juist. Dit model is van origine ontworpen voor de slechte wegen in thuisland Roemenië en daarom voelt de Duster uitgesproken solide. Bospaden vol putten en gaten vormen zelfs met een basisversie geen enkel probleem. Ook de remmen verdienen een compliment: die zijn bijterig en daadkrachtig.

Hybride

Deze derde generatie van de Duster is de eerste die leverbaar is met volwaardige hybride-aandrijving (dus niet alleen "mild hybrid"). Onder de motorkap zijn een 1.6 liter benzinemotor en twee (!) elektromotoren te vinden. Tijdens uitrollen en afremmen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Opladen aan een stekker is daarom niet nodig. Echter, wanneer de batterij bijna leeg is, kan het toerental tijdelijk automatisch worden verhoogd en dan giert de motor het uit alsof de bestuurder vergeet te schakelen. Om de kracht van meerdere motoren op de voorwielen over te brengen is een automatische versnellingsbak een vereiste, die is daarom standaard.

Omdat het hier een viercilinder motor betreft, is de loop rustiger dan die van de standaard driecilinder. Daarbij assisteren de elektromotoren wanneer de benzinemotor hard moet werken. Op lage snelheid is de aandrijving zelfs geheel elektrisch en daarom is de "Duster Hybrid 140" merkbaar comfortabeler, sterker en stiller dan de andere motorvarianten. Op een route met voornamelijk binnenwegen, en dus een zeer lage gemiddelde snelheid, kwam het testverbruik uit op 3.9 liter per 100 km (81% eco score volgens de boordcomputer). Daarmee is de Duster niet alleen voordelig in aanschaf, maar meer dan ooit ook in gebruik.

Conclusie

Biedt de derde generatie van de Dacia Duster evenveel waar voor zijn geld als de voorgaande versies? Meer zelfs! Omdat Dacia modellen aanbiedt met uitgesproken karakters (de ruime Jogger, de efficiënte Spring en verstandige Sandero) is de nieuwe Duster meer terreinwagen dan voorheen. Voor wie op zoek is naar een echt werkpaard is dat goed nieuws. Zelfs met tweewielaandrijving redt de Duster zich prima buiten de gebaande paden. Wie de Duster koopt als "life style" auto is hierbij gewaarschuwd, want deze terreinwaardigheid gaat ten koste van de dynamiek op de openbare weg.

Dankzij het gebruik van een geheel nieuw platform staan het uiterlijk, de binnenruimte, de geluidsisolatie en de elektronica allemaal op een hoger niveau. Op al deze punten kan de Duster nu nog beter wedijveren met de concurrentie, die steevast duurder is. Dankzij de hybride-motor is de Duster sterker, stiller, soepeler en zuiniger geworden. Kortom: de Duster heeft beduidend meer te bieden dan voorheen en biedt daarom nog meer waar voor hetzelfde geld.