Rij-impressie | De belangrijkste reden om een Jeep te kopen is... dat het een Jeep is! Het imago van het merk is al decennia lang ijzersterk en het is niet meer dan logisch dat een trouwe groep kopers zich daarbij thuisvoelt. Echter, de Amerikaanse herkomst heeft ook nadelen. Zowel de techniek als de bouwkwaliteit zijn soms minder goed afgestemd op de Europese markt. Vanaf modeljaar 2022 zet de Jeep Compass echter koers richting Europa!

De fabrikanten maken er geen geheim van: sinds enkele jaren vormen Jeep en Fiat (samen met diverse andere merken) één bedrijf. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat kennis en techniek onderling kunnen worden uitgewisseld. Met name de Jeeps die zijn gericht op de Europese markt hebben daar nu voordeel van.

Facelift

Op het eerste gezicht zijn de verschillen tussen de originele Compass uit 2017 en de facelift voor 2022 gering. De grille is iets scherper getekend. En door de breedstralers hoger in de neus te plaatsen heeft de auto een venijnigere blik. Onzichtbaar, maar wel nieuw, is de sensor van de elektrisch bedienbare achterklep onder de achterbumper. Wie de handen vol heeft, kan voortaan een vegende beweging met de voet onder de achterbumper maken om de (elektrisch bediende) achterklep te openen.

Het echte verschil voor modeljaar 2022 zit in het interieur. In Amerika worden plastic panelen en een matige afwerking daarvan als gewoon gezien. In Europa liggen de normen voor zowel de materiaalkeuze als de bouwkwaliteit veel hoger en daarom is juist dit aangepakt voor de vernieuwde Compass. Het dashboard, de middentunnel en de deurpanelen zijn opnieuw ontworpen en vervolgens voorzien van hoogwaardigere materialen.

In de praktijk is het verschil enorm! Het nieuwe interieur is rustiger, meer harmonieus en overzichtelijker. Waar het dashboard voorheen geheel uit kunststof bestond, zijn oppervlakken die vaak worden aangeraakt nu bekleed met een zacht materiaal. Bovendien zijn die materialen strak afgewerkt, waar mogelijk met decoratieve stiknaden. De ruimte is als vanouds goed. De bestuurder en bijrijder zitten hoog en er is veel ruimte rondom de voorstoelen. De ruimte op de achterbank is ruim voldoende voor grote volwassenen.

Uitrusting

Centraal op het dashboard is voortaan een groot (10.1 inch), vrijstaand beeldscherm te vinden. Dankzij de omvang is het niet alleen makkelijk afleesbaar, de hoge kwaliteit van het beeldscherm zorgt voor haarfijne beelden. Het duidelijke contrast tussen gitzwart en helder wit zorgt er bovendien voor dat het rustiger is voor de ogen.

Het beeldscherm laat zich grotendeels bedienen als een smartphone of tablet-computer, maar dit heeft Jeep iets te letterlijk opgevat. Veel symbolen of menu's zijn namelijk zo klein, dat ze lastig zijn te bedienen in een rijdende auto. Wie voor aanvang van de eerste rit echter de moeite neemt de menustructuur te doorgronden, kan het systeem grotendeels aanpassen aan de eigen voorkeuren en dat zorgt daarna voor extra gebruiksgemak. Tijdens de test functioneerden de radio (FM en DAB+), het navigatiesysteem en de boordcomputer allemaal naar behoren. Wie daar desondanks de voorkeur aan geeft kan ook kiezen voor de eigen smartphone middels Apple CarPlay of Android Auto. Daarvoor zijn zowel een USB-A als een USB-C aansluiting beschikbaar.

Ook achter het stuurwiel is voortaan een beeldscherm te vinden. En ook hier lijkt de layout aan een bureau in een kantoor te zijn ontworpen en niet in een rijdende auto. Zo is de snelheid relatief klein in beeld, terwijl de toerenteller vrijwel de gehele breedte onderin het beeldscherm in beslag neemt. Midden in beeld kan informatie van het audiosysteem, de boordcomputer of de diverse assistentie-systemen worden getoond. Indien gewenst kunnen ze ook allemaal tegelijk worden getoond in een driedimensionale boogvorm. Dat staat heel mooi, maar in feite heeft het beeldscherm genoeg ruimte om alle informatie "plat" te tonen en dan zou het makkelijker leesbaar zijn.

Om parkeren makkelijker te maken, beschikt de Compass (optioneel) over camera's voor en achterop. Heel bijzonder is, dat kan worden gekozen voor een breed of extra breed beeld. De camera achterop heeft zelfs een functie om in te zoomen!

Mede dankzij de inbreng van Fiat kan de Jeep Compass voortaan assisteren bij het gasgeven, remmen en sturen. De invloed van de stuur-assistent is zeer nadrukkelijk aanwezig. Daardoor is in snel genomen bochten onduidelijk of tegendruk in de besturing komt van de voorwielen of de computer en dat geeft onzekerheid. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de adaptieve cruise-control (automatisch afstand houden), is de Compass lekker assertief. Het systeem "schrikt" niet van plotseling invoegende auto's en functioneert daarom ook in drukker verkeer. Aan de andere kant: op een vrijwel lege weg gingen meer dan eens alle alarmbellen af en werd de bestuurder gemaand te remmen voor een onzichtbaar object.

Aandrijving

Voor modeljaar 2022 zijn alle motoren vervangen. De 1.4 liter benzinemotor is komen te vervallen, evenals alle dieselmotoren. In plaats van de dieselmotor is nu een plug-inhybride versie leverbaar. Dit is tevens de enige variant van de Compass die nog over vierwielaandrijving beschikt. Omdat de plug-inhybride techniek van Jeep recent is getest in de Renegade, is voor deze gelegenheid gekozen voor de nieuwe 1.3 liter turbomotor.

„Zoals het hoort bij Jeep is er ook een versie met vierwielaandrijving, desnoods zelfs met alle voorzieningen voor serieus terreinrijden“

Deze "1.3T", afkomstig van Fiat, is leverbaar met handbak en automaat. Die versie met handbak levert altijd 130 pk, wanneer wordt gekozen voor een automaat bedraagt het vermogen 150 pk. De trekkracht bedraagt in beide gevallen 270 Nm. Omdat de motor bij lage toeren weinig vermogen levert, zijn de eerste drie versnellingen kort. Hierdoor is de Compass vlot en levendig bij een ferme rijstijl. Echter, bij kalm rijden is juist duidelijk merkbaar dat de automaat veel schakelt en zoekt. Met name filerijden is hierdoor onprettig.

Het vermogen van de 1.3 liter turbomotor is in de praktijk ruim voldoende. Sterker nog, wanneer wordt gekozen voor de sport-stand gaat de Compass er regelmatig met gillende voorwielen vandoor. Echter, de relatief kleine motor moet hard werken om te presteren en daarom ontbreekt het superieure gevoel dat hoort bij een grote, hoge en stoer uitziende auto als deze. Op een route met 50% snelweg en 50% binnenwegen kwam het testverbruik uit op 7.2 liter per 100 km. Dat is iets hoger dan Jeep belooft, maar gemiddeld voor een auto als deze (zonder enige vorm van elektrische assistentie).

Weggedrag

Jeep dankt een deel van het imago aan de kwaliteiten in het terrein. Echter, tegenwoordig is dat nauwelijks van belang; zeker in West-Europa. De Compass is daarom in de basis een voorwielaangedreven auto. In plaats van sneeuw- of modderbanden worden standaard eco-banden gemonteerd (zelfs een maatje smaller dan voorheen). De Compass rijdt daarom als een hoge gezinsauto en niet als een terreinwagen. Het onderstel is niet uitgesproken hard of zacht, maar gemoedelijk en comfortabel.

Iedere uitvoering van de Compass heeft een bovengemiddelde bodemvrijheid alsmede grote in- en uitloophoeken. Immers, een Jeep wordt gekocht omdat het een Jeep is en daar hoort de nodige nostalgie bij.

Conclusie

Is de Jeep Compass voor modeljaar 2022 beter afgestemd op de Europese markt? Ja, zeker! De Compass is voortaan namelijk leverbaar in twee meer uitgesproken varianten. In beide gevallen is het nieuw ontworpen interieur harmonieuzer, hoogwaardiger en daarmee beter afgestemd op de Europese smaak.

Wanneer wordt gekozen voor de "1.3T" is de Compass vooral een gezinsauto. Deze nieuwe motor heeft echter een wat tegenstrijdig karakter. De relatief kleine turbomotor is sterk, maar moet zo hard werken om te presteren, dat een kalme rijstijl logischer is. Echter, de versnellingsbakverhoudingen zijn juist afgestemd op een ferme rijstijl. Het weggedrag van deze tweewielaangedreven versie is goedmoedig en onopvallend.

Zoals het hoort bij Jeep is er ook een versie met vierwielaandrijving, desnoods zelfs met alle voorzieningen voor serieus terreinrijden ("Trailhawk"). Deze versie heeft geen grotere motor, maar juist een slimmere motor gekregen. Voortaan is de Compass er namelijk ook als plug-inhybride. Heel Europees allemaal!

plus Ijzersterk imago

Ruim en praktisch

Onderscheidende vormgeving min Automaat onrustig bij lage snelheden

Stuur-assistentie te nadrukkelijk aanwezig

Top-uitvoering 1.3T duurder dan plug-inhybride

Jeep Compass beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 34.190,- Gebruikt

vanaf € 20.945,- Import

vanaf € 17.469,- Bijtelling

vanaf € 230,- eerste keuze

3 jaar garantie

2 jaar lakgarantie 15 op voorraad

vanaf 2018

vanaf 53.904 km 522 op voorraad

vanaf 2017

vanaf 10 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Volkswagen ID.4

"Een goed ID?"

Ford Mustang MACH-E

"Van moeten mogen maken"

Mercedes EQA

"Een primeurtje"

Suzuki Across

"Beter goed gejat dan slecht bedacht"