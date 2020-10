Rij-impressie | Seat introduceerde het juiste product op het juiste moment. Precies toen de vraag naar grote, hoge auto's toenam introduceerde Seat drie SUV's in drie verschillende formaten. De middelste daarvan, de Ateca, is het meest populair gebleken. Om dat succes vast te houden is het nodig om de Ateca bij de tijd te houden. Wat heeft Seat verbeterd voor modeljaar 2021?

Uit onderzoek van Seat is gebleken dat het uiterlijk veruit de meest belangrijke factor is bij de keuze voor de Ateca. Ruimte, prijs en techniek volgen op enige afstand. Waar mogelijk heeft Seat de Ateca op die punten aangepast.

Uiterlijk

Waar mogelijk, want het gaat hier slechts om een vernieuwd model en dat legt de nodige beperkingen op. De Ateca is daarom niet groter of kleiner geworden, alleen het uiterlijk is aangepast. Daarbij heeft Seat ernaar gestreefd het verschil tussen de uitvoeringen duidelijker te maken. Zo is de "XPerience" (voorheen "XCellence") meer gericht op avontuur en heeft deze uitvoering nu de stoerste aankleding.

Voor iedere Ateca vanaf modeljaar 2021 geldt dat de koplampen, de grille en de voorspoiler opnieuw zijn vormgegeven. Aan de achterzijde is de vernieuwde Ateca herkenbaar aan een nieuwe achterbumper, dynamische richtingaanwijzers en een "handgeschreven" typeplaatje. De hier gereden XPerience heeft zwarte wielkasten voor een extra robuuste uitstraling.

Infotainment

Ook binnenin heeft Seat nieuwe materialen toegepast (alleen de deurpanelen en de omlijsting van de luchtroosters). De grootste vooruitgang zit in de uitrusting. De Ateca is voortaan leverbaar met het nieuwste infotainment-systeem van Seat. De basis hiervan wordt gevormd door hetzelfde audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat ook wordt toegepast door zustermerken Volkswagen, Audi en Skoda. Ieder merk bouwt hier een eigen schil omheen en Seat is daarin ronduit creatief geweest.

Er is een traditionele weergave waarin alle functies simpelweg met icoontjes worden getoond (zelf in te delen), vergelijkbaar met de weergave op een mobiele telefoon. Daarnaast is het mogelijk om in "panelen" (zie foto) de meest gebruikte functies te bundelen, waarbij in ieder paneel actuele informatie over die functie wordt weergegeven. Denk daarbij aan de volgende instructie van het navigatiesysteem, de gekozen zender op de radio of het verbruik volgens de boordcomputer. Drie van deze panelen kunnen tegelijkertijd worden weergegeven.

Het vraagt enig geduld en experimenteren om alles uit dit systeem te halen. Dat komt doordat de bediening niet altijd even consequent is. Zo werkt het beeldscherm achter het stuurwiel (dat de traditionele snelheidsmeter en toerenteller vervangt) niet volgens dezelfde logica en dat zorgt voor verwarring! Sterker nog: de knoppen op het stuurwiel lijken bijna willekeurig te zijn ingedeeld en voor een enkele functie blijkt zelfs een toets aan het uiteinde van de hendel van het knipperlicht te moeten worden gebruikt.

Als alternatief kunnen spraakgestuurde commando's worden gebruikt. Dit betreft nog niet de beloofde slimme assistent die vrij geformuleerde zinnen begrijpt, daarvoor is het wachten op een software-update. Echter, wie zich strikt aan de vaste commando's in een vaste volgorde houdt (zoals getoond op het beeldscherm), komt met het huidige systeem een heel eind. Let op dat ditzelfde systeem in alle voorgaande Seats, Audi's, Skoda's en Volkswagens faalde. Bij deze door Seat Spanje geprepareerde auto werkte het wél naar behoren en foutloos, zelfs bij zeer complexe opdrachten. Kortom: let er op dat een dealer dit bij het afleveren van een auto correct installeert en configureert.

Assistenten

Ook nieuw voor modeljaar 2021 zijn semi-zelfrijdende functies. Hierin gaat de vernieuwde Ateca steeds net een stapje verder dan voorheen. Het stuurwiel registreert voortaan aan de hand van spanningsverschillen of de bestuurder de handen aan het stuur heeft. Wie het stuurwiel slechts losjes in de hand heeft, wordt daarom niet meer lastiggevallen met herhaalde verzoeken om het stuurwiel vast te pakken. Voortaan kan de adaptieve cruise-control de snelheid aanpassen aan de hand van informatie van het navigatiesysteem en de camera's. Op die manier kan de Ateca vanzelf vaart minderen bij een scherpe bocht, kruispunt of rotonde.

In de praktijk hebben beide nieuwe voorzieningen als effect dat de Ateca soepeler stuurt, remt en gasgeeft. Echter: de elektronica is steeds uiterst voorzichtig. Zo accelereert de auto extreem langzaam wanneer de voorligger versnelt en wordt het overige verkeer hierdoor soms opgehouden.

Rijeigenschappen

Als het gaat om de rijeigenschappen, dan is alles bij het oude gebleven. De Ateca is leverbaar met dezelfde motoren als bij de introductie van het model in 2016. Alleen zijn filters toegepast om te voldoen aan de meest recente uitstootnormen. Op papier lijkt het verbruik sterk te zijn gestegen, maar dit komt door een nieuwe manier van meten (WLTP i.p.v. NEDC) en niet door veranderingen in de aandrijflijn.

Voor deze test is gereden met de meest populaire krachtbron: de 1.5 TSI. In combinatie met de 7-traps automaat met dubbele koppeling past deze gevoelsmatig het beste bij de Ateca. Het vermogen van 150 pk / 250 Nm is ruimschoots voldoende, zodat de krachtbron nooit hard hoeft te werken om te presteren. Wanneer meer wordt gevraagd, zijn de paardenkrachten direct beschikbaar voor prima prestaties. Op de lange afstand is de viercilinder benzinemotor rustig en gemiddeld zuinig (testverbruik 1 op 15).

Ondanks de stoere uitstraling is de Ateca vooral bedoeld voor gebruik op de openbare weg. De testauto is daarom niet voorzien van vierwielaandrijving, maar van voorwielaandrijving. Daarbij zijn de hoogte en breedte van de auto goed in verhouding, waardoor de balans goed is. De Ateca laat zich daarom rijden als een gewone personenauto, maar dan wel een met een avontuurlijke uitstraling.

Conclusie

Wat heeft Seat aangepast om de Ateca te verbeteren voor modeljaar 2021? Voornamelijk het uiterlijk en de uitrusting. De motoren en het onderstel zijn niet aangepast, waardoor de rijeigenschappen ongewijzigd zijn gebleven. Ook in 2020 is de Ateca daarom een verdienstelijk rijdende auto met een moderne aandrijflijn. Echter, de prestaties, het verbruik of het weggedrag zijn niet beter dan gemiddeld en hier heeft Seat een kans laten liggen.

De aanpassingen aan de uitrusting maken het verschil. De bestuurders-assistenten zijn merkbaar slimmer geworden. De Ateca stuurt, remt en accelereert soepeler wanneer de bestuurder om assistentie vraagt. Tegelijkertijd is de elektronica alerter in echte noodgevallen. Het nieuwe infotainment-systeem is ook een stap vooruit, alhoewel de bediening enige studie vraagt. Het allerbelangrijkste punt is het aangepaste uiterlijk. Hiermee heeft de Ateca dezelfde moderne uitstraling als de meest recente modellen van Seat en is de aantrekkingskracht vergroot.

plus Ruim en praktisch

Verdienstelijke rijeigenschappen min Geen verbeteringen in aandrijflijn

Bediening infotainment niet consequent

