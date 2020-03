Autotest | Bij de modellen van DS draait het om twee dingen: vormgeving en comfort. Tijdens de eerste kennismaking met de DS 7 Crossback wist deze grote SUV (Sports Utility Vehicle) op beide punten te overtuigen. Bovendien doet DS niet alleen wat het belooft, het doet het ook op een geheel eigen wijze. Nu introduceert DS zogenaamde "E-Tense"-uitvoeringen. Wat is de meerwaarde daarvan?

De eerste kennismaking met de DS 7 Crossback vond plaats in 2018, nu twee jaar geleden. Inmiddels zijn er heel wat andere SUV's getest. Bij het opnieuw kennismaken met de DS 7 maakt deze chique Fransoos echter nog steeds indruk! Dat dankt DS aan de unieke vormgeving. Een SUV is een grote auto en dat nodigt uit tot een stoere, onverzettelijke aankleding. DS daarentegen weet deze lompe basisvorm juist elegant aan te kleden en is daarmee nog steeds uniek.

Ruimte en uitrusting

Bij het plaatsnemen achter het stuurwiel weet de auto zich nog beter te onderscheiden van de massa. DS heeft bij het vormgeven van het interieur namelijk samengewerkt met modeontwerpers! De rechthoeken die de buitenkant van de auto kenmerken, komen op alle mogelijke plaatsen terug in het interieur; van de vorm van de knoppen via het patroon van de stiksels tot de menu's van de boordcomputer.

De DS 7 Crossback is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen die bepalen hoe rijk de auto is aangekleed. Daar bovenop kan worden gekozen voor een karakter. Dit karakter is gebaseerd op wijken van Parijs. De testauto is een "Opera"-versie en dat staat voor de meest luxe en weelderige versie. DS is het luxemerk van Citroën en afgaande op de vormgeving en aankleding overtuigt de DS 7 als premium-product. Ook een typisch kenmerk van een premium-merk is dat er veel opties nodig zijn om een auto echt bijzonder te maken. Zo is de testauto rijklaar zo'n 14.000 euro duurder dan vermeld in de folder.

Opmerkelijke zaken van de testauto zijn het oorstrelende audiosysteem van Focal en een aantal vooruitstrevende veiligheidsvoorzieningen. Zo is er een camera op de stuurkolom gemonteerd die continu de ogen van de bestuurder in de gaten houdt. Als de bestuurder te lang niet recht voor zich kijkt, klinkt een waarschuwing. Dit werkt in de praktijk goed, want de testrijder voelde zich echt bekeken en wilde niet bestraft worden door de elektronica. In het donker is een nachtzichtcamera actief. Zodra de elektronica een voetganger detecteert, verschijnt automatisch het beeld van de nachtzichtcamera, met daarin het gevaar rood omkaderd, op het beeldscherm achter het stuurwiel. Omdat dit plotseling in beeld verschijnt trekt het vanzelf de aandacht. In de praktijk weet de computer vaak eerder gevaar in het donker te ontwaren dan de bestuurder, waardoor dit systeem echt meerwaarde biedt.

Afgaande op de specificaties heeft de DS 7 Crossback veel gelijkenissen met de grote SUV's van zustermerken Peugeot en Opel. Die merken bieden SUV's die op hetzelfde platform staan en gebruik maken van dezelfde aandrijflijn. Ondanks het feit dat de DS even hoog en breed is, voelt de 7 Crossback veel groter. Dat heeft onder andere te maken met de zithouding en het zicht op de motorkap. Bovendien is het interieur ruimer opgezet en zijn de stoelen uitgesproken groot en zeer zacht.

E-Tense

Onder het label "E-Tense" biedt DS voortaan twee "geëlektrificeerde" modellen aan. DS stelt dat elektrische auto's voor de lange afstand te veel batterijen meeslepen en daarom te veel energie kwijt zijn aan het vervoeren van batterijen. Daarom is de compacte DS 3 geheel elektrisch, terwijl de hier gereden DS 7 een hybride is. Bovendien: het platform van de DS 7 is simpelweg niet geschikt voor geheel elektrische aandrijving.

DS kiest voor plug-inhybride techniek. Dat wil zeggen dat energie wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen, zoals iedere (deels) elektrische auto doet. Daarnaast kan de DS 7 laden via een kabel. Dat kan aan het stopcontact thuis of aan een publiek laadpunt. Laden aan een 22 kW sterk laadpunt kost 1 uur en 45 minuten. Bij een 11 kW sterk laadpunt kost het laden 4 uur. Volgens de officiële specificaties kan de DS 7 op een volle accu 58 km (WLTP) afleggen, maar in de praktijk (winter) was dit steevast een kleine 40 km.

Op basis van de ingevoerde bestemming in het navigatiesysteem wordt bepaald hoe de energie over de rit wordt verdeeld. Wie liever zelf bepaalt hoe de energie wordt gebruikt, kan kiezen voor geheel elektrische aandrijving of een combinatie van de benzinemotor en de elektromotoren. Die combinatie kan worden gebruikt voor maximale prestaties, een minimaal verbruik of voor extra grip in het terrein. Wie korte afstanden aflegt, kiest logischerwijs voor de geheel elektrische stand. Dan is de DS 7 Crossback uitstootvrij en het voordeligst per kilometer. Bovendien biedt de DS 7 dan alle voordelen van een elektrische auto: fluisterstil en moeiteloos presteren.

Toch valt op dat zelfs wanneer de benzine- en elektromotor hun krachten bundelen, het geluidsniveau bijzonder laag blijft (destijds een kritiekpunt op de conventionele DS 7). Ook met ingeschakelde benzinemotor presteert de DS 7 met uitzonderlijk gemak, hetgeen doet vermoeden dat de elektromotoren altijd een grotere rol spelen dan bij andere hybrides. Bij DS is de hybride-aandrijflijn duidelijk ingezet om het comfort te verhogen. Zowel in de elektrische als in de hybride-stand weet de DS 7 moeiteloos te presteren, alsof ieder tempo wandeltempo is. In de wetenschap dat het verbruik laag blijft, is het daarom nog aangenamer om lange afstanden af te leggen.

Wat het exacte verbruik is, is afhankelijk van de frequentie waarmee wordt opgeladen. Het testverbruik over 370 km testrijden bedroeg 1 op 21, maar dat zegt meer over het aantal laadsessies dan over de kwaliteiten van de auto of de bestuurder.

Weggedrag

Dankzij de hybride-aandrijflijn is de DS 7 E-Tense in alle opzichten superieur aan de eerder gereden versie met dieselmotor. Bovendien weet DS zich duidelijk te onderscheiden van de eerder genoemde Opel en Peugeot die dezelfde techniek aan boord hebben. Die merken zetten de techniek in om beter te presteren, terwijl DS het royale vermogen van 300 pk / 520 Nm inzet voor rust en souplesse. Wanneer toch sportief wordt gereden, laat de DS 7 weten hier niet van gediend te zijn. Bij vol gas is voelbaar dat het onderstel en de banden tot het uiterste moeten gaan om het koetswerk recht en stabiel te houden.

Dat wordt deels verklaard door de afstemming van het onderstel. Om maximaal comfort te kunnen bieden heeft DS een duidelijke keuze gemaakt, ten koste van stabiliteit en communicatie met de bestuurder. De DS 7 Crossback heeft een zeer zacht onderstel, waardoor het koetswerk nadrukkelijk overhelt in de bocht (een gevoel dat nog eens wordt vergroot door de hoge zit). Tegelijkertijd is de besturing zo licht, dat de bestuurder nog net voelt wat er gaande is onder de voorwielen. Rijden met de DS 7 vraagt daarom minimale inspanning van de bestuurder (dit is een auto die uitnodigt tot rijden met één hand) en veel bereiken met weinig inspanning geeft als vanzelf een superieur gevoel. Het comfort komt bovendien niet alleen van het onderstel, maar ook van de zachte stoelen. Samen met de hoge zit geeft de DS daarom echt het gevoel om boven de weg te zweven.

Conclusie

De DS 7 Crossback weet al sinds de introductie van het model in 2018 te verleiden met Franse charme en hoogstaand comfort. Met de komst van de "E-Tense" komt daar geen verandering in. Echter, alles wat de conventionele DS 7 Crossback doet, doet de hybride nog beter. Net als andere auto's met (deels) elektrische aandrijving zijn de prestaties verbeterd, is het verbruik verlaagd en zijn de rijgeluiden verminderd. En net als bij andere deels elektrische auto's brengt de hybride aandrijving alleen voordelen, geen nadelen. Het grote verschil is dat DS daarbij steeds de nadruk op comfort legt.

plus Vlot en zuinig

Bijzonder comfortabel

Onderscheidende vormgeving min Vorm gaat soms voor functie

