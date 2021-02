Autotest | Wil men elektrisch rijden of moet men elektrisch rijden? De meningen zijn daar sterk over verdeeld. Vernieuwers, slimme rekenaars en idealisten zijn al langer overtuigd van de kwaliteiten van elektrische auto's. Maar traditionele autoliefhebbers moeten nog weinig hebben van de elektrische auto. Daar wil Ford nu verandering in brengen met de legenarische naam "Mustang" en de belofte van heel veel rijplezier. Kan de "Ford Mustang MACH E" elektrisch moeten rijden veranderen in elektrisch mogen rijden?

De Ford Mustang MACH-E breekt op alle fronten met het verleden, inclusief de vorm van het koetswerk. De MACH-E is namelijk geen coupé of cabriolet, maar een SUV (Sports Utility Vehicle). Dat is gedaan omwille van de ruimte en om ruimte te bieden aan de benodigde batterijen.

Ondanks het feit dat de nieuwe Mustang compleet andere proporties heeft dan de historische modellen, zijn de genen duidelijk bewaard in de MACH-E. Het herkenbare silhouet met een langgerekte motorkap, gespierde dijen en een rank passagierscompartiment zijn ook in deze SUV terug te vinden. Eén ding zijn de ontwerpers echter vergeten: de Mustang is een droomauto in Amerika, niet in Europa. De testauto trok daarom totaal geen aandacht. Zelfs bij de snellader, waar men tijdens het wachten graag een praatje maakt, was de enige reactie: "is dat één van die nieuwe Chinese SUV's?". Wellicht is een Ford-logo geen overbodige luxe in Europa?

Binnen de elektrische auto's zijn twee duidelijke stromingen waarneembaar. De eerste bestaat uit elektrische auto's die zo veel mogelijk willen lijken op conventionele auto's om de drempel tot elektrisch rijden te verlagen. De Mustang MACH-E behoort overduidelijk tot de tweede stroming: auto's die willen vernieuwen. Dat begint met deurhendels die bestaan uit een verzonken knop op de raamlijst plus een klein beugeltje om het portier aan vast te pakken. Dit is voordeliger dan een compleet verzonken deurhendel en is vrijwel even effectief om de luchtweerstand te verlagen (minder rijgeluiden, meer efficiency). Echter: in de praktijk blijkt dat de deurhendels links alleen prettig werken voor rechtshandigen en die rechts alleen prettig zijn voor linkshandigen. Voor het ontgrendelen van de auto kunnen de sleutel, de mobiele telefoon of een cijfercode worden gebruikt.

Ruimte en uitrusting

Twee "hobbels" op het dashboard vormen de belangrijkste verwijzing naar de originele Mustang. Het betreft hier niet meer dan een hint naar het origineel, want verder staat vooruitstrevende techniek centraal in de MACH-E. Bovendien is het aantal knoppen gering omdat de meeste functies worden bediend middels het grote, staande en centraal geplaatste 15.5 inch metende beeldscherm dat overduidelijk is "geïnspireerd" op de Tesla Model Y.

Deze opzet is wat Autozine betreft de toekomst. Het grote beeldscherm is tijdens het rijden sneller af te lezen en makkelijker te bedienen dan een klein scherm. De MACH-E beschikt over een eigen Internet-verbinding, waardoor de software kan worden vernieuwd zonder de dealer te bezoeken. Op de eerste versie van de software in de testauto is echter weinig aan te merken. De functies zijn logisch ingedeeld en dankzij heel veel instellingen kan de MACH-E tot in detail aan de individuele wensen worden aangepast.

De uitrusting is compleet en modern, maar niet rijker of vooruitstrevender dan die van andere auto's in deze prijsklasse. Een speciale vermelding gaat naar het audiosysteem. De klank is niet alleen rijk en helder, maar dankzij een uitmuntend geluidsbeeld (verdeling over de ruimte) is het een feest om naar te luisteren. Ford heeft voorbereidingen getroffen om de Mustang MACH-E in de toekomst volledig zelfstandig te laten rijden. Op dit moment kan de elektronica de bestuurder echter alleen assisteren en dat doet het terughoudend en vrijwel onmerkbaar.

Om de Mustang MACH-E een sportief karakter te geven, is de zit iets minder hoog dan in de gemiddelde SUV. Zowel voor- als achterin biedt deze Mustang SUV volop hoofd- en beenruimte en is daarmee heel veel praktischer dan de modellen van weleer. Naast de standaard bagageruimte achter de achterbank is onder de voorklep een tweede bagageruimte te vinden. Echter, vanwege een schot in deze tweede bagageruimte is deze niet geschikt voor tassen of koffers. Een afvoerputje maakt de bergruimte voorin juist extra geschikt voor bijvoorbeeld natte kleding.

„De Mustang MACH-E overtuigt door nadrukkelijk te kiezen voor innovatie“

Aandrijving

De klassieke Ford Mustang verleidt met een grote, eenvoudige motor die veel vermogen en nog veel meer geluid produceert. De nieuwe generatie van de Mustang doet niet onder als het gaat om vermogen. De hier gereden middel-sterke versie is goed voor 338 pk / 581 Nm. En in plaats dat de motor eerst toeren moet maken, is dat vermogen direct beschikbaar waardoor de Mustang MACH-E vanaf de eerste meter overtuigt als de Mustang van de toekomst.

Afhankelijk van de gekozen instellingen reageert de MACH-E terughoudend en goedmoedig of juist gretig en venijnig op het stroompedaal. Terwijl sommige elektrische auto's het karakter van een verbrandingsmotor proberen te imiteren, etaleert de Mustang MACH-E juist de kwaliteiten van een elektrische auto. Daarmee geeft de MACH-E een "onoverwinnelijk" gevoel dat kenmerkend is voor veel elektrische auto's. De afwezigheid van motorgeluid is geen nadeel, maar draagt juist bij aan het gevoel van superioriteit. Vergelijk dit met het winnen van een gevecht met één hand op de rug.

Indien gewenst kan worden gereden met één pedaal. Bij het loslaten van het stroompedaal houdt de MACH-E dan zo sterk in, dat het rempedaal alleen nog nodig is in noodgevallen. Echter: bij de meeste andere auto's wordt de mate van inhouden bepaald door de snelheid waarmee het stroompedaal wordt losgelaten (abrupt loslaten = meer afremmen). Bij de MACH-E is de reactie altijd hetzelfde. Daardoor went het rijden met één pedaal sneller, maar voelt de auto veel zwaarlijviger omdat ook voorzichtig loslaten resulteert in direct afremmen.

De Mustang MACH-E is naar keuze voorzien van een 75 of 98 kWh sterke batterij. De testauto is voorzien van die laatste en zou daarmee volgens Ford onder ideale omstandigheden 540 km (WLTP) kunnen afleggen. De testrit vond echter plaats bij strenge vorst, waardoor effectief een kleine 400 km kon worden afgelegd. Opladen kan vanaf het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt (11.5 kW) en bij een snellader (150 kW). De Mustang MACH-E kan de batterij niet voorverwarmen om de beloofde laadsnelheden ook in de kou te kunnen realiseren. Bij -10 graden Celsius werd met slechts 40 kW geladen. Tijdens het laden wordt teleurstellend weinig informatie over de voortgang getoond op de beeldschermen. Het laden is op afstand te volgens middels de "Ford Pass" app en dit werkt in de praktijk probleemloos.

Weggedrag

Kenmerkend voor iedere Ford is een unieke combinatie van sportiviteit en comfort. Voor de MACH-E hebben de technici diezelfde expertise op een heel andere manier ingezet. Elektrische auto's voelen vanwege het hoge gewicht van de batterijen logischerwijs zwaar. De Mustang MACH-E daarentegen voelt nauwelijks zwaarder dan een soortgelijke auto met alleen een benzinemotor. De besturing is exact en hoe sneller het gaat, hoe lichtvoetiger deze 2.2 ton wegende SUV voelt!

De manier waarop de prestaties worden neergezet, het kleine stuurwiel, de directe besturing en natuurlijk de afstemming van het onderstel zorgen ervoor dat de Mustang MACH-E zich nadrukkelijk onderscheidt van andere elektrische auto's. Tegelijkertijd gaat de MACH-E verder dan conventionele auto's door de dynamiek te combineren met het lage zwaartepunt van een elektrische auto.

Conclusie

Weet de Ford Mustang MACH-E elektrisch moeten rijden om te zetten in elektrisch mogen rijden? Ja, zonder enige twijfel. Sommige zaken vragen echter wel gewenning. Ook na een week rijden blijft het vreemd dat de nieuwe Mustang een SUV is. Echter, dat is waar het grote publiek om vraagt. Bovendien is deze pretauto hierdoor veel beter te verantwoorden bij het gezin.

De Mustang MACH-E overtuigt door nadrukkelijk te kiezen voor innovatie. Dat heeft betrekking op de bediening (groot centraal beeldscherm), de vele instellingen om de auto aan te passen aan uiteenlopende wensen en toegang via een app op de smartphone.

De echte kracht zit uiteraard in de rijeigenschappen. De MACH-E is superieur aan een auto met verbrandingsmotor als het gaat om prestaties, comfort en stabiliteit. De kosten per kilometer liggen veel lager, terwijl de actieradius ruim voldoende is om zorgeloos te reizen (540 km in theorie, 400 km in de praktijk in de winter). Met het weggedrag gaat Ford een stap verder dan andere elektrische auto's. De Mustang MACH-E voelt nauwelijks zwaarder dan een conventionele auto en is daarom minstens zo dynamisch. Ondanks de hoge bouw zorgt het lage zwaartepunt ervoor dat de MACH-E per saldo zelfs in het voordeel is. Zo zorgt Ford ervoor dat elektrisch rijden niet moet, maar mag.

plus Groot bereik

Dynamisch weggedrag

Uitstekende prestaties min Onhandige en gevaarlijke locatie laadaansluiting

Batterij kan niet voorverwarmen om snel te laden bij lage temperaturen

Deurhendels rechts alleen voor linkshandigen / deurhendels links alleen voor rechtshandigen

