Rij-impressie | Volvo heeft een duidelijk plan. Vanaf het jaar 2020 mogen in een Volvo geen doden of zwaargewonden meer vallen door ongelukken. Vanaf 2025 moet iedere Volvo deels of zelfs geheel elektrisch zijn aangedreven. Hoe ver is Volvo met deze plannen? Een proefrit met de XC60 geeft het antwoord.

Veiligheid en elektrische aandrijving. Twee zaken waar autoliefhebbers bepaald niet voor warm lopen. En dat is precies de bedoeling van de XC60! Deze middelgrote SUV is namelijk niet bedoeld om indruk te maken op anderen, maar om zelf van te genieten. De XC60 is geen statussymbool, maar een rationele keuze. Het lijnenspel is daarom meer ingetogen dan gebruikelijk. En terwijl andere SUV's (Sports Utility Vehciles) stoer en indrukwekkend zijn, is de XC60 beschaafd en elegant.

Ruimte

Dat geldt zeker voor het interieur. De testauto is een zogenaamde "Inscription"-uitvoering en dat staat voor pure weelde. Volvo staat bekend om het gebruik van warme, natuurlijke materialen in de cabine (zie testverslag XC60 D4). Voor deze testauto is dat echter geen hout, maar zwart leder en "metal mesh" zo ver het oog reikt. Chromen omlijstingen en aluminium panelen zorgen voor een contrast. De versnellingshendel, gemaakt door de Zweedse juwelier "Orrefors", staat als een pronkstuk op de middentunnel.

De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat deze verder zo bescheiden SUV een uitgesproken hoge zit heeft en een zeer machtig gevoel geeft. Volvo kiest standaard voor stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. De gedachte daar achter is, dat veel bestuurders de hoofdsteunen vergeten in te stellen op de juiste hoogte en dat een vaste, gemiddelde hoogte gemiddeld meer veiligheid biedt. Voor de testrijder, die gewend is de hoofdsteunen op de perfecte hoogte in te stellen, is dit echter vervelend, omdat de gemiddelde hoogte te laag is.

De ruimte op de achterbank is voldoende. Omdat de hier gereden variant deels elektrisch wordt aangedreven, zijn accu's onder de middentunnel ondergebracht. De vloer voor de achterbank ligt daarom iets hoger en de middelste zitplaats is daarom minder goed bruikbaar. De bagageruimte is iets minder groot dan die van de niet-elektrische versies, maar is met 468 liter (1.395 liter door de achterbank op te klappen) nog altijd zeer ruim.

Veiligheid

Volvo wil dat er vanaf 2020 geen doden of zwaargewonden meer vallen bij ongelukken. De eerste manier om dat te realiseren is middels passieve veiligheid: het bouwen van een sterke constructie, waarin de inzittenden een ongeluk overleven. Volvo gaat hierin verder dan andere merken door niet alleen botsproeven te doen in een laboratorium, maar ook door de wrakken van echte verkeersongevallen te analyseren. Bovendien stelt Volvo die gegevens sinds kort beschikbaar aan alle andere autofabrikanten.

De tweede manier om de veiligheid te vergroten is middels actieve veiligheid: het voorkomen van ongelukken. Uiteindelijk moeten auto's geheel zelfstandig rijden. De techniek hiervoor is klaar, maar overheden staan zelfrijdende auto's nog niet toe op de openbare weg. Daarbij hebben veel automobilisten nog weinig vertrouwen in zelfrijdende auto's.

Net zoals de meeste andere autofabrikanten beperkt Volvo zich daarom tot het assisteren van de bestuurder. De XC60 kan korte tijd zelf gasgeven, remmen en bijsturen. Ook hier gaat Volvo verder dan gebruikelijk en wel door het plaatsen van een veel snellere rekeneenheid. Volvo plaatst nu al computers die voldoende rekenkracht hebben om geheel zelfstandig te rijden. De gedachte hier achter is, dat de semi-zelfrijdende functies daardoor beter werken en op die manier krijgt de bestuurder gaandeweg meer vertrouwen in deze functionaliteit. En inderdaad, tijdens de proefrit met de XC60 bleek dat de auto minder fouten maakt bij het lezen van de belijning op het wegdek en het schatten van afstanden tot andere auto's. Ook bijzonder: de XC60 kan niet alleen automatisch een noodstop maken, maar kan er ook voor kiezen automatisch uit te wijken.

De rest van de uitrusting is prima verzorgd, waarbij alles wat elektrisch bediend zou moeten zijn dat ook is. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem wordt bediend middels een groot staand beeldscherm en dat werkt in de praktijk prettiger dan een liggend beeldscherm. Met name bij navigeren is dit prettig omdat de bestuurder wil weten hoe de route voor de auto zich ontwikkelt, niet hoe het landschap naast de auto eruit ziet. Het optionele B&O audiosysteem klinkt, met de juiste instellingen, uitstekend.

„Wie nog steeds denkt dat hybride-auto's saai zijn, denkt daar na een proefrit met de XC60 T8 gegarandeerd anders over“

Hybride

Vanaf het jaar 2025 moet iedere Volvo geheel of deels elektrisch worden aangedreven. Onder het merk "Polestar" ontwikkelt Volvo elektrische auto's die binnen afzienbare tijd op de markt zullen verschijnen. Volvo beperkt zich vooralsnog tot deels elektrische aandrijving, ofwel hybrides.

Onder de motorkap van de hier gereden "T8 TwinEngine" zijn een 303 pk sterke benzinemotor en een 87 pk sterke elektromotor te vinden. De stroom voor de elektromotor wordt gewonnen tijdens remmen en uitrollen, maar de XC60 kan ook worden opgeladen aan het "stopcontact". Opladen kan zowel thuis (4 tot 5 uur) als op een publiek laadpunt (3.6 kWh, 3 tot 4 uur), maar niet aan een snellader. Voor een merk dat veiligheid zo hoog in het vaandel heeft, is het opmerkelijk dat de oplaad-aansluiting op de meest gevaarlijke plek zit: links voor. Bij parallel-parkeren betekent dat dat de bestuurder op de weg moet staan en dat de kabel geraakt kan worden door passerend verkeer. Bij haaks parkeren forceert de aansluiting voorop dat vooruit wordt ingeparkeerd en dat is minder accuraat bij inparkeren en gevaarlijker bij uitparkeren.

Het voordeel van deze plug-in hybrid ("PHEV") boven een standaard hybride is, dat de elektromotor vaker kan assisteren, waardoor het verbruik per saldo lager ligt. Dat wil zeggen: op de korte afstand. Wanneer langere afstanden worden gereden zonder opladen via het stekker, is de grotere accu alleen maar ballast, waardoor het verbruik juist hoger komt te liggen.

De computer bepaalt wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt, of wanneer beide samenwerken voor extra souplesse en/of maximale prestaties. De bestuurder kan het karakter beïnvloeden door te kiezen voor een gewone, sportieve of extra zuinige modus. In de extra zuinige modus wordt voornamelijk elektrisch gereden en tijdens de proefrit werd 29 km geheel elektrisch afgelegd. Dat is minder dan de beloofde 40 km, maar gezien de ongunstige weersomstandigheden en het gebruik van vele accessoires een realistische score. Het uiteindelijke verbruik is afhankelijk van de verhouding tussen elektrisch rijden en rijden met de benzinemotor. Met alleen korte ritten en veel laden is een verbruik van nul mogelijk. De testrit kostte 4.9 liter per 100 km.

In de elektrische modus wordt de accu nooit geheel leeg gereden. Zo'n 25% resteert om extra zuinig te kunnen rijden in hybride-modus. Dan is de XC60 comfortabel en groots, en wordt met enorm gemak gepresteerd. In de sportieve modus wordt dat gemak verruild voor absolute overmacht. In absolute zin is de XC60 T8 al een snelle auto, maar de manier waarop de prestaties worden neergezet zorgt voor extra spektakel. Terwijl een benzinemotor toeren moet maken om te presteren, levert een elektromotor direct het maximale koppel. De reactie op het gaspedaal van de XC60 T8 is daarom meer dan alert en soms bijna op het kolderieke af. Wie nog steeds denkt dat hybride-auto's saai zijn, denkt daar na een proefrit met de XC60 T8 gegarandeerd anders over!

Weggedrag

Tegenover de meer dan sportieve prestaties, staat een uiterst comfortabel onderstel. De besturing is zeer licht en net niet gevoelloos. De XC60 is bedoeld als comfortabele reisauto en kan zich zelfs redden in het terrein (daarvoor zijn vierwielaandrijving en een off-road modus beschikbaar). Het koetswerk helt in de bocht nadrukkelijk over, terwijl slecht wegdek vrijwel glad wordt gestreken.

Conclusie

Ligt Volvo op koers? Zullen er vanaf 2020 geen doden of zwaargewonden meer vallen in een Volvo? En zullen alle Volvo's vanaf 2025 deels of geheel elektrisch rijden? Een proefrit met de "XC60 T8 TwinEngine" wijst er op dat Volvo op koers ligt.

Als het gaat om veiligheid, levert Volvo alles wat de concurrentie biedt, maar gaat daarbij steeds net een stapje verder. Zo remt de XC60 niet alleen voor gevaar, maar kan de auto ook uitwijken. Daarbij zet Volvo meer rekenkracht in, waardoor de systemen betrouwbaarder werken. Dat geeft meer vertrouwen en maakt de acceptatie van de geheel zelfrijdende auto uiteindelijk makkelijker.

De hybride-aandrijflijn in de XC60 T8 doet precies wat deze moet doen: het verbruik sterk verlagen en tegelijkertijd meer comfort en betere prestaties bieden. Dat comfort werd in de testauto overigens iets verstoord door de nadrukkelijk aanwezige bandengeluiden. De prestaties van de T8 zijn in één woord uitmuntend.