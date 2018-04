Autotest | Auto-ontwerpers ontwerpen auto's en kleding-ontwerpers ontwerpen kleding. Da's logisch. Maar wat als die twee zouden samenwerken? Dat is precies wat DS deed bij het tot stand komen van de "DS 7 Crossback". Maak kennis met het nieuwste stijl-icoon uit Frankrijk.

De samenwerking met de modewereld is niet het enige wat de DS 7 Crossback bijzonder maakt. De eerste DS-modellen waren in feite chique uitvoeringen van bestaande Citroëns. De Crossback is het eerste model dat zelfstandig door DS is ontwikkeld.

Toch wilde DS niet opnieuw het wiel uitvinden. Onderhuids zijn daarom onderdelen van moederbedrijf PSA (Peugeot / Citroën) gebruikt, maar op een enkele hendel na is daar weinig van te zien. De DS 7 Crossback is een SUV (Sports Utility Vehcile), want die zijn in de mode. De vormgeving is zo bijzonder dat dit een handgebouwd showmodel lijkt dat nooit bedoeld was voor massaproductie, maar toch is de DS 7 Crossback gewoon te koop.

Voorstelling

De voorstelling begint pas echt wanneer de deuren worden ontgrendeld. Dan draaien de elementen in de koplampen een pirouette, als waren het drie diamanten ballerina's die zich voorstellen aan het publiek. Binnenin draait een klokje om zijn as en toont het de wijzerplaat aan de bestuurder.

Bij al dit moois ligt de oorsprong in de modewereld. Het klokje bijvoorbeeld is ontworpen door B.R.M. en heeft dezelfde stijl als de horloges van dat merk (soms met een prijskaartje waarvoor ook een leuke stadsauto kan worden gekocht). De stoffen zijn afkomstig van prestigieuze Parijse modehuizen en zelfs de stiksels zijn bijzonder. In de testauto is namelijk om de paar centimeter een kristalvormig accent in het stiksel te vinden; tot voor kort was het onmogelijk om dit machinaal te realiseren.

Toch is de testauto slechts een voorbeeld van hoe een DS 7 Crossback kan worden aangekleed. Iedere DS 7 wordt namelijk aangepast aan de wensen van de klant. Daarbij wordt steeds de stijl van een chique wijk in Parijs als basis genomen. Voor het hier getoonde exemplaar is dat "Opera". Op één punt is DS gelijk aan alle andere "premium"-merken: wanneer de auto eenmaal naar wens is aangekleed, is ook het prijskaartje lekker "aangekleed". Zo kost de testauto in de basis 54.000 euro, maar rijklaar bijna 75.000 euro.

DS heeft over ieder bedieningselement opnieuw nagedacht. Echter, het doel was niet om de bediening zo eenvoudig of logisch mogelijk te maken, maar om alles zo mooi mogelijk te maken. Sommige knoppen en menu's zitten daarom niet altijd op de meest logische plekken, maar op enkele details na went het allemaal snel genoeg.

Functionaliteit

De unieke aankleding zal voor sommigen al reden genoeg zijn om voor de DS 7 Crossback te kiezen, maar gelukkig biedt de auto meer dan alleen een bijzonder ontwerp. Op het gebied van uitrusting is de DS 7 modern en compleet. DS voorziet in een uitgebreid infotainment-systeem dat qua functionaliteit (incl. Apple Carplay en Android Auto) niet onderdoet voor de concurrentie. Echter, het overbemeten beeldscherm, fraai vormgegeven menu's en de oorstrelende klank van het Focal audiosysteem geven wederom de meerwaarde die horen bij een premium-merk.

De DS 7 Crossback kan semi-autonoom rijden. Dat wil zeggen dat de computer het gas, de remmen en het stuurwiel voor korte tijd kan overnemen. Daarbij valt op dat de elektronica zo voorzichtig is, dat de DS 7 het overige verkeer soms ophoudt, of zulke grote gaten laat vallen dat andere auto's er tussen duiken. Van een auto waarvan de wortels in Parijs liggen, mag een meer assertieve rijstijl worden verwacht!

In het donker biedt de DS 7 een bijzondere extra: een nachtzichtcamera ("Night Vision"). Ook in het donker is hiermee haarscherp te zien wat zich voor de auto bevindt. Om personen, en zelfs dieren, wordt een kader getoond om ze nog beter op te laten vallen. In de praktijk werkt dit vlekkeloos en wordt de bestuurder echt op gevaren gewezen die zonder deze camera onzichtbaar zijn in het donker.

“Dankzij een geslaagde samenwerking met de Parijse mode-industrie is de DS 7 een SUV die zich op alle vlakken onderscheidt van het bestaande aanbod„

Motoren

De motoren van de DS 7 zijn afkomstig van moederbedrijf PSA, maar voor DS zijn deze waar mogelijk verfijnd. Zo is de testauto voorzien van een 2.0 liter dieselmotor. Deze levert, net als in de Peugeot 5008, een vermogen van 180 pk en 400 Nm trekkracht. Echter, de Peugeot moet het doen met een zestraps automaat terwijl de DS8 acht versnellingen heeft.

De dieselmotor doet zijn werk in alle rust, maar voor een premium-auto zou het nog stiller mogen. De prestaties van de "DS 7 Crossback BlueHDi 180" zijn goed. Kenmerkend is dat de DS 7 niet snel voelt, maar dat wanneer gas wordt gegeven steeds weer in een oogwenk een hogere snelheid op de teller staat dan gedacht. De proefrit kostte 5.7 liter per 100 km en dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

De DS 7 Crossback is niet leverbaar met vierwielaandrijving en gezien de prijs, en het aanbod van de concurrentie, is dat een gemis. Gelukkig kunnen de voorwielen het vermogen goed verwerken en is in het stuurwiel zelden voelbaar wanneer de motor veel vermogen levert. Bovendien: voor 2019 heeft DS een variant met plug-in hybride-motor ("E-tense") aangekondigd, die dan ook meteen vierwielaandrijving biedt.

Weggedrag

Het "pièce de résistance" is het weggedrag. Met een druk op de knop kan voor een gewoon, economisch, sportief of comfortabel karakter worden gekozen. In de gewone stand is de DS 7 Crossback ook een heel gewone SUV om te rijden. De hoge zit en de royale omvang van de auto zorgen voor een goed overzicht en een stabiel weggedrag; en daar is alles mee gezegd. In de sportieve stand klinkt een verrassend sportief geluid en stuurt de auto scherper, maar ook daarmee is de DS 7 Crossback niet uniek.

Het is wanneer voor de comfortabele-modus wordt gekozen dat de DS 7 Crossback echt schittert. Dan "zweeft" deze Fransoos als het ware boven het wegdek en lijkt het alsof alle oneffenheden in het wegdek worden "vertraagd". Dat is te danken aan de sensoren waarmee het wegdek 5 tot 20 meter voor de auto wordt gescand. Die informatie wordt gebruik om het onderstel continu en razendsnel aan te passen aan het wegdek. Het resultaat is een comfort dat vergelijkbaar is met luchtvering op veel duurdere auto's.

Om de ervaring compleet te maken, kan voor een voorgeprogrammeerde "stemming" worden gekozen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor "Kasjmir" wordt de binnenverlichting gedimd, past de computer de klankregeling van het audiosysteem aan en worden de bestuurder en bijrijder verwend met een stoelmassage.

Conclusie

Premium merken zijn er al genoeg, maar een Frans premium-merk was er nog niet. De DS 7 Crossback is het topmodel en eerste onafhankelijke model van DS. Dankzij een geslaagde samenwerking met de Parijse mode-industrie is de DS 7 een SUV die zich op alle vlakken onderscheidt van het bestaande aanbod. En ondanks het gebruik van standaard-onderdelen van moederbedrijf PSA, is de DS 7 veel meer dan een "veredelde" Peugeot of Citroën.

De vormgeving, de aankleding en de presentatie zijn allemaal op-en-top Frans en maken een kennismaking met de DS 7 Crossback tot een aangename verrassing. En gelukkig beperkt DS zich niet tot alleen de emotie. Wanneer met het verstand wordt geoordeeld, deugt de DS 7 Crossback ook. Op het gebied van motoren, veiligheid en uitrusting is de DS 7 Crossback niet innovatief, maar wel modern en doordacht. Het weggedrag is goed, waarbij de comfort-modus voor een unieke ervaring zorgt.