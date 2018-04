Autotest | Zweden, of beter gezegd Scandinaviƫrs, hebben een unieke kwaliteit. Ze kunnen ergens enorm in uitblinken, maar zijn daar heel bescheiden over. Dat geldt niet alleen voor de mensen, maar ook voor de auto's. Zo zijn de grote Volvo XC90 en XC60 geen SUV's om op te vallen of op te scheppen, ze zijn vooral comfortabel en veilig. Nu introduceert Volvo een compacte SUV: de XC40. Is dit jongste model even nuchter als de grotere Volvo's?

Zoals de naam al impliceert, is de XC40 een maatje kleiner dan de XC90 en XC60. De XC40 is ontworpen volgens dezelfde huisstijl en heeft daarom dezelfde waardige uitstraling als de grotere modellen. De eerste slag is daarmee gewonnen, want de XC40 overtuigt meteen als "premium" product. Het verschil met de andere SUV's (Sports Utility Vehicles) van Volvo zit in de aankleding. De XC40 is gericht op een jongere doelgroep en is daarom leverbaar is sprekende kleuren! Afhankelijk van de uitvoering kunnen het dak en de buitenspiegels in een contrasterende kleur worden uitgevoerd en zoiets "frivools" bood Volvo tot nu toe niet aan. Zo is de testauto uitgevoerd in "Amazon Blue" met het dak in de kleur "Ice White Solid".

Ruimte en uitrusting

De XC40 is de eerste Volvo die op een nieuw platform voor compacte auto's staat. Direct bij het instappen is merkbaar hoe slim dit platform is gemaakt, want de ruimte voor- en achterin is bovengemiddeld goed voor een auto van deze omvang. Daarbij voorziet Volvo in de nodige slimme voorzieningen, zoals een verplaatsbaar schot in de bagageruimte, een uitklapbaar boodschappentas-haakje aan het dashboardkastje en extreem grote deurvakken. De luidsprekers zijn namelijk niet in de deur, maar op het dashboard geplaatst. De bergruimte in de portieren is nu zo groot, dat er gemakkelijk een laptop of handtas in past.

De XC40 mag dan een compacte SUV zijn, de aankleding van het interieur doet nauwelijks onder voor de grotere modellen. De bouwkwaliteit en de kwaliteit van de gebruikte materialen maken opnieuw duidelijk dat ook dit instapmodel een echt "premium" product is. Net als bij de andere SUV's van Volvo staat een verticaal geplaatst beeldscherm centraal in het dashboard. Hiermee worden vrijwel alle functies bediend en daarom is het aantal fysieke knoppen minimaal. Het systeem laat zich bedienen als een mobiele telefoon; de opzet met icons, "swipen" en "pinchen" is voor menigeen meteen vertrouwd. Wie toch de voorkeur geeft aan de eigen telefoon: middels Apple Carplay en Android Auto kan de smartphone van de bestuurder ook aan de auto worden gekoppeld.

Omdat de XC40 is bedoeld voor een jong publiek, is de XC40 de eerste Volvo die standaard wordt geleverd met digitale klokken in plaats van de traditionele analoge snelheidsmeter en toerenteller. Het grote voordeel hiervan is, dat afhankelijk van de gekozen rijmodus (economisch, sportief, comfortabel) de meest relevante informatie kan worden getoond. Ook heel handig: tussen de snelheidsmeter en toerenteller kunnen instructies van het navigatiesysteem worden getoond. Deze zaken zijn niet uniek, maar wél bijzonder in een SUV in dit prijssegment.

Volvo heeft een bijzonder beleid als het gaat om veiligheid. Nieuwe vindingen worden niet alleen in het topmodel geïntroduceerd, maar simpelweg in het nieuwste model. De XC40 biedt daarom alle veiligheidsvoorzieningen die Volvo in huis heeft! Inmiddels is het gebruikelijk dat de computer verkeersborden leest, automatisch afstand houdt bij gebruik van de cruise-control, remt voor gevaar en bijstuurt om binnen de rijstrook te blijven. In de praktijk werken al deze systemen heel behoorlijk en dragen ze bij aan zowel het comfort als de veiligheid. Voor zover niet standaard, zijn deze opties hun geld dubbel en dwars waard. Bij achteruit rijden waarschuwt de computer niet alleen voor kruisend verkeer; de XC40 is de eerste Volvo die ook bij achteruit rijden remt wanneer de bestuurder alle waarschuwingen negeert.

Optioneel biedt Volvo een "high end" audiosysteem van Harman Kardon. Het klank hiervan is helder, maar ook bombastisch en vermoeiend. Door de toonregeling aan te passen is dit ongemak grotendeels te verhelpen, maar de geluidskwaliteit blijft achter bij die van de grotere Volvo's. De instructies van het navigatiesysteem klinken altijd schel, maar dit komt de verstaanbaarheid ten goede.

Motoren

Bij het ontwerp van de XC40 is al rekening gehouden met toekomstige varianten met een hybride- of elektromotor. Vooralsnog is de XC40 alleen levenbaar met traditionele benzine- en dieselmotoren. Daaronder is Volvo's eerste driecilinder-motor, maar die was op het moment van schrijven nog niet leverbaar. Voor deze test is daarom gereden met de T5 benzinemotor; het voorlopige topmodel met 250 pk / 350 Nm en een 8-traps "Geartronic" automaat. Deze laatste laat zich bedienen met een zeer klein pookje dat vaak twee keer moet worden aangetikt voordat het "luistert".

Volvo weet het vermogen zowel in te zetten voor comfort als voor welhaast verpletterende prestaties. Wanneer kalm wordt gereden, is de "XC40 T5" nooit opdringerig en is weinig te merken van het overvloedige vermogen. In de economische stand is een "zeilmodus" beschikbaar, waarbij de automatische versnellingsbak voor neutraal kiest wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Op die manier rolt de XC40 makkelijker uit en wordt brandstof bespaard (testverbruik: 8.0 liter per 100 km).

Zodra het gaspedaal dieper wordt ingetrapt, schakelt de automaat terug, bouwt de motor toeren op en schiet de XC40 er gewillig vandoor. Toch voelt de XC40 sneller dan hij eigenlijk is, want soortgelijke auto's van andere merken weten met minder vermogen betere prestaties te realiseren. Bovendien hebben de gespierde uitvoeringen van concurrerende SUV's in de regel een veel lagere co2-uitstoot.

Weggedrag

Volvo is zo succesvol met zijn SUV's omdat het merk goed heeft begrepen waarom deze auto's worden verkocht. Ze worden nauwelijks verkocht om in het terrein te rijden of om een zware aanhanger te trekken. Kopers zijn op zoek naar het extra comfort en het gevoel van veiligheid dat een hoge zit en een grote auto bieden. Het onderstel van de XC40 is daarom op de eerste plaats afgestemd op comfort. Toch is het weggedrag prima. De XC40 voelt stabiel, helt nauwelijks over en reageert voorspelbaar op plotselinge commando's van de bestuurder.

Het verschil met de grote SUV's van Volvo is overduidelijk, maar wie op zoek is naar nog meer dynamiek kan kiezen voor de sport-stand. Dan wordt de besturing merkbaar directer en staat de XC40 op scherp. De wegligging wordt niet beter in de dynamische modus (er is geen luchtvering), maar de bestuurder heeft wel betere controle over de auto. De XC40 wordt standaard geleverd op 17 of 18 inch velgen (afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau). De testauto staat echter op 20 inch velgen en daarvan wordt de besturing onrustig. Met de grote velgen is iedere oneffenheid op het wegdek voelbaar en dat is op lange ritten vermoeiend. Mede vanwege de (te) grote wielen produceerde de testauto bovengemiddeld veel rijgeluiden, vooral van achteren.

Wanneer wordt gekozen voor een uitvoering met vierwielaandrijving, is ook een "off-road" modus beschikbaar. Hiermee worden de reactie op het gas- en rempedaal minder scherp, waardoor makkelijker kan worden gedoseerd. Terwijl de achterwielen in de regel alleen bijspringen wanneer de voorwielen hun grip verliezen, is de vierwielaandrijving permanent in de off-road stand. Bovendien wordt "hill descent control" geactiveerd, zodat na een steile klim weer veilig kan worden afgedaald.

Conclusie

Na de grote, en uiterst succesvolle, XC60 en XC90 introduceert Volvo nu de compacte XC40. En dat schept hoge verwachtingen! De charme van de grote modellen is dat ze superieure prestaties en hoogwaardig comfort combineren met een beschaafde uitstraling. De kleinere en voordeligere XC40 biedt logischerwijs minder weelde en overdaad. In plaats daarvan heeft de XC40 een frisse uitstraling, maar blijft het "premium"-gevoel desondanks behouden.

Ook als het gaat om de rijeigenschappen is de XC40 een echte Zweed. De XC40 leent zich voor sportief rijden (zeker de hier geteste T5!), maar is ook aangenaam wanneer kalm wordt gereden. De uitrusting is compleet, maar niet overdadig. Alleen op de veiligheid is niet bespaard, die staat op hetzelfde niveau als zelfs de topmodellen van Volvo. Dankzij deze perfecte balans biedt de XC40 de unieke charme die kenmerkend is voor de SUV's van Volvo, maar dan voor een jonger publiek. Kortom: oud geleerd, jong gedaan!