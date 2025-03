Cupra begon als het sportieve label van Seat. Sinds 2018 is Cupra een zelfstandig merk dat meer sportiviteit en lef belooft dan Seat. En daar komt voor de Terramar nog iets bij: de auto heeft andere afmetingen dan de bestaande modellen van andere merken uit dezelfde groep en daarmee is de Terramar een maatje tussen de modellen van Volkswagen en Seat.

Zoals gebruikelijk bij Cupra is het lijnenspel expressief met scherp gesneden koplampen, een agressief ogende neus en een gespierde schouderpartij. Dat alles wordt gecombineerd met de voor Cupra kenmerkende koperkleurige accenten. De demo heeft een bijzondere grijs-paarse kleur voor een onderscheidende uitstraling.

Ruimte

Ook binnenin kiest Cupra voor dynamische vormen en wederom koperkleurige accenten. De sportieve sfeer komt van kuipstoelen die er niet alleen goed uitzien, maar ook volop zijdelingse steun bieden. Echter, de kuipvorm gaat ten koste van de ruimte achterin. Bovendien is de schaal van hard kunststof en dat is onprettig voor de knieën van de achterpassagiers. Ondanks de forse buitenmaten is de ruimte achterin daarom minder goed dan deze had kunnen zijn. Op de bagageruimte is weinig aan te merken; die is gemiddeld groot en goed bereikbaar via de elektrisch bediende achterklep.

„In de sportstand (formeel: Cupra-modus) combineren beide motoren hun krachten en levert de Terramar ook de sportieve prestaties die het merk belooft“

Uitrusting

Dat Cupra onderdeel is van de Volkswagen-groep blijkt uit de uitrusting en bediening. Veel knoppen en hendels komen bekend voor van Volkswagen, Seat en Skoda. Ook de functionaliteit is gelijk aan de stalgenoten, maar Cupra heeft wel voor een eigen vormgeving gekozen. Daarom overtuigt de Terramar wel degelijk als uniek product. Ook uniek is het audiosysteem van Sennheiser. Dit biedt een geslaagde combinatie van een aansprekend, commercieel geluid met de rust en helderheid van een hifi-systeem.

Cupra kiest voor zeer alerte veiligheidsvoorzieningen. Een moment te hard rijden resulteert meteen in een indringende waarschuwing. Deze bestuurdersassistent is daarom niet als hulpvaardig, maar als hinderlijk ervaren. Het is daarom aan het begin van vrijwel iedere rit uitgeschakeld en schiet zijn doel daarmee voorbij. Terwijl sommige veiligheidsvoorzieningen te prominent aanwezig zijn, ontbreekt een andere: de geteste Terramar heeft geen dodehoek-detectie.

Plug-in hybride

De Terramar is geen elektrische auto, maar ook geen puur conventionele auto. Een plugin-hybride aandrijflijn is namelijk standaard. Deze combinatie van een benzine- en elektromotor wordt door Cupra aangeprezen als het beste van twee werelden en zou voor meer gemoedsrust zorgen dan een volledig elektrische auto. De redactie ziet dit echter anders. Een plugin-hybride vereist juist meer planning. Tijdens iedere stop moet worden opgeladen, anders is de batterij slechts ballast en is het verbruik alleen maar hoger.

Echter... Cupra maakt dit plannen een stuk makkelijker omdat de Terramar een bovengemiddeld grote afstand geheel elektrisch kan afleggen. Officieel heeft de Terramar een elektrische actieradius van 120 km. Tijdens het verblijf bij de redactie varieerde de actieradius tussen de 87 en 120 km. Daarmee konden vrijwel alle ritten geheel elektrisch worden afgelegd en bewijst de Terramar vooral dat een grote actieradius in een elektrische auto helemaal niet nodig is.

Om het leven nog makkelijker te maken kan de Terramar snelladen. Door bijvoorbeeld een lunch zo te plannen dat deze kan worden gecombineerd met een laadstop, kunnen ook langere afstanden geheel elektrisch worden afgelegd. Tijdens de testperiode varieerde de actieradius met het weer en dat gold ook voor de laadsnelheid, want die liep uiteen van 30 tot 50 kW. Gezien de beperkte accucapaciteit zijn dat keurige waarden. Dankzij het consequente opladen en het inschakelen van maximale recuperatie (terugwinnen van energie) bij het loslaten van het gaspedaal, kwam het testverbruik uit op 1 op 200.

En toch is dit niet hoe de Terramar bedoeld is! In de elektrische modus zijn de prestaties niet meer dan gemiddeld, terwijl Cupra zich presenteert als sportief merk. Na het indrukken van de Cupra-knop op het stuurwiel worden beide motoren tegelijk geactiveerd en zijn de prestaties veel beter. Nu bouwt het vermogen bovendien op naar een piek, waardoor de prestaties niet alleen beter zijn, maar het gevoel van snelheid ook toeneemt. In de Cupra-stand levert de Terramar 272 pk / 400 Nm (er is ook een versie met 204 pk / 350 Nm) en die waarden klinken wellicht bekend. De aandrijflijn van de Cupra Terramar is namelijk ook in de Volkswagen Golf GTE te vinden. Die is dankzij de lagere bouw en het lagere gewicht echter nog vlotter en nog levendiger. De Terramar geeft vanwege het veel grotere koetswerk echter een machtiger gevoel.

Weggedrag

De Terramar deelt niet alleen de aandrijflijn met de Volkswagen Golf GTE en Volkswagen Tiguan, maar ook het platform. Dat wil niet zeggen dat het dezelfde auto met een ander jasje is. Cupra heeft de wielbasis verlengd en de spoorbreedte vergroot. Omdat het gaat om een technische basis, is de ondersteltechniek ook gelijk aan die van de Volkswagen. Omdat de Terramar is bedoeld als gezinsauto heeft deze SUV geen stug onderstel, maar is juist afgestemd op comfort.

Conclusie

Cupra introduceert de Terramar. Dit model combineert functionaliteit en sportiviteit door een elektromotor en een benzinemotor te combineren. De Terramar is echter niet zomaar een plugin-hybride. Het bereik in de elektrische modus is bovengemiddeld groot en daarom kan de Terramar vaker en langer elektrisch rijden dan gebruikelijk. Deze proefrit bewijst dat de laadinfrastructuur in Nederland zo goed is, dat ook met een beperkte actieradius (120 km) vrijwel altijd elektrisch kan worden gereden.

Toch is de benzinemotor niet alleen bedoeld als reserve-aandrijving. In de sportstand (formeel: Cupra-modus) combineren beide motoren hun krachten en levert de Terramar ook de sportieve prestaties die het merk belooft. De extravagante aankleding zorgt bovendien voor een sportief gevoel.