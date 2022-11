Stapsgewijs

Op zoek naar een Kia Sportage 1.6 T-GD Plug-in Hybrid GT-PlusLine?

Als het om vormgeving gaat: een reuzenstap! De meeste concurrenten zijn "crossovers" (personenauto's met invloeden van een terreinwagen), maar de Sportage is nog altijd een onvervalste SUV (terreinwagen voor recreatief gebruik). Kia's volledig elektrische EV6 is namelijk een echte crossover. En dat gaf de fabrikant de vrijheid om bij de Sportage de nadruk te leggen op ruimte en avontuur.

Tegelijkertijd maakt de stijl een sprong vooruit, want de Sportage is misschien wel de meest futuristisch gelijnde auto in zijn soort. De stoere neus, hoge schouderlijn en grote bodemvrijheid zijn kenmerken van een klassieke SUV. Dit wordt echter gecombineerd met dynamische lijnen, waardoor de Sportage een unieke charme heeft gekregen. Bovendien staat de hier getoonde groene kleur de Sportage geweldig.

Ruimte en uitrusting

Ook het interieur wordt gekenmerkt door uitgesproken moderne vormgeving. Het dashboard wordt gedomineerd door zwart glimmend kunststof dat samen met de strakke lijnen voor een geavanceerde uitstraling zorgt. Het beeldscherm achter het stuurwiel lijkt een geheel te vormen met het centrale beeldscherm in het dashboard. Onder het centrale beeldscherm is een bijzonder paneel te vinden, dat zowel kan worden gebruikt om het infotainmentsysteem als het klimaatcontrolesysteem te bedienen. Het betreft hier in feite een heel breed en slank beeldscherm, maar de weergave is zo scherp en contrastrijk dat het lijkt alsof de tekst gedrukt staat.

Zoals het hoort bij een SUV is de instap eenvoudig en de zit hoog. De motorkap is goed te zien vanaf de bestuurdersstoel, zodat de Sportage het machtige gevoel geeft dat een SUV voor velen zo aantrekkelijk maakt. Dankzij camera's rondom is het forse koetswerk goed te overzien. Heel slim daarbij is het beeld van de camera dat bij de klokken achter het stuurwiel verschijnt zodra de richtingaanwijzer wordt ingeschakeld. Dat geeft samen met een blik over de schouder een extra manier om zeker te weten dat zich écht niets in de dodehoek bevindt.

Plugin hybride

Vanwege het klimaat en de wetgeving moet de autoindustrie overstappen op elektrische aandrijving. Zoals eerder aangegeven is de EV6 Kia's volledig elektrische model in dit segment. De Sportage is een tandje minder vooruitstrevend en is leverbaar met parallel en plugin-hybride aandrijving. Beide bestaan uit een combinatie van een benzine- en een elektromotor en beide winnen energie terug tijdens het uitrollen en remmen om de accu op te laden. Zoals de naam al suggereert kan de plug-inhybride ook laden met een stekker. Omdat de batterij van deze uitvoering groter is, kan de elektromotor vaker voor de aandrijving zorgen met een lager benzineverbruik als resultaat.

De Sportage PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) kan laden aan het stopcontact of bij een publiek laadpunt, maar niet bij een snellader. Met een volle batterij kan volgens de brochure 70 km geheel elektrisch worden afgelegd.

In tegenstelling tot veel concurrenten is de Sportage niet in staat om de acculading automatisch optimaal te verdelen over de rit aan de hand van de bestemming van het navigatiesysteem. Het is daarom aan de bestuurder om op het juiste moment de juiste energiebron te kiezen.

In de praktijk

In de praktijk en onder gunstige weersomstandigheden kon steeds 53 km volledig elektrisch worden afgelegd. Wanneer de batterij volgens de boordcomputer leeg is, resteert in feite nog voldoende energie om de benzinemotor regelmatig te assisteren. De Sportage PHEV gedraagt zich dan als een parallelhybride en noteert in de praktijk een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 15.

De prestaties van de aandrijflijn zijn prima. De Sportage PHEV is vlot en soepel. Wel valt op dat ook in volledig elektrische modus wordt geschakeld en dus subtiele onderbrekingen voelbaar zijn die een volledig elektrische auto niet kent (die hebben in de regel slechts één versnelling). De geluiden van de wind, banden en motor zijn gering. Ze zijn zelfs zo gering, dat nauwelijks hoor- of voelbaar is wanneer de benzinemotor het werk van de elektromotor overneemt!

Weggedrag

In tegenstelling tot de parallel hybride Sportage, is de plug-inhybride standaard voorzien van vierwielaandrijving. Er zijn bovendien verschillende elektronische hulpmiddelen beschikbaar om terreinrijden makkelijker te maken. En juist omdat de Sportage ook vaardig is in het terrein, is het onderstel afgestemd op zowel de openbare weg als daarbuiten. Desondanks geeft de Sportage nooit het gevoel dat Kia een compromis moest sluiten.

In het terrein of op slecht wegdek is de Sportage weliswaar stevig geveerd, maar nooit oncomfortabel. Op de openbare weg voelt de Sportage stabiel en veilig. En ondanks de zware batterij en dubbele motor voelt de Sportage niet zwaar, maar juist krachtig en dynamisch.

Conclusie

Kia zet nieuwe stappen met de vijfde generatie van de Sportage. De meest in het oog springende daarvan is het uiterlijk. De Sportage is meer dan voorheen een klassieke SUV met hoge neus en gespierde schouderlijn. De strakke lijnen maken deze middelgrote SUV desondanks uitgesproken modern.

Technisch zet Kia een nieuwe stap door de Sportage alleen als hybride aan te bieden. Voor het instapmodel is dat een parallel hybride (klein aandeel van de elektromotor, maar geen noodzaak om te laden met een stekker) en voor het hier geteste exemplaar is dat een plug-inhybride (meer elektrisch rijden, lager verbruik bij consequent opladen).

Voor wie volledig elektrisch wil rijden biedt Kia de EV6. Die is nog moderner gelijnd en heeft nog meer vooruitstrevende techniek aan boord. Met de Sportage zet Kia iets kleinere stappen, zodat iedereen in zijn of haar eigen tempo kan overschakelen op (deels) elektrisch rijden.