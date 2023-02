Hybride met hart en ziel

Op zoek naar een Alfa Romeo Tonale 1.3 PHEV Edizione Speciale?

Het was al enige tijd bekend dat de Tonale onderweg was, want op de Autosalon van Genève 2019 was de Tonale voor het eerst te zien als conceptcar. Dat was een bloedmooie driedeurs SUV met zo'n sensueel lijnspel dat menig liefhebber al een bestelling zou plaatsen zonder de prijs of specificaties te kennen.

Nu het definitieve productiemodel is onthuld, geeft dat gemengde gevoelens. Van de begeerlijke lijnen van de conceptcar is namelijk weinig over. Het productiemodel heeft weliswaar "verstopte" achterdeuren, maar heeft desondanks niet de uitstraling van een coupé. Met andere woorden: de harmonie van de conceptcar is verloren gegaan in het productiemodel. Voor een merk waar alles draait om emotie en beleving is dat een tegenvaller. Echter: omdat Alfa Romeo heeft gekozen voor functionaliteit, zal de Tonale beter passen bij het wensenlijstje van het gemiddelde gezin.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is de Tonale een echte Alfa Romeo met extravagante vormen en veel decoratie. Wat de Tonale namelijk tot een echte Alfa Romeo maakt zijn de vele details. Aan de buitenkant zijn dat de Italiaanse vlaggetjes in de buitenspiegels. Binnen zijn dat onder andere de ronde behuizingen rondom de klokken, de digitale animatie van analoge dagtellers en het nostalgische knipperlichtgeluid.

De stoelen zijn groot, maar ook stevig en sportief. Het stuurwiel priemt diep het interieur in, zoals bij sportwagens. De ruimte voorin is goed. De ruimte achterin matig (voor een auto van deze omvang).

De Tonale is de eerste Alfa Romeo die gebruik maakt van een geheel nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem, gebaseerd op techniek van Jeep. De functionaliteit ervan is goed en de reactietijd kort.

Tegelijkertijd is merkbaar dat dit een eerste versie is. Zo geeft de spraakgestuurde assistent aan berichten te kunnen versturen, maar wanneer wordt gevraagd een bericht te versturen vertelt het systeem dat dat commando niet bestaat! Het koppelen van een iPhone met een kabel via Apple CarPlay verloopt moeizaam. De ene keer werkt het direct, tijdens andere ritten bleef het systeem minuten lang hangen in "opzetten connectie" of kwam het helemaal nooit tot een verbinding. Gelukkig kan het infotainment-systeem via internet worden aangepast, dus het wachten is op een update.

„Met de tweeslachtige opzet is de Tonale minder eigenzinnig dan traditionele Alfa Romeo's, maar juist dat kan de toekomst van het merk veiligstellen“

Hybride

Om van de Tonale meer dan een exotische liefhebbersauto te maken, staan alleen hybridemotoren op het programma. Dat zijn een mild hybrid (kortstondige assistentie van een elektromotor wanneer nodig), een parallel hybrid (korte afstanden geheel elektrisch afleggen) en een plug-inhybride. Alle varianten winnen energie terug tijdens het remmen. Alleen de plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor "plug-in hybrid electric vehcile) kan ook laden met een kabel en kan dankzij de veel krachtigere batterij ook volledige ritten elektrisch afleggen.

Zoals iedere moderne Alfa Romeo heeft ook de Tonale een "DNA"-knop waarmee het karakter van de auto bepaald kan worden. Voorheen stond dat voor "dynamisch", "neutraal" en "all weather". Voortaan staat het voor "dynamisch" (de benzine- en elektromotor werken samen voor maximale prestaties), "neutraal" (de computer bepaalt wanneer welke motor het beste kan worden ingezet) of "Advanced Efficiency" (nadruk op elektrisch rijden). Alhoewel de keuze voor de aandrijftechniek zeker invloed heeft op het karakter van de auto, is de invloed van de DNA-knop veel geringer dan voorheen.

Tijdens de test bij koud weer (ongunstig voor elektrische aandrijving) kon de Tonale in elektrische modus 65 km geheel elektrisch afleggen. Dan heeft de Tonale echter niet het karakter van een elektrische auto! De Tonale is in de elektrische stand niet zo stil als een doorsnee elektrische auto vanwege de prominent aanwezige bandengeluiden. Daarnaast is alleen mogelijk om automatisch te remmen op de motor (en dus energie terug te winnen). Rijden met één pedaal kan niet. Tenslotte valt op dat de prestaties met alleen de elektromotor matig zijn.

Wanneer de beide motoren samenwerken, dan verloop dat samenspel harmonieus. Het is nauwelijks hoor- of voelbaar wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt en zo hoort het. In de neutrale modus zijn de prestaties ruim voldoende, maar daar blijft het bij. Alleen wanneer de dynamische stand wordt gekozen en het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt komt het totale vermogen van 280 pk / 270 Nm los. Dan zijn de prestaties op papier uitstekend met een sprint van 0 naar 100 km/u in 6.2 seconden. Echter de snelheidssensatie is gering, mede omdat een spannend motorgeluid ontbreekt. Wanneer de batterij leeg is en alleen de benzinemotor voor de aandrijving zorgt, is 7 liter per 100 km het best haalbare (continu 90 a 100 km/u op de snelweg) en dat is relatief hoog voor een auto als deze.

Weggedrag

Alfa Romeo is sinds kort onderdeel van "Stellantis", het moederbedrijf waar Fiat, Opel, Peugeot en Citroën ook onder vallen. Echter, de ontwikkeling van de Tonale begon voordat Alfa Romeo toetrad tot deze groep. Ondanks het feit dat de Tonale grofweg even groot is als een Opel Grandland of Peugeot 3008, staat de Alfa Romeo daarom op een geheel ander platform.

En dat betekent ook een geheel ander weggedrag! Zoals van Alfa Romeo mag worden verwacht, is gekozen voor dynamiek. Het onderstel is stevig, maar zeker niet hard. De besturing is uitgesproken direct en dat zorgt voor een alert en levendig karakter. Daarbij geldt: hoe hoger de snelheid, hoe zwaarder de besturing wordt. Dat zorgt voor stabiliteit op de snelweg en wendbaarheid in de stad. Echter: in alle gevallen is nauwelijks enige weerstand van de voorwielen in de besturing voelbaar ("feedback"). In combinatie met een besturing die zich aanpast aan de snelheid zorgt dat bij de Tonale voor onvoorspelbare reacties.

Het belangrijkste doel is echter bereikt: van eventueel extra gewicht van de batterij van de hybride-aandrijving is niets merkbaar. Sterker nog: de Tonale voelt kleiner en lichtvoetiger dan hij eigenlijk is en is en daarmee is de Tonale een echte Alfa Romeo!

Conclusie

Na lange tijd van stilte introduceert Alfa Romeo een nieuw model. De "Tonale" (genoemd naar een Italiaanse bergpas) is een middelgrote SUV en daarmee richt Alfa Romeo zich op het meest populaire segment van dit moment. De Tonale onderscheidt zich door typisch Italiaanse vormgeving én aankleding, zowel van binnen als van buiten.

Kenmerkend voor de Tonale is de hybride opzet. Dat betreft niet alleen de aandrijving, maar ook het hele concept van de auto! De Tonale combineert ook emotie en verstand, modern en vertrouwd, dynamiek en comfort. Met de tweeslachtige opzet is de Tonale minder eigenzinnig dan traditionele Alfa Romeo's, maar juist dat kan de toekomst van het merk veiligstellen. Dat bewijst: nu Alfa Romeo voor hybride kiest, is dat met hart en ziel.