Door de auto zo veelzijdig mogelijk te maken! Dat kan Toyota zich permitteren omdat het meerdere SUV's in hetzelfde segment aanbiedt. De elektrisch aangedreven "bZ4X" richt zich nadrukkelijk op de progressieve koper die de auto intensief gebruikt en daarom hecht aan lage kilometerkosten en een lage uitstoot. De RAV4 is daarentegen bedoeld voor de meer traditionele klant die een vrijetijdsauto zoekt. Daarom is de bZ4X futuristisch gelijnd en heeft de RAV4 juist een avontuurlijke uitstraling met kenmerken van een terreinwagen zoals een hoog opgetrokken neus.

Afmetingen

De nieuwe RAV4 heeft exact dezelfde buitenmaten als de vorige generatie en dat is omdat Toyota hiermee een geslaagde balans tussen binnenruimte, wendbaarheid en inzetbaarheid vond. Met de laatste wordt bedoeld dat de RAV4 in verschillende landen in verschillende markten past. De RAV4 wordt in Amerika namelijk gezien als kleine auto, terwijl de RAV4 in Europa als middelgrote SUV wordt beschouwd. Dankzij de uitgekiende maatvoering kan Toyota met een model twee markten bedienen. Alhoewel de buitenmaten niet zijn gewijzigd, staat de nieuwe RAV4 op een compleet nieuw platform dat ruimte biedt voor benzine-, hybride- en plug-inhybride aandrijving. In dat laatste geval maakt de batterij deel uit van de dragende constructie omwille van de veiligheid en binnenruimte.

De ruimte voor- en achterin is goed. Omdat het dashboard 4 cm lager ligt dan in de vorige generatie, is het zicht naar voren verbeterd en dat geeft merkbaar een groter gevoel van vrijheid. Het dashboard bestaat uit een mix van kunststoffen, waarbij voor een auto in deze prijsklasse iets te veel hard plastic is gebruikt. Echter, op de deurpanelen en andere delen die vaak worden aangeraakt is steeds zachte stof gebruikt. De hier gereden GR-sport versie heeft een sportief tintje dankzij rode stiksels en GR-sport logo's in de stoelen.

Uitrusting

Met de nieuwe RAV4 doet ook nieuwe software zijn intrede. "Arene" is Toyota's eigen besturingssysteem waarmee Toyota auto's steeds slimmer wil maken. Het uiteindelijke doel is om met één computer en één besturingssysteem alle onderdelen van de auto aan te sturen ("software defined vehicle"). Middels software-updates kan de auto dan gaandeweg verder worden verbeterd. Zo ver is het echter nog niet, want de RAV4 is voorzien van meerdere computers. Die hebben wel meer rekenkracht, meer geheugen (16 GB) en meer opslagcapaciteit (256 GB) dan voorheen. Een aantal functies werkt in de "cloud" (de servers van Toyota), zodat hiervoor geen eigen rekenkracht nodig is (maar wel een abonnement!). Arene debuteert in de RAV4 omdat de auto in Amerika als klein en goedkoop wordt gezien en vaak door jongeren wordt gereden. Zij waarderen het als een auto zich laat bedienen als een tablet of telefoon.

Dat laatste wordt absoluut waargemaakt: de menu's zijn ingedeeld zoals op een telefoon of tablet, inclusief de vertrouwde schuifjes, knopjes en andere bedieningselementen. In de regel reageert Arene vlot, maar de ingebouwde Spotify-app reageerde tijdens de proefrit tergend traag bij het invoeren van de naam van een artiest. Het navigatiesysteem werkt vlot en dat is mede te danken aan de samenwerking met Google en TomTom. Die eerste maakt het invoeren van adressen makkelijker. De tweede zorgt voor accurate informatie over snelheidscontroles en files. Het audiosysteem is afkomstig van JBL en heeft een helder, maar weinig dynamisch geluid.

Ook de bestuurdersassistentie wordt voortaan afgehandeld door Arene. Net als bij andere merken ziet het systeem verkeersborden die niet relevant zijn (voor een afslag of parallelle weg) en bij gebrek aan verkeersinzicht klinkt heel veel vals alarm. Vooralsnog is de grootste winst daarom dat deze ongewenste veiligheidsvoorzieningen zich eenvoudig laten uitschakelen.

Plug-in hybride

Zoals eerder aangegeven, wordt de RAV4 geproduceerd met benzine-, hybride- en plug-in hybride motoren. De nadruk ligt op de plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor plug-in hybrid electric vehcile) en komt als enige naar Nederland. Vanwege de CO2-belasting zou de standaard hybride namelijk duurder zijn dan de plug-in. Houd er sowieso rekening mee dat een PHEV beduidend duurder is in aanschaf en gebruik dan een vergelijkbare elektrische auto. Dankzij een batterij met een grote capaciteit gedraagt de RAV4 zich in de meeste gevallen echter wel als een elektrische auto. En om ervoor te zorgen dat er zo vaak en veel mogelijk elektrisch kan worden gereden, is snelladen (maximaal 50 kW) voortaan mogelijk. Bovendien laadt de RAV4 PHEV voortaan sneller bij een publiek laadpunt (11 kW).

Vervolgens kan 137 km (voorwielaandrijving) of 133 km (vierwielaandrijving) volledig worden afgelegd met de souplesse en rust die daarbij hoort. Alleen wanneer het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt springt de benzinemotor tijdelijk bij voor extra sprintkracht. Dan zijn de prestaties zeer goed. Alhoewel het verschil tussen de twee- en vierwielaangedreven variant op papier groot is (268 pk versus 304 pk), is het in de dagelijkse praktijk gering. Beide presteren met gemak en alleen als het al hard gaat en het moet nog harder (bijvoorbeeld op de Duitse Autobahn), dan komt het vermogen van de vierwielaangedreven variant van pas.

Wanneer de batterij is uitgeput, worden de rollen omgedraaid. Dan springt de elektromotor kortstondig bij voor extra souplesse of betere prestaties van de benzinemotor. De benzinemotor is wel hoorbaar, maar nooit storend. Bovendien zorgt de elektronica ervoor dat de RAV4 ongeacht de actieve krachtbron altijd hetzelfde karakter heeft en op dezelfde manier op het gaspedaal reageert (iets wat de concurrentie nog wel eens vergeet). Een puur elektrische rit leverde een testverbruik op van 19 kWh / 100 km en dat is erg hoog. Dit heeft ermee te maken dat de bestuurder geen invloed heeft op de mate waarin energie wordt teruggewonnen bij uitrollen of remmen. Met het oog op de brede doelgroep doet Toyota dit volautomatisch, maar zolang een auto geen gedachten kan lezen, kan alleen een bestuurder op het juiste moment afremmen op de motor.

Toyota meldt dat de vorige generatie van de RAV4 in 50% van de gevallen werd besteld met trekhaak. Daarom is veel werk gemaakt van het trekvermogen. De vierwielaangedreven RAV4 mag daarom aanhangers met een gewicht tot 2 ton (geremd) trekken.

Rijeigenschappen

Een nieuw platform wordt niet alleen ontwikkeld om ruimte te bieden aan nieuwe aandrijflijnen, maar ook om de stevigheid en daarmee de rijeigenschappen te verbeteren. Zo is dit "TNGA-k" platform 10% stijver dan het vorige. Dat maakt het mogelijk om de RAV4 voortaan ook in een zogenaamde "GR-Sport"-versie aan te bieden. Daarbij zijn het onderstel en de besturing aangepast om tot een iets sportiever karakter te komen. Bovendien zijn bewegende delen beter gedempt, zodat de auto iets stiller is.

Voor deze test zijn beide varianten getest en in tegenstelling tot andere modellen van Toyota is het verschil tussen de reguliere versie en de GR-Sport gering. Alleen wanneer hard wordt gereden en zeer dynamisch wordt gestuurd is de GR-Sport in het voordeel. In het dagelijks verkeer heeft de standaard versie een prima onderstel dat stabiel, comfortabel en veilig is. De RAV4 heeft zich ook mogen bewijzen in licht terrein en voelt zich daar goed thuis. De bodemvrijheid is voldoende om zorgeloos de gebaande paden te verlaten en de elektronica maakt (licht) terreinrijden makkelijk.

Conclusie

Hoe zorgt Toyota ervoor dat de RAV4 een grote doelgroep over de hele wereld aanspreekt? Door de auto te perfectioneren en vervolgens zo veelzijdig mogelijk te maken. Alles wat de RAV4 doet, doet de auto zeer goed. Vervolgens zorgt Toyota voor het broodnodige karakter door de auto te presenteren als metgezel voor avontuur en verre reizen. Dat straalt de RAV4 uit met de vormgeving en wordt waargemaakt met de capaciteiten. Die zijn afgestemd op het asfalt, maar maken de RAV4 ook geschikt voor sporadisch gebruik buiten de openbare weg.

Met de keuze voor plug-inhybride aandrijving is de RAV4 in West-Europa duurder dan soortgelijke elektrische auto's. De rest van de wereld loopt vaak nog achter met de infrastructuur voor het opladen en daar is een PHEV juist een logisch opstapje naar elektrisch rijden. Als goedmakertje zorgt Toyota voor een hoog trekgewicht en maakt de mogelijkheid tot snelladen het makkelijk om zo veel mogelijk elektrisch te rijden.

Met de komst van de nieuwe RAV4 introduceert Toyota ook nieuwe software. "Arene" is de verzamelnaam voor een nieuw ontwikkelplatform en besturingssysteem waarmee Toyota infotainment, veiligheid en externe communicatie (app en digitale sleutel) aanstuurt. Alhoewel dit slechts een eerste versie is en Arene is bedoeld voor veel geavanceerdere toepassingen, is het nu al als een belangrijke stap vooruit ervaren. De systemen werken accurater, laten zich makkelijker bedienen en zijn bovendien klaar voor de toekomst.