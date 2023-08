Het vervolg

Toen de eerste Kona op de markt verscheen was de vormgeving welhaast revolutionair. De Kona zag er zelfs zo modern uit, dat alle concurrenten op slag verouderd leken. In 2021 volgde een facelift, waardoor de moderne aanblik behouden bleef. Toch is de tweede generatie van de Kona opnieuw zo getekend, dat een auto een sprong vooruit in de tijd lijkt te maken! Helaas komt het lijnenspel letterlijk en figuurlijk minder goed uit de verf bij een donkergrijze auto, maar het staat vast dat Hyundai zichzelf heeft overtroffen in de vormgeving.

Hyundai geeft de volledig elektrische "IONIQ"-modellen behalve een futuristisch exterieur ook een futuristisch interieur. Die meer dan moderne stijl vindt nu ook zijn weg naar de Kona. Daarom is de vormgeving van het interieur van de testauto niet minder dan baanbrekend voor een compacte, betaalbare SUV. Het dashboard en de stoelen hebben een lichte kleur, waarbij het dashboard ongebruikelijk laag ligt voor een SUV. Het instrumentarium bestaat uit een paneel dat zich van links tot halverwege het dashboard uitstrekt en plat voor de bestuurder staat. Heel fraai!

Toch blijft het bij uiterlijk vertoon. De bijzondere opzet biedt geen voordelen op het gebied van bruikbaarheid of overzichtelijkheid. Ook de ruimte is niet meer dan gemiddeld voor een auto van deze omvang. Daarop zijn een paar uitzonderingen. De zeer slanke voorstoelen zorgen voor net iets meer beenruimte achterin. Ten opzichte van de concurrenten is de bagageruimte gemiddeld groot, maar ten opzichte van de vorige Kona is de kofferruimte flink gegroeid.

Uitrusting en veiligheid

De belangrijkste vooruitgang zit in de uitrusting. De Kona is niet alleen modern, maar biedt ook voorzieningen die tot voor kort alleen waren voorbehouden aan grotere en/of duurdere auto's. Denk daarbij aan een elektrisch bedienbare achterklep, camera's rondom en alle denkbare veiligheidsvoorzieningen.

Echter, in dit laatste is Hyundai te ver doorgeslagen. De veiligheidssystemen zijn namelijk veel te scherp afgesteld, waardoor voor het minste of geringste een bel, piep of ping klinkt. Bovendien: het is vaak niet duidelijk waarvoor wordt gewaarschuwd, want de geluiden voor "rem nu om een fatale aanrijding te voorkomen" en "het navigatiesysteem herberekent de route" klinken even urgent. Wie op de beeldschermen gaat zoeken wat er aan de hand is, krijgt een volgende waarschuwing: houdt de ogen op de weg! Het resultaat is grote frustratie en uiteindelijk het totaal negeren van alle waarschuwingen, waardoor ze hun doel voorbij schieten. Hyundai: dit moet anders. Dergelijke systemen zijn alleen zinvol als de bestuurder kan bepalen hoe strikt ze werken en de keuze moet behouden blijven bij het opnieuw starten van de auto.

„Het futuristische uiterlijk zorgt ervoor dat de Kona er nog heel lang heel modern uitziet“

Juist wel heel slim: het klimaatcontrolesysteem heeft twee zones (links / rechts), maar wanneer de bestuurder alleen rijdt kan alleen de bestuurdersplek worden bediend om energie te besparen. Zodra richting wordt aangegeven, wordt beeld van de zijkant van de auto op het beeldscherm achter het stuurwiel getoond om dubbel zeker te zijn dat zich geen voertuig in de dodehoek bevindt. De klank van het optionele Bose audiosysteem is weinig gedetailleerd, maar terughoudend en daarom ook acceptabel op de lange afstand. Het infotainment-systeem is logisch opgezet, eenvoudig te bedienen en bovendien via internet van updates te voorzien zodat bezoek aan de dealer overbodig is.

Hybride

De vorige Kona dankte zijn succes mede aan het brede aanbod van motoren: benzine, hybride en elektrisch. Omdat de geheel elektrische versie veruit de meest geliefde was, is de nieuwe Kona in de kern als elektrische auto ontworpen. Daarna is deze aangepast en zijn ook twee hybrides leverbaar. En vanwege productieruimte in Korea (hybride versie) en schaarste in Europa (elektrische versie), verschijnt eerst de Kona hybrid.

Deze wordt aangedreven door dezelfde 1.6 liter benzinemotor en dezelfde elektromotor als de vorige Kona. Gezien het meer dan veelbelovende uiterlijk is dat een beetje een tegenvaller: van zo'n futuristisch gelijnde auto wordt ook baanbrekende techniek verwacht. Echter, dankzij kleine aanpassingen in de afstellingen en het gestroomlijndere koetswerk liggen het verbruik en de CO2-uitstoot wel iets lager (vanwege een nieuwe meetmethode kan dit op papier echter omgekeerd zijn). Voor deze test is ongeveer dezelfde route onder ongeveer dezelfde weersomstandigheden afgelegd als met de vorige Kona Hybrid en kwam het verbruik een halve liter lager uit per 100 km (testverbruik: 4.7 liter per 100 km).

Het motorvermogen is gelijk gebleven en daarom blijft de Kona Hybrid een vlotte auto die met gemak en in relatieve rust presteert. De Kona Hybrid heeft geen grote reserve, daagt niet uit tot sportief rijden en geeft ook weinig voldoening bij een sportieve rijstijl. Desondanks zijn de prestaties ruim voldoende en is vlot invoegen of snel passeren geen probleem. De benzine- en elektromotor werken perfect samen en daarom is zelden tot nooit te merken wanneer welke krachtbron voor de aandrijving zorgt; en zo hoort het! Goed om te weten: deze hybride mag aanhangers tot 1.300 kg (geremd) trekken.

Weggedrag

Omdat de Kona verkrijgbaar is met drie verschillende motoren, wordt het onderstel per krachtbron aangepast op die specifieke gewichtsverdeling en vermogensafgifte. Daarom heeft iedere Kona in de basis hetzelfde goedmoedige en terughoudende karakter.

Tegelijkertijd is overduidelijk dat het onderstel op maat is gemaakt voor iedere aandrijflijn. Bovendien is de besturing weliswaar licht, maar ook exact. Het op de krachtbron afgestemde onderstel zorgt samen met de exacte besturing voor een vertrouwenwekkend weggedrag. Ondanks de hogere bouw is de Kona Hybrid mooi in balans. De Kona leent zich daarom net zo goed voor een haastige rit als voor ontspannen rijden.

Conclusie

Is de tweede generatie van de Hyundai Kona beter dan de eerste? Ja, maar de verschillen zijn klein. De autoliefhebber ervaart de vormgeving als een enorme sprong vooruit, terwijl de onderliggende techniek slechts kleine stapjes zet. De hybride aandrijflijn komt van de vorige Kona en is slechts op details aangepast. Het weggedrag is een fractie beter en de ruimte is iets toegenomen. De grootste vooruitgang zit in de rijkere en modernere uitrusting. Daarmee is de Kona weer modern en concurrerend, maar zeker niet zo vooruitstrevend als het uiterlijk doet vermoeden.

De Kona is echter gemaakt voor de autokoper. Die kiest voor gemak en laat de portemonnee spreken. Dan zorgt de bestaande aandrijflijn juist voor extra zekerheid en is het prettig dat achter dat nieuwe uiterlijk eenvoudige bediening schuil gaat. De rijkere uitrusting biedt echt meerwaarde, alhoewel de veiligheidssystemen terughoudender moeten. Het weggedrag geeft vertrouwen in de stad en rust op lange afstand. Het futuristische uiterlijk zorgt ervoor dat de Kona er nog heel lang heel modern uitziet.

plus Prima rijeigenschappen

Praktisch en functioneel

Vooruitstrevende vormgeving min Klein dashboardkastje

Hemeltergend irritante veiligheidsvoorzieningen

Weinig technische vooruitgang t.o.v. vorige generatie