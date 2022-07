Deugdelijk vervoer

De Volkswagen T-Roc was aanvankelijk niet bedoeld als nuchtere of conventionele auto. Omdat het model echter al lang op de markt is, is het dat vanzelf geworden! Dat gevoel wordt nog eens vergroot doordat Volkswagen in de tussentijd diverse nieuwe modellen heeft geïntroduceerd waarbij alles juist draait om vernieuwing (ID.3, ID.4 en ID.5).

De T-Roc is in de tussentijd heel gewoon gebleven en ook na de facelift voor modeljaar 2022 valt het model niet op met de vormgeving. De T-Roc is en blijft een middelgrote SUV met het voor Volkswagen kenmerkende tijdloze lijnenspel. De T-Roc is niet uitgesproken avontuurlijk of ingetogen, maar iets daar tussenin om een zo groot mogelijke doelgroep te bedienen.

Facelift

Voor modeljaar 2022 zijn de breedstralers nadrukkelijk geaccentueerd voor een stoerder aangezicht. De buitenste rand van de LED (!) koplampen loopt voortaan door in een lichtgevende strip die tevens deel uit maakt van de grille en dat is een buitengewoon fraai (en origineel!) element. Aan de achterzijde zijn de vorm van de reflectoren en achterbumper aangepast om de hoogte te benadrukken (voorheen was dit juist de breedte). Daarnaast zijn er nieuwe velgen en lakkleuren beschikbaar. De testauto heeft de kleur "Ascot Grey", wat in feite meer ivoorwit of licht beige is dan grijs.

Binnenin wordt het verschil gemaakt door de gebruikte materialen. Zo zijn zowel op het dashboard als de deurpanelen zachtere materialen gebruikt dan voorheen. Op het stuurwiel zijn voortaan geen fysieke knoppen, maar aanraakgevoelige paneeltjes te vinden om o.a. de boordcomputer en het audiosysteem te bedienen. Of dit echt een vooruitgang is, is de vraag. Na vele proefritten met vele Volkswagens blijft het precies bedienen van deze zeer gevoelige paneeltjes in een bewegende auto namelijk een uitdaging.

„De vooruitgang zit voor de T-Roc in de uitrusting, de veiligheidsvoorzieningen en de aankleding van het interieur“

De introductie van de "Digital Cockpit" lijkt misschien te botsen met het conventionele karakter van de T-Roc. Echter, deze beeldschermen in plaats van knoppen en klokken zijn al bijna tien jaar in omloop bij de Volkswagen Groep en hebben hun voordeel echt bewezen. De gebruiker kan kiezen uit verschillende indelingen, zodat afhankelijk van de situatie de nadruk kan worden gelegd op verbruik, veiligheid of bijvoorbeeld navigatie. Let op dat voor sommige functies moet worden bijbetaald. Zo probeerde de testrijder een bestemming voor het navigatiesysteem te dicteren, maar om dat mogelijk te maken moest eerst de online Volkswagen Shop worden bezocht.

"IQ.DRIVE Travel Assist" staat voor samenwerkende systemen waarmee de T-Roc kan assisteren bij remmen, sturen en gasgeven. Dit werkt, net als bij andere Volkswagens met dezelfde techniek, heel behoorlijk. Wie het activeert, ervaart extra gemak op lange afstanden en een wakend oog in druk verkeer. Wie niet gediend is van deze elektronica, kan de meeste functies uitschakelen.

Motoren

Net zoals de meeste andere fabrikanten is ook Volkswagen zo goed als gestopt met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. De bestaande motoren worden met kleine aanpassingen verfijnd, maar daar blijft het bij. Inmiddels kost de elektrisch aangedreven SUV van Volkswagen, de ID.4, hetzelfde als de T-Roc. De ID.4 is niet alleen stiller, sneller, uitstootvrij en voordeliger per kilometer, maar ook nog eens een stuk ruimer.

Maar zoals eerder aangegeven: niet iedereen voelt zich prettig bij de nieuwe ontwikkelingen en dat geeft de T-Roc zijn bestaansrecht. En de testauto, een "R-Line", is echt conventioneel! Zo is er geen sleutelvrije toegang, maar worden de portieren ontgrendeld met een druk op de afstandsbediening. De motor wordt niet gestart met een knop, maar door de sleutel ouderwets in het contact te steken en om te draaien. Tenslotte is de T-Roc standaard voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten.

Voor deze test is gekozen voor de voordeligste motor op de prijslijst: de 1.0 TSI die goed is voor 110 pk / 220 Nm. Aan het roffelende geluid is duidelijk hoorbaar dat dit een driecilinder is, maar storend is dat niet. Bovendien is de driecilinder levendig en zelfs zo gretig dat de bestuurder voorzichtig moet omspringen met het koppelingspedaal! De "1.0 TSI" is behalve levendig ook sterk, want zelfs met vier personen aan boord zijn de prestaties prima.

Na een dikke week rijden op uiteenlopende routes kwam het testverbruik uit op 5.2 liter per 100 km en dat komt exact overeen met het door Volkswagen beloofde verbruik. Voor een auto zonder enige vorm van elektrische assistentie ("hybride") is dat keurig. Sterker nog: er zijn SUV's met veel geavanceerdere aandrijving die in de praktijk meer verbruiken!

Weggedrag

Technisch gezien is de T-Roc de SUV-versie van de Golf. Het grotere koetswerk zorgt voor een hoger gewicht en de hogere bouw zorgt op zijn beurt voor een hoger zwaartepunt. In theorie zou dus T-Roc dus een minder goede (en veilige!) wegligging moeten hebben dan de Golf. In de praktijk is het verschil echter gering en voor een SUV is het weggedrag zelfs bovengemiddeld goed. Net als de Golf is de T-Roc niet uitgesproken comfortabel of sportief, maar iets precies daar tussenin.

Daarmee is de T-Roc niet opwindend of uitdagend om te rijden, maar juist functioneel, veilig en vooral heel degelijk.

Conclusie

De Volkswagen T-Roc is sinds 2017 op de markt. Sinds die tijd is de (auto)wereld veranderd en heeft Volkswagen vele andere modellen op de markt gebracht. Op technisch vlak is de T-Roc ingehaald door de Volkswagen ID.4 die hetzelfde kost en op de koop toe ook nog eens ruimer is, beter rijdt en voordeliger is in gebruik.

Toch ziet Volkswagen nog een toekomst voor de T-Roc, want niet iedereen is gediend van moderne fratsen. Omdat Volkswagen niet of nauwelijks investeert in verbrandingsmotoren, zijn de bestaande motoren slechts verfijnd. De vooruitgang zit voor de T-Roc in de uitrusting, de veiligheidsvoorzieningen en de aankleding van het interieur. Zo is de T-Roc wel bij de tijd, maar niet innovatief. Kortom: nog meer dan voorheen biedt de T-Roc vertrouwd en deugdelijk vervoer.

plus Prima weggedrag

Ruim en praktisch min Duurder in aanschaf en gebruik dan een elektrische auto