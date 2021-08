Autotest | Bij gezinsauto's draait alles om functionaliteit. Ze zijn daarom allemaal ruim, comfortabel en veilig. Merken onderscheiden zich vervolgens van elkaar met de techniek en vormgeving. En dat is precies waar Opel op inspeelt met de Grandland voor modeljaar 2022. Is de Grandland daarmee nog concurrerender geworden?

Of de Opel Grandland voor modeljaar 2022 een geheel nieuwe of slechts een vernieuwde auto is, hangt af aan wie het wordt gevraagd. Technici melden dat Opel nooit eerder zoveel heeft geïnvesteerd en zoveel onderdelen heeft vervangen als voor deze Grandland. Zij spreken daarom graag van de nieuwe Grandland. Echter, het platform, het onderstel en de motoren zijn niet gewijzigd en daarom zijn de rijeigenschappen gelijk gebleven. Er kan dus net zo makkelijk van alleen een facelift worden gesproken.

Wat er nieuw is, is meteen duidelijk. De Grandland is voortaan voorzien van Opels nieuwe gezicht: de "Vizor". De koplampen en grille zijn gevat in een zwarte behuizing die de gehele breedte van de auto in beslag neemt. Eerder voorzag Opel de kleinere Crossland al van een Vizor, maar vanwege beperkingen in het bestaande ontwerp was die aanpassing minder geslaagd. Bij de Grandland leende het bestaande ontwerp zich beter voor de aanpassing, waardoor de Vizor dit keer juist perfect tot zijn recht komt. Sterker nog: alleen al dankzij het nieuwe gezicht is de Grandland veranderd van een auto die vooral groot was naar een model dat ook nog eens begeerlijk is.

Ruimte en uitrusting

Zoals eerder aangegeven, is het platform en daarmee de wielbasis niet veranderd. De binnenruimte is dus gelijk gebleven. De Grandland is en blijft een ruime SUV die volop plek biedt aan vier personen plus de nodige bagage. Voor deze test zijn meerdere exemplaren geprobeerd en daarbij viel vooral het verschil in de stoelen op. Optioneel kan de Grandland worden voorzien van stoelen die zijn ontworpen in samenwerking met het Duitse instituut voor gezonden ruggen. Deze zogenaamde "AGR-stoelen" zijn de meerprijs dankzij de pasvorm en steun op precies de juiste plekken dubbel en dwars waard.

De "Vizor" is niet het enige kenmerk van de nieuwste generatie Opels. Het interieur is voortaan voorzien van een "Pure panel". Dit bestaat uit een beeldscherm achter het stuurwiel (12 inch) dat één geheel lijkt te vormen met een tweede beeldscherm (10 inch) midden op het dashboard. Hiermee worden de meeste functies bediend en heeft de bestuurder de vrijheid om, tot op zekere hoogte, zelf te bepalen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Er is namelijk keuze tussen standaard layouts en een persoonlijke layout die vrij kan worden ingedeeld. Opel gebruikt "digital detox" als uitgangspunt voor de standaard layouts. Hiermee wordt bedoeld dat geen overdaad aan informatie wordt getoond, maar alleen de relevante info op het relevante moment.

In de praktijk werd het Pure Panel zowel vanuit esthetisch oogpunt (schoonheid) als vanuit ergonomisch oogpunt (functionaliteit) als een vooruitgang ervaren. Bovendien weet Opel hiermee te wedijveren met soortgelijke systemen van meer prestigieuze merken. Alle functies werkten naar behoren en er werden geen "kinderziekten" geconstateerd, zoals soms gebeurt bij dergelijke nieuwe ontwikkelingen.

„De hybride motoren maken de Grandland zuinig, snel en uiterst comfortabel“

Licht in het donker

Opel is al jaren actief op het gebied van slimme koplampen. De Grandland is te voorzien van de nieuwste generatie van "IntelliLux LED". Dit gaat veel verder dan alleen grootlicht dat automatisch dimt om tegenliggers niet te verblinden. De bundel wordt nu alleen gedimd op de plek die de tegenligger zou hinderen. Bovendien kunnen de nieuwe koplampen de lengte en breedte van de lichtbundel aanpassen afhankelijk van de omstandigheden (stadsverkeer, provinciale wegen of snelwegen).

Alsof dat niet genoeg is, is ook een nachtzichtcamera beschikbaar. Het beeld hiervan verschijnt op het beeldscherm achter het stuurwiel. En om te voorkomen dat de bestuurder continu naar het beeldscherm moet staren, klinkt een waarschuwing wanneer de slimme camera mogelijk gevaarlijke objecten detecteert. Voor wie niet wil investeren in deze opties is er ook goed nieuws: de standaard koplampen zijn een stuk zuiniger geworden, waarmee omgerekend 1 gram CO2 per kilometer wordt bespaard.

1.2 Turbo

De motoren zijn niet aangepast voor modeljaar 2022, maar voor deze hernieuwde kennismaking zijn ze desondanks opnieuw getest om ze te beoordelen naar de huidige tijd. Eerst is gereden met de 1.2 liter turbo benzinemotor, de voordeligste krachtbon op de prijslijst.

Het vermogen van 130 pk / 230 Nm is in de praktijk ruimschoots voldoende. Echter, het is overduidelijk dat het hier een driecilinder betreft en dat roffelende geluid past niet bij het topmodel onder de SUV's van Opel. Om aan te geven hoeveel geluid de krachtbron produceert: de testrijder werd door de schakelindicator stelselmatig gemaand om terug te schakelen omdat op het gehoor steeds een te hoge versnelling werd gekozen.

De testrit werd verreden op een zeer veeleisend parcours bestaande uit binnenwegen door bergachtig gebied en stadsverkeer (geen snelwegen). Dat resulteerde in een testverbruik van 6.7 liter per 100 km.

Hybride

Wanneer vanuit de Grandland met 1.2 Turbo-motor wordt overgestapt in de hybride, dan voelt dat als een sprong vooruit in de tijd. De plug-inhybride kan in de praktijk zo'n 50 km (op een 13.2 kWh batterij) geheel elektrisch afleggen en biedt dan alle voordelen die horen bij elektrisch rijden, zoals fluisterstille aandrijving, ultieme souplesse en bliksemsnelle acceleratie. Dat laatste is echter wel afhankelijk van de gekozen versie. De Grandland is namelijk verkrijgbaar met een 224 en een 300 pk sterke hybride. De eerste heeft alleen voorwielaandrijving, de tweede dankt zijn grotere vermogen aan een extra motor op de achteras en heeft dus vierwielaandrijving.

Omdat de "Hybrid 4" eerder is getest, is dit keer gekozen voor de hybride met tweewielaandrijving. Die is tot zo'n 100 km/u minstens zo vlot en soepel als de sterkere variant. Alleen (ruim) boven de 100 km/u komt de elektromotor vermogen tekort en is het gedaan met de gretigheid. Wanneer het dan toch sneller moet, is een druk op de knop voldoende om de benzinemotor bij te schakelen. Dan presteert ook de "eenvoudige" plug-inhybride tot zeer hoge snelheid uitstekend.

Met de hybride is hetzelfde veeleisende parcours afgelegd als met de Grandland 1.2 Turbo en dat kostte 2.5 liter per 100 km. Daarna heeft de hybride zich ook op de snelweg gewaagd en nam het verbruik af tot 2.1 liter per 100 km (tussendoor niet bijgeladen). De hybride-techniek is dus weliswaar kostbaarder in aanschaf, maar verdient zich dankzij het veel lagere verbruik zeker terug. Naast van het financiële verschil is de hybride ook nog eens stiller en sterker.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast sinds de Grandland X (toen nog met "X" achter de naam) werd geïntroduceerd in 2017. Tijdens deze hernieuwde kennismaking viel vooral op dat de gekozen motoren weinig tot geen invloed hebben op het weggedrag. Alhoewel de hybride op papier veel zwaarder is dan een eenvoudige benzinemotor, is het verschil in wegligging en gevoel in de besturing minimaal.

Iedere Grandland heeft een goedmoedig weggedrag, dat overduidelijk is afgestemd op de inzet als gezinsauto. Ondanks de soms verpletterende prestaties van de Hybrid4 is de Grandland een eenvoudig te rijden auto die het leven zo makkelijk mogelijk maakt.

Conclusie

De Opel Grandland is aangepast voor modeljaar 2022 en dat heeft de grote gezinsauto veel concurrerender gemaakt. Voorheen maakte de Grandland zijn naam waar met de ruimte en rijeigenschappen. Dankzij de aangepaste vormgeving en nieuwe techniek gaat de nieuwe generatie veel verder dan dat. De hybride motoren maken de Grandland zuinig, snel en uiterst comfortabel. De uitrusting is modern, waarbij de slimme koplampen een nuttige bijdrage leveren aan de veiligheid. Het zorgt er samen voor dat de auto die voorheen alleen "grand" was, nu ook nog eens "cool" is geworden.

plus Ruim en praktisch

Geslaagde vormgeving

Stille, vlotte, zuinige hybride-aandrijving min Hoofdsteunen achterin te laag

1.2 Turbo-motor te luidruchtig





Ford Mustang MACH-E

"Van moeten mogen maken"

Mercedes EQA

"Vanaf het begin goed"

Suzuki Across

"Beter goed gejat dan slecht bedacht"

Lexus NX

"De slimste"