Autotest | Kia heeft een duidelijk doel voor ogen: winnen. Met de recent geïntroduceerde elektrisch aangedreven "EV6" heeft het merk zich ontwikkeld van trendvolger tot trendsetter. Ofwel: Kia zet voortaan de toon! Nu introduceert Kia de vijfde generatie van zijn middelgrote SUV: de Sportage. Weet Kia ook daarmee te winnen?

De komst van de Kia EV6 is zelfs van betekenis voor de Sportage. De EV6 is namelijk een "crossover" (mix van terreinwagen en personenauto). De Sportage kan zich daarom nog meer dan voorheen profileren als pure SUV (Sports Utiity Vehicle, ofwel luxe terreinwagen). Daarom is de Sportage nadrukkelijk in de hoogte gebouwd, met de proporties van een echte mannetjesputter. De ontwerpstijl is juist die van de laatste generatie van Kia en dat geeft de Sportage zo'n moderne uitstraling, dat de meeste concurrenten op slag verouderd lijken!

Ook binnenin is de Sportage vernieuwend. Het meest in het oog springend is het licht gebogen beeldscherm dat van uiterst links tot midden op het dashboard doorloopt. Op het deel achter het stuurwiel verschijnt informatie voor de bestuurder (snelheid, toerenteller, etc). Via het rechter deel van het beeldscherm wordt het audio-, communicatie- en navigatiesysteem bediend.

De uitrusting van de hier gereden "GT PlusLine" is compleet, maar niet zo vernieuwend als de vormgeving doet vermoeden. Voor het koppelen van een mobiele telefoon zijn Apple CarPlay en Android Auto aanwezig. Voor het opladen van een telefoon voorziet Kia in USB-A, USB-C en een inductielader.

De diverse bestuurders-assistenten doen hun werk naar behoren en zijn slechts sluimerend op de achtergrond aanwezig. Op die manier worden ze niet als storend ervaren en daarom ook niet uitgeschakeld door de bestuurder. Naast een dodehoekindicator (waarschuwingslampje in de buitenspiegel) biedt Kia nog een extra voorziening. Zodra richting wordt aangegeven, verschijnt beeld van een zij-camera op het beeldscherm voor extra zekerheid. In een drukke stad vol fietsers en voetgangers is dat als een waardevolle extra ervaren.

Ruimte

Ten opzichte van de vorige Sportage is de nieuwe generatie slechts marginaal gegroeid. Mede daarom is de binnenruimte gemiddeld voor een auto in dit segment. De beenruimte achterin is voldoende, maar de achterzijde van de voorstoelen is onnodig hard. Bovendien functioneert een goedbedoeld kledinghaakje achterop de voorstoel in de praktijk als een knie-prikker.

„De grootste winst zit in de welhaast revolutionaire vormgeving, waarmee de Sportage nog meer kopers voor zich zal winnen“

Langere bestuurders zullen echter opmerken dat de voorstoel niet voldoende in hoogte kan worden versteld en te hoog zit. Het stuurwiel ligt daarom bijna op de knieën en de bestuurder zit met gestrekte armen achter het stuur. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het postuur van de bestuurder, maar andere SUV's kennen dit probleem niet. Juist heel positief: het koetswerk is opmerkelijk goed te overzien en dat geeft de nodige gemoedsrust.

Aandrijving

De nieuwe Sportage is leverbaar met drie motoren. Deze hebben allemaal een inhoud van 1.6 liter, tellen vier cilinders en lopen op benzine. Het verschil zit in de mate van assistentie door een elektromotor. De basisversie is een zogenaamde "mild hybrid". Deze zet bewegingsenergie tijdens remmen en uitrollen om in elektriciteit. Later wordt deze gratis energie gebruikt om de boordelektronica te voeden en de benzinemotor een bescheiden duwtje in de rug te geven.

De tweede optie is een "parallel hybride". Deze werkt in de basis hetzelfde als de milde hybride, maar heeft een grotere batterij en een sterkere elektromotor. Daarom kan deze versie korte afstanden volledig elektrisch afleggen. De topversie is een "plug-inhybride" (PHEV). Deze heeft een nog grotere accu die ook via het stopcontact kan worden geladen. De PHEV kan daarom enkele tientallen kilometers geheel elektrisch rijden.

De testauto is de parallel hybride in combinatie met vierwielaandrijving (in Nederland alleen leverbaar met voorwielaandrijving). In de praktijk valt op dat de bijdrage van de elektromotor bescheiden is. Op de snelweg schakelt de benzinemotor bij minimale belasting regelmatig uit, maar het voordeel van hybride rijden is hier desondanks gering. In de stad zorgt de hybride aandrijflijn dat het verbruik nauwelijks oploopt. Het testverbruik kwam ondanks een uiterst kalme rijstijl en een eenvoudig parcours uit op een weinig indrukwekkende 1 op 15.

De aandrijflijn is afkomstig uit de veel grotere Sorento en daarom is het vermogen relatief hoog voor de middelgrote Sportage. Dat is vooral merkbaar wanneer wordt gekozen voor de sportstand. Dan kleuren de meters rood-wit en schiet de Sportage er gewillig vandoor bij iedere gelegenheid. In de standaardmodus is de Sportage meer terughoudend en ligt de nadruk op comfort. De geluiden van de motor, banden en rijwind zijn dan bescheiden.

Weggedrag

Ten opzichte van de vorige Sportage heeft de nieuwe generatie een grote sprong gemaakt in het weggedrag. Op slecht wegdek is de Sportage dankzij relatief lange veerwegen (nodig voor gebruik in het terrein) comfortabel.

Tegelijkertijd is de besturing licht, maar exact. Vanwege de hoge bouw helt het koetswerk iets over, maar de Sportage blijft altijd in balans en laat zich even vlot sturen als de gemiddelde personenauto.

Conclusie

Gaat Kia er met de winst vandoor met de nieuwe Sportage? Ja, zonder enige twijfel. Kia weet wat de sterke punten zijn van de vorige Sportages en heeft daar op voortgebouwd. Net als voorheen is de Sportage praktisch, modern en vooral foutloos. Daarom was de Sportage tot nu toe een verstandige, maar weinig opmerkelijke auto.

Dankzij hybride motoren gaat de aandrijflijn met de tijd mee, zonder dat de bestuurder daar iets voor hoeft te doen. Bij kalm rijden is de Sportage nog altijd veilig en comfortabel. Dankzij een riant motorvermogen en een geavanceerd onderstel leent de Sportage zich nu ook voor een meer dynamische rijstijl. Tegelijkertijd waagt de Sportage zich net zo makkelijk in licht terrein. De grootste winst zit in de welhaast revolutionaire vormgeving, waarmee de Sportage nog meer kopers voor zich zal winnen.

plus Geslaagde vormgeving

Uitstekend weggedrag

Verkrijgbaar als mild, parallel en plugin hybride min Harde achterkant voorstoelen

Zitting te hoog / stuurwiel te laag

Ondanks hybride, relatief hoog verbruik

