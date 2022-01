Autotest | SUV's zijn er genoeg. Sports Utility Vehicles zijn immers de meest populaire auto's van dit moment. Echter, met zo'n groot aanbod wordt het steeds lastiger om boven het gemiddelde uit te steken. Porsche zag in 2014 de kans schoon om met de Macan een exclusieve SUV te introduceren. Met succes, want lange tijd was de Macan het best verkochte model van Porsche. Zal het model die titel na de facelift voor modeljaar 2022 weten te prolongeren?

Ook een SUV van Porsche moet direct herkenbaar zijn als Porsche. Daarom is de Macan even breed en gespierd als een traditionele SUV, maar de neus is veel gestroomlijnder. De Macan is enkele centimeters lager dan gemiddeld en dat zorgt voor meer stabiliteit. Ook de verhouding tussen metaal en glas is anders, waardoor de Macan boven de schouderlijn eenzelfde dynamische uitstraling heeft als de sportwagens van Porsche. En daarmee is het eerste doel bereikt: al bij de eerste aanblik overtuigt de Macan met exclusiviteit.

Sinds de introductie van het model in 2014 zijn diverse aanpassingen gedaan om bij de tijd te blijven. In 2018 kreeg de Macan een dynamischere uitstraling, nieuwe kleuren en nieuwe verlichting. Voor modeljaar 2022 is het uiterlijk opnieuw aangepakt. De neus kreeg een agressievere uitstraling en aan de achterzijde zijn nu diffusors te vinden.

Uitrusting

Ook binnenin is de Macan een echte Porsche. De zithouding is meer die van een coupé dan van een traditionele SUV. Het contactslot zit links van het stuur en achter het stuurwiel zijn analoge, ronde klokken te vinden. De toerenteller staat centraal, net als bij de sportwagens van Porsche. Daar omheen zijn een kleine snelheidsmeter en generieke meter te vinden. Alleen die laatste is digitaal en kan alles van een plattegrond tot de boordcomputer weergeven.

De Macan is voorzien van het nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Porsche. Het belangrijkste nieuws is dat dit een internetverbinding heeft, waardoor bijvoorbeeld het navigatiesysteem beschikt over actuele verkeersinformatie. Alle functies werken naar behoren, maar het infotainmentsysteem van Porsche valt niet op door unieke functionaliteit of ergonomie. Voor wie dat wil zijn als alternatief Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar.

Ook de vormgeving van de cabine is iets aangepast voor modeljaar 2022. De middentunnel heeft geen knoppen meer, maar slechts aanraakgevoelige panelen. De versnellingshendel is korter geworden en het voor Porsche kenmerkende analoge klokje midden op het dashboard is nu bij alle uitvoeringen standaard. Met zowel deze uiterlijke als de ergonomische aanpassingen staat de Macan (binnen de beperkingen van een facelift) weer op hetzelfde niveau als de andere modellen van Porsche.

„Niet alleen ten opzichte van SUV's van hetzelfde moederbedrijf, maar ook ten opzichte van alle andere merken heeft de Porsche Macan een dynamisch, scherp en vertrouwenwekkend karakter“

De Macan is een middelgrote SUV en dat vertaalt zich ook in gemiddelde ruimte. De ruimte voorin is prima, waarbij de royale stoelen comfort bieden en tegelijkertijd voldoende zijdelingse steun geven om op de plek te blijven in een snelle bocht. De ruimte achterin is precies voldoende voor volwassenen. De bagageruimte is met 458 liter (1.503 liter met opgeklapte achterbank) gemiddeld groot voor een auto in dit segment.

Motoren

Porsche heeft veel succes met de hybrides en geheel elektrisch aangedreven modellen. Het platform waarop de Macan staat is echter niet bedoeld voor elektrische aandrijving en daarom beperkt Porsche zich tot het vernieuwen van de vier- en zescilinder benzinemotoren. De zescilinder is nog sterker geworden en levert voortaan 440 pk (60 pk meer dan voorheen). Echter, vanwege de hoge CO2-uitstoot kost de Macan met deze krachtbron hetzelfde als de veel grotere Cayenne hybride of de geheel elektrische Taycan.

Daarom is voor deze test gekozen voor de vernieuwde viercilinder 2.0 liter benzinemotor. In de standaardmodus houdt de elektronica het toerental laag, alsof het een zescilinder betreft (100 km/u = 1.700 tpm). Wanneer dan plotseling vermogen wordt gevraagd, duurt het even voordat het benodigde toerental is bereikt. Dan is de Macan met zijn 265 pk (20 pk meer dan voorheen) weliswaar wild en agressief, maar niet uitgesproken snel.

Omdat de Macan in de standaardmodus nauwelijks uitnodigt tot sportief rijden, is het eenvoudig om zuiniger te rijden dan de folder belooft. Reken met een extreem kalme rijstijl op 7.5 liter per 100 km. Sportief rijden of veelvuldig gebruik in de stad kost minstens 10 liter per 100 km.

Weggedrag

De Macan is gebouwd op hetzelfde platform als de Q5 van zustermerk Audi. Echter, de Q5 is in 2017 vervangen door een geheel nieuw model. Het ligt dus voor de hand om te verwachten dat de geheel nieuwe Q5 beter rijdt dan het Porsche-ontwerp uit 2014. In de praktijk was en is echter geen enkele verwantschap tussen beide modellen te ervaren. Het platform is namelijk niet meer dan een basis en vervolgens bepalen de gewichtsverdeling, besturing, wielophanging en bandenkeuze het daadwerkelijke karakter.

Niet alleen ten opzichte van SUV's van hetzelfde moederbedrijf, maar ook ten opzichte van alle andere merken heeft de Porsche Macan een dynamisch, scherp en vertrouwenwekkend karakter. Dat zit niet alleen in de reactie van het koetswerk op stuurbewegingen, maar ook in het gevoel in de besturing zelf. Standaard is de Macan beduidend stugger geveerd dan de doorsnee SUV. Wanneer de auto is voorzien van luchtvering kan het met een druk op de knop allemaal nog steviger en directer. Dan gaat de Macan verder waar de sportiviteit van andere SUV's ophoudt.

Conclusie

Wordt de Macan na de facelift voor modeljaar 2022 wederom het best verkochte model van Porsche? Helaas niet. Het belangrijkste pijnpunt is namelijk niet aangepakt: de CO2-uitstoot. In Nederland is de prijs van een auto sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot en de Macan stoot ook met de vernieuwde motoren zoveel uit, dat een hybride of elektrische auto zowel in de prijs als de prestaties in het voordeel is.

Toch heeft de Macan zich wel degelijk kunnen bewijzen. In ieder opzicht weet de Macan namelijk te overtuigen als premium product en als uitgesproken sportieve Sports Utility Vehicle. Dat geldt voor het uiterlijk, de uitrusting en zeker voor de rijeigenschappen. Daarom geeft ook de eenvoudigste Macan het bevoorrechte gevoel dat hoort bij Porsche-rijden. Dit is dus een echte levensgenieter en daar staat in feite geen prijs voor...

plus Prima prestaties

Uitmuntend weggedrag

Overtuigt als premium-product min Hoog verbruik

Spannend motorgeluid blijft uit

Relatief hoge prijs door hoge CO2-belasting

