De Skoda onder de SUV's

Op zoek naar een Skoda Karoq 1.5 TSI Sportline Business?

bynco heeft er 21 vanaf € 23.900,-

Die verjongingskuur begint met het uiterlijk. En daar ligt de nadruk direct op de beloofde functionaliteit. Dankzij diverse kleine aanpassingen is de stroomlijn namelijk verbeterd en dat maakt de Karoq stiller en zuiniger. Voortaan opent en sluit de grille afhankelijk van de behoefte aan koeling. De bodembescherming en paneeltjes onder de breedstralers zorgen voor een vloeiendere luchtstroom. Zelfs de velgen hebben minder luchtweerstand. Dankzij al deze aanpassingen is de CW-waarde met 10% gedaald en wordt 5 gram CO2 per kilometer bespaard.

Naast deze nuttige aanpassingen is het uiterlijk iets gewijzigd om beter te passen in de nieuwe huisstijl van Skoda. De Karoq ziet er daarom even modern uit als de meer recente modellen.

Ruimte

Neem plaats achter het stuurwiel en het is direct duidelijk dat de Karoq een echte SUV is. Ondanks het feit dat dit een middelgrote SUV is, is de zit hoog en heeft de bestuurder het gevoel een grote, machtige machine te besturen. Zelfs met de stoel in de laagste stand is de zit beduidend hoger dan gemiddeld. De hoofdruimte is desondanks ruim voldoende.

Ook achterin biedt de Karoq opmerkelijk veel hoofd- en beenruimte voor een auto van deze omvang. De bagageruimte is met 521 liter (1.630 liter met opgeklapte achterbank) uitzonderlijk ruim en zelfs ruimer dan die van SUV's met grotere buitenmaten!

Om de Karoq milieuvriendelijker te maken is stoelbekleding leverbaar die is gemaakt van gerecyclede petflessen. Deze stof ziet er fraai uit en voelt even stevig als conventioneel materiaal.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering varieert de uitrusting van precies wat noodzakelijk is tot modern en op het randje van overdadig. Denk bij dat laatste aan elektrisch verstelbare en met leder beklede stoelen, een elektrisch bedienbare achterklep en een hoogwaardig audiosysteem van specialist Canton. Dit laatste heeft een helder en sprankelend geluid, maar heeft moeite met veeleisende muziek met extreme dynamiek. Geheel nieuw is de mogelijkheid om de technische staat van de auto uit te lezen middels een app op de mobiele telefoon.

„Ook in de eenvoudigste uitvoering heeft de Karoq al een uitgesproken verfijnd weggedrag“

Op het gebied van veiligheid is de vooruitgang gering. Bestaande systemen zijn alleen verbeterd. Zo is de verkeersbordherkenning nauwkeuriger geworden en herkent de rijstrookassistent ook wegmarkeringen bij werkzaamheden. Hiermee scoort de Karoq een ruime voldoende voor de veiligheid, maar loopt de auto niet voorop.

Motoren

Voor modeljaar 2022 zijn er geen nieuwe motoren leverbaar en blijft elektrische aandrijving dus voorbehouden aan de Skoda Enyaq iV. Zelfs (mild)hybrid staat niet op het programma. Wel is de interne wrijving van de bestaande motoren verlaagd, waardoor deze een fractie zuiniger zijn geworden (-11 gram CO2 per KM).

Eerst is gereden met de 1.5 TSI en die valt op door een stille en soepele loop. De technici van Skoda hebben overduidelijk gekozen voor rust en efficiency boven prestaties. De Karoq voelt daarom groot en sterk, maar wanneer daadwerkelijk om meer vermogen wordt gevraagd, wordt dat niet geleverd. Alleen bij heel nadrukkelijk aandringen levert de 150 pk / 250 Nm sterke viercilinder zijn vermogen, maar dan nog met tegenzin. Dit geldt zowel voor de versie met handgeschakelde versnellingsbak als met zeventraps automaat.

Ter vergelijking is ook gereden met de lichtste motor op de prijslijst: de 110 pk / 200 Nm sterke 1.0 TSI. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden is het verschil met de sterkere motor minimaal. Ook de 1.0 TSI is stil, sterk, maar weinig daadkrachtig. Alleen in de bergen of bij een plotselinge inhaalactie moet eerder worden teruggeschakeld en bijt de 1.0 TSI uiteindelijk nog minder hard door.

Alle drie de testauto's (1.0 TSI, 1.5 TSI handgeschakeld, 1.5 TSI automaat) zijn getest op eenzelfde route, bestaande uit buitenwegen met hoogteverschillen, stadsverkeer en snelweg. Met de lichtste motor bedroeg het testverbruik 7.0 liter per 100 km, met de sterkste en snelste versie was dat 7.4 liter per 100 km. Ondanks alle goede bedoelingen van Skoda is dat echt te veel, want concurrenten met modernere aandrijving kosten hetzelfde in aanschaf en beduidend minder in gebruik.

Weggedrag

De Karoq is een echte SUV en dus is het onderstel afgestemd op zowel gebruik op de openbare weg als in het terrein. Daarbij is de Karoq leverbaar met twee- en vierwielaandrijving. Die laatste versie heeft bovendien een iets grotere bodemvrijheid (168 i.p.v. 164 mm) en iets grotere in- en uitloophoeken.

Een onderstel ontwerpen dat geschikt is voor glad asfalt en ruige ondergrond is een hele uitdaging, zeker als ook nog eens rekening moet worden gehouden met de binnenruimte (kleiner mechaniek, minder vrijheid in plaatsing). Om het allemaal nog ingewikkelder te maken is de Karoq voortaan leverbaar met "Dynamic Chassis Control", zodat het karakter kan worden gevarieerd van comfortabel tot extra sportief.

In de praktijk is het effect van Dynamic Chassis Control gering en liet het standaard onderstel weinig te wensen over. Ook in de eenvoudigste uitvoering heeft de Karoq al een uitgesproken verfijnd weggedrag. De Karoq is comfortabel, maar ook dynamisch. Bovendien is de communicatie tussen de bestuurder en het mechaniek prima en dat zorgt voor een vertrouwenwekkend gevoel.

Conclusie

De Karoq, de Skoda onder de SUV's, heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2022. Dat is goed nieuws voor wie op zoek is naar een echte Sports Utility Vehicle waarbij alles draait om veelzijdigheid en functionaliteit. De uitrusting is dankzij alle aanpassingen weer helemaal bij de tijd. De ruimte was en is uitmuntend voor een auto van deze omvang.

Het nieuwe uiterlijk geeft de Karoq een modernere uitstraling en zorgt voor een betere stroomlijn (lager verbruik, minder rijgeluiden). Ondanks de efficiëntere motoren, kan de vernieuwde Karoq zich niet meten met modernere auto's met (half) elektrische aandrijving. Die zijn voordeliger in aanschaf en gebruik. Aan de andere kant: juist dat zijn in de regel "bluf SUV's" die alleen vaardig zijn op de openbare weg. De Karoq daarentegen is een echte SUV die zich ook thuisvoelt in het terrein.

plus Zeer ruim

Doordachte ergonomie

Prima rijeigenschappen min Geen elektrische of hybride aandrijving