Hybride volgens Suzuki

Suzuki mag dan een klein merk zijn, het heeft niet minder dan vijf SUV's in het programma. Allemaal hebben ze iets van een terreinwagen, maar toch hebben ze verschillende functies. De Ignis is de kleinste en heeft alleen het stoere uiterlijk van een Sports Utility Vehicle (SUV). De Jimny is ook klein, maar is juist een echte terreinwagen die excelleert in bergen, modder en sneeuw. De S-Cross is een gezinsauto en gebruikt de hoge bouw van een SUV om volop ruimte te bieden. De Across is een echte alleskunner die luxe, terreinwaardigheid en ruimte combineert.

Hoe de Vitara in het geheel past, is afhankelijk van de gekozen uitvoering. De eenvoudigste Vitara is een compacte gezinsauto. Met de juiste opties is de Vitara ook geschikt voor het terrein. Van de buitenkant is niet te zien welke techniek aan boord is en daarom ziet iedere Vitara er stoer uit. Zeker in de hier getoonde kleur "Atlantic Turquoise" komt het lijnenspel optimaal tot zijn recht, waardoor de Vitara een zekere levenslust uitstraalt. Alhoewel het model in 2015 is geïntroduceerd, ziet de Vitara er nog steeds prima uit!

Ruimte en uitrusting

Bij het plaatsnemen achter het stuurwiel verraadt de Vitara zijn leeftijd juist wel. Omdat de Vitara kort na de geheel nieuwe S-Cross (2022) is getest, vallen de verschillen meteen op. Naast de nieuwe S-Cross zijn de bouwkwaliteit, ergonomie en uitrusting van de Vitara echt een stap terug in de tijd.

Desondanks voldoet het allemaal ruimschoots. De ruimte voor- en achterin is heel behoorlijk gezien de afmetingen van de auto. In het interieur zijn volop bakjes en vakjes te vinden en de bagageruimte is met 362 liter (1.119 met opgeklapte achterbank) voldoende voor dit segment. De testauto heeft een trekhaak, want ook als hybride mag de Vitara aanhangers tot 1.200 kg (geremd) trekken.

Centraal onderdeel van de uitrusting is Suzuki's audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Opnieuw voldoet het allemaal, maar gaan de nieuwere modellen steeds een stap verder. Tijdens de test viel op dat het opbouwen van een verbinding met een iPhone voor Apple CarPlay soms veel tijd kost.

Hybride

De reden om opnieuw op stap te gaan met de Suzuki Vitara is de introductie van hybride aandrijving. Dit betreft een "parallel hybride" waarmee daadwerkelijk kleine afstanden (1 à 2 km) elektrisch zijn af te leggen Het is dus veel meer dan Suzuki's "smart hybrid", wat in feite slechts een elektrische hulpmotor is om de benzinemotor te assisteren wanneer deze hard moet werken.

Net als iedere andere hybride laadt de Vitara op door tijdens remmen en uitrollen bewegingsenergie om te zetten in elektriciteit. Daarom is het niet nodig om op te laden aan een stekker. En net als veel andere merken laat Suzuki de benzinemotor functioneren in een zogenaamde "Atkinson"-cyclus. Dat maakt de motor veel zuiniger, maar ook uiterst onwillig. Echter, de elektromotor moet dat compenseren.

Suzuki verschilt van andere paralelhybrides in de manier waarop het vermogen op de wielen wordt overgebracht. Het probleem is dat de benzine- en elektromotor verschillende vermogens hebben en dit op een verschillende manier opbouwen. Dat kan tijdens het schakelen of wisselen van krachtbron voor schokken in de aandrijving zorgen. Daarom maken andere fabrikanten gebruik van een zogenaamd "planetair stelsel" in combinatie met een "continu variabele transmissie" (CVT) om deze verschillen op te vangen. Echter, dit is complexe en daarom kostbare techniek.

„Wie kalm rijdt en de auto het tempo laat bepalen, heeft aan de Vitara Hybrid een comfortabele en relatief zuinige SUV“

Suzuki biedt daarom een andere oplossing. De Vitara automaat is voorzien van vrijwel dezelfde versnellingsbak als de handgeschakelde varianten, maar dan met een "robot" die het schakelen en koppelen voor zijn rekening neemt. Slimme software moet de elektromotor zo aansturen, dat deze zijn souplesse en snelheid benut om schokken in de aandrijving tegen te gaan.

In de praktijk werkt dit, maar alleen op lage snelheid. Dan is weinig kracht nodig om de verschillen tussen de benzine- en elektromotor op te vangen en is de Vitara stil, soepel en zuinig. Echter, zodra de snelheid of de haast van de bestuurder toeneemt is duidelijk merkbaar wanneer wordt geschakeld en wanneer de ene of de andere motor voor de aandrijving zorgt. Bovendien laat de benzinemotor dan een dreunend, vermoeiend geluid horen waardoor de Vitara harder lijkt te werken dan daadwerkelijk het geval is.

Als dan ook nog eens stevig wordt doorgereden, kan het verbruik sterk oplopen. De Vitara Hybrid vereist daarom een aangepaste rijstijl van de bestuurder. Dat betekent in de praktijk dat de auto het tempo bepaalt en niet de bestuurder. De bestuurder mag slechts voorzichtig een snelheid suggereren, maar de elektronica bepaalt met hoeveel enthousiasme (of gebrek daaraan) tempo wordt gemaakt. Door uiterst kalm te rijden, in de eco-modus, kon tijdens de testperiode een gemiddeld verbruik van 1 op 20.3 worden gerealiseerd.

Weggedrag

Ondanks de nieuwe aandrijflijn is het weggedrag van de Hybrid gelijk aan die van iedere andere Vitara. Weliswaar is deze auto ook geschikt voor rijden in het terrein, toch ligt de nadruk op gebruik op de openbare weg. Ondanks de hoge bouw en de grote bodemvrijheid is het weggedrag daarom prima.

Conclusie

De Suzuki Vitara heeft zeven jaar na de introductie van het model hybrideaandrijving gekregen. Suzuki kiest daarbij voor een eigen techniek die eenvoudiger en dus voordeliger is in aanschaf. Tegenover dit ontegenzeglijke voordeel staat een uitgesproken karakter. De Vitara Hybrid is niet gediend van sportief rijden en protesteert daar tegen met een hoog verbruik en onregelmatige gangwisselingen. Wie kalm rijdt en de auto het tempo laat bepalen, heeft aan de Vitara Hybrid een comfortabele en relatief zuinige SUV.

De hernieuwde kennismaking leert dat de Vitara qua uitrusting en bouwkwaliteit achterblijft bij de nieuwe S-Cross. De ruimte en het weggedrag zijn nog altijd prima.

plus Prima weggedrag

Veelzijdig karakter min Merkbaar van een vorige generatie

Houterig schakelen bij sportief rijden

Verbruik loopt sterk op bij harder rijden