Autotest | De Volkswagen Polo is als een goede huisvriend. Hij is vertrouwd, staat altijd paraat en voelt bijna als een lid van het gezin. De Polo was daarom lange tijd de best verkochte auto van Nederland. Dat wil zeggen: tot de elektrische auto kwam. Om het succes voort te kunnen zetten heeft Volkswagen de Polo vernieuwd. Daarbij is gezocht naar een balans tussen conventionele mechaniek en moderne elektronica. Is dat gelukt?

Sinds de introductie van de zesde generatie in 2017 is de Volkswagen Polo verkrijgbaar in twee gedaanten. De gewone uitvoeringen hebben een glad en modern voorkomen, terwijl de sportieve versies een meer expressief front hebben. Vanaf modeljaar 2022 hebben alle uitvoeringen van de Polo de grotere gril en meer zelfverzekerde uitstraling. De beide koplampen werden al visueel met elkaar verbonden door eens strip, maar voortaan geeft deze daadwerkelijk licht. Niet zichtbaar van buiten, maar wel merkbaar achter het stuurwiel: voortaan is de Polo leverbaar met intelligent grootlicht ("IQ Light").

Aan de achterzijde is gekozen voor bredere achterlichten, waarvan een deel is verwerkt in de achterklep. Wanneer op het rempedaal wordt getrapt "verspringt" de belangrijkste lichtbron van het ene deel van het achterlicht naar het andere om met die beweging extra aandacht te trekken.

Ruimte en uitrusting

Ook de compacte Polo is vanaf modeljaar 2022 standaard voorzien van Volkswagens "digitale dashboard". Waar mogelijk zijn knoppen en hendels vervangen door aanraakgevoelige panelen. Achter het stuurwiel zijn geen analoge klokken meer te vinden, maar altijd een beeldscherm. Volkswagen biedt de keuze uit diverse indelingen, zodat de bestuurder zelf kan kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Let op dat er keuze is uit twee beeldschermen achter het stuurwiel, waarbij het grotere meer variatie in layouts biedt.

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is voorzien van een internetverbinding. Zonder de dealer te hoeven bezoeken, kunnen daarom software-updates worden geïnstalleerd Bovendien kunnen achteraf functies worden toegevoegd. Zo kan het systeem met gesproken commando's worden bestuurd, maar dit kon op de testauto alleen tegen betaling worden geactiveerd. Dankzij ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto zit de bestuurder echter niet aan het systeem van Volkswagen vast en kan de eigen telefoon ook dienst doen als brein van de auto.

„Voor modeljaar 2022 heeft Volkswagen alleen vernieuwd waar dat echt nodig was, maar is alles bij het oude gebleven waar dat kon“

Om met de tijd mee te kunnen gaan is het niet alleen nodig om "connected" te zijn, maar ook om de bestuurder te assisteren bij het rijden. Dat bestaat bij de Polo uit twee delen. Er zijn functies om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door te waarschuwen of in te grijpen bij gevaar (Front Assist, Lane Assist, (City) Emergency Braking Assist). Hierbij worden zowel voetgangers als fietsers herkend.

Daarnaast zijn er functies om het rijden eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld door het remmen, sturen en gasgeven over te nemen (autonoom rijden niveau 2). In de praktijk werkt dit zogenaamde "IQ. DRIVE Travel Assist" naar behoren, maar ontbreekt verkeersinzicht. Dit is duidelijk een systeem dat simpelweg met sensoren werkt en niet op basis van kunstmatige intelligentie (wat niet zo vreemd is voor een auto in deze prijsklasse).

De ruimte is als vanouds gemiddeld voor een auto als deze. Toch voelt de Polo groter dan hij eigenlijk is dankzij ruim bemeten voorstoelen die bovendien over een grote afstand kunnen worden versteld.

Motoren

Net als bij de meeste andere merken gaan bij Volkswagen alle investeringen in tijd en geld naar de ontwikkeling van elektrische aandrijving. De vernieuwde Volkswagen Polo moet het daarom doen met exact dezelfde motoren als bij de introductie van het model in 2017. De uitstoot- en verbruikscijfers verschillen echter vanwege nieuwe meetmethoden, niet vanwege aangepaste techniek.

Voor deze test is gereden met de inmiddels vertrouwde 1.0 liter driecilinder benzinemotor die in de gekozen uitvoering 95 pk / 175 Nm levert. Daarmee komt de Polo "1.0 TSI" moeiteloos mee met de verkeersstroom. Alleen wanneer het gaspedaal plotseling diep wordt ingetrapt, neemt het geluidsniveau sterk toe en is de kenmerkende roffel van een driecilinder motor hoorbaar. De optionele zeventraps automaat met dubbele koppeling doet zijn werk voorbeeldig, namelijk onmerkbaar.

Op een parcours dat voor de helft bestond uit snelwegen en voor de andere helft uit stadsverkeer kwam het testverbruik uit op 5.1 liter per 100 km. Voor een compacte auto zonder enige vorm van elektrische assistentie is dit redelijk.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast voor modeljaar 2022 omdat dat simpelweg niet nodig is. De Polo is niet uitgesproken sportief of comfortabel, maar weet een prima tussenweg te vinden. Op slecht wegdek is het comfort ruimschoots voldoende. Wanneer daar om gevraagd wordt is de Polo sportief en levendig.

Conclusie

De Volkswagen Polo dankt zijn succes aan een vertrouwd en behoudend karakter. Voor modeljaar 2022 heeft Volkswagen alleen vernieuwd waar dat echt nodig was, maar is alles bij het oude gebleven waar dat kon.

Om beter te passen bij de nieuwste modellen van Volkswagen is het uiterlijk expressiever geworden, maar blijft de Polo bescheiden. De uitrusting is sterk gemoderniseerd en staat nu op het niveau van de allernieuwste auto's in dit segment. Zowel de bruikbaarheid als de veiligheid zijn daarom sterk verbeterd.

De rijeigenschappen zijn gelijk gebleven. Nog steeds is de Polo een echte allemansvriend die eenvoudig is te rijden en gebruik maakt van conventionele techniek, zodat iedere bestuurder zich meteen thuisvoelt.

plus Vertrouwd en toch modern

Uitstekende rijeigenschappen min In luxe versie nauwelijks goedkoper dan een elektrische auto

