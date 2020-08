Autotest | Wanneer nieuwe auto's worden aangekondigd, tonen autofabrikanten tegenwoordig eerst de elektrische versie. Later volgt dan het nieuws dat er ook een versie met hybride of conventionele aandrijving zal komen. Bij de aankondiging van de vierde generatie van de Yaris ging het precies andersom: Toyota toonde eerst een raceversie en pas later volgde het nieuws over tamme en meer alledaagse varianten. Nu is het tijd voor een eerste proefrit en rijst de vraag: hoe spannend is de nieuwe Yaris?

Als het gaat om het uiterlijk: heel spannend! Want er valt iets op: de ontwerpstijl van de meer dan spannende Toyota Supra is 1-op-1 overgenomen! De Yaris heeft dezelfde wulpse lijnen en dezelfde kieuwen naast de koplampen die de Supra zo spannend maken. Daarbij loopt de motorkap ver door naar beneden, waardoor deze langer lijkt. Terwijl de vorige generaties van de Yaris een brave uitstraling hadden, heeft deze vierde generatie een boze blik in de koplampen. De oranje/rode lak, het zwarte dak en de grote velgen van de hier gereden "Launch Edition" maken het plaatje af.

Ruimte

De nieuwe Yaris is 4 cm lager, 5 cm breder en een fractie korter dan de vorige. Dankzij een langere wielbasis (+5 cm) zou de binnenruimte zijn toegenomen. In de praktijk valt echter de andere indeling van de ruimte op. Vanwege de lagere bouw is de zit ook lager en meer onderuit, als in een sportwagen. De stoelen zijn lekker groot, waardoor de hele auto groter voelt. Bovendien bieden de stoelen veel zijdelingse steun en dat versterkt het sportieve gevoel. Het dashboard ligt merkbaar laag en dat geeft een beter overzicht over de weg, wat zich vertaalt in een groter gevoel van controle over de auto.

Omdat de voorstoelen groot zijn en vanwege de lage daklijn meer achterover staan, is de ruimte achterin matig. Bovendien is zelfs de instap naar de achterbank krap omdat de achterportieren niet bijzonder ver openen. Let op dat die leuk uitziende opgaande lijn van de achterruit het zicht van kleine kinderen vanaf de achterbank reduceert. De bagageruimte is met 286 liter gelijk aan die van de vorige Yaris en gemiddeld voor een auto van deze omvang.

Uitrusting

Toyota gaat mee in de trend om zoveel mogelijk functies te bedienen via een centraal beeldscherm, om daarmee het aantal knoppen en hendels op het dashboard te reduceren. Echter, omdat het dashboard letterlijk en figuurlijk bol staat van de bijzondere vormen, kleuren en materialen resulteert dit niet in de rustige en opgeruimde aanblik die andere auto's geven met een minimum aantal knoppen.

De uitrusting is modern en compleet, waarbij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto ervoor zorgt dat de Yaris klaar is voor de toekomst. Bijzonder voor een auto in deze klasse is het (optionele) head-up display. Dit projecteert informatie voor de bestuurder in het blikveld en dat maakt het rijden minder inspannend. Het optionele JBL audiosysteem heeft een vol, sprankelend en muzikaal geluid. Wat de Yaris niet heeft is een slimme assistent die vrij geformuleerde commando's begrijpt.

Als het gaat om veiligheid heeft Toyota een eenvoudig beleid: alle nieuwe modellen worden voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. Dat betekent dat de Yaris voortaan ook automatisch kan remmen voor kruisend verkeer op een afslag. Indien nodig remt de Yaris automatisch voor fietsers en voetgangers, waarbij die laatsten ook in het donker worden herkend. Tijdens de test viel op dat al deze systemen scherp staan afgesteld en daarom in druk verkeer veel waarschuwingen genereren. Echter, dit gaat niet altijd gepaard met een melding op het display, waardoor onduidelijk blijft waar de waarschuwing betrekking op had.

Ook nieuw is de centrale airbag tussen de beide voorstoelen. Op die manier wordt het risico verkleind dat de inzittenden elkaar verwonden bij een zijwaartse impact.

Hybride

Zoals eerder gemeld, leggen veel autofabrikanten de nadruk op elektrisch aandrijving en wordt een verbrandingsmotor slechts als bijzaak gezien. De Yaris is niet leverbaar met volledig elektrische aandrijving, maar wel met een conventionele verbrandingsmotor en als hybride. Als reden geeft Toyota dat hybride een lagere prijs en grotere actieradius heeft dan een elektrische auto en daarom een hogere acceptatiegraad heeft, waarmee per saldo meer CO2 wordt bespaard. Daarbij worden andere merken vanwege de hoge CO2-uitstoot van hun andere modellen gedwongen dit te compenseren met elektrische auto's om hoge boetes van de overheid te voorkomen.

Omdat de Yaris een zeer belangrijk model is voor Toyota, is de hybride aandrijflijn compleet opnieuw ontworpen. Dat begint met de accu die voortaan lithion-ion gebruikt in plaats van nikkel-metaal hydride, waar Toyota vanwege de betrouwbaarheid lang aan vast heeft gehouden. Deze nieuwe accu laadt en ontlaadt sneller en is lichter (-12 kg). De nieuwe elektromotor is eveneens kleiner en lichter. De nieuwe benzinemotor heeft geen vier, maar drie cilinders en dat zorgt voor meer efficiency.

In de praktijk valt op dat de nieuwe hybride veel beter op het gaspedaal reageert dan voorheen. Dat is niet alleen omdat de reactie daadwerkelijk alerter is, maar ook omdat het toenemen van het motorgeluid beter overeenkomt met het toenemen van de snelheid van de auto. Op de snelweg maakt de nieuwe aandrijflijn nadrukkelijk gebruik van de trekkracht ("koppel") van de elektromotor, waardoor de Yaris presteert met het gemak van een grotere auto. Zelfs in de economische stand zijn de prestaties goed, maar is een enkele keer een "rimpeling" door de aandrijflijn voelbaar omdat de systemen merkbaar worden geknepen. Voor het comfort is de standaard-modus daarom het prettigst.

In de stad kan de nieuwe Yaris vaker en langer elektrisch rijden dan voorheen. Bovendien kan nu vlotter elektrisch worden gereden, terwijl de vorige generatie bij iets te veel gas direct de melding "excessieve snelheid" gaf en terugviel op de benzinemotor. Wanneer de benzinemotor op een laag toerental assisteert (bijvoorbeeld bij klimmen in de stad) dan is het kenmerkende, roffelende geluid van de driecilinder hoorbaar. Onder alle andere omstandigheden is de hybride aandrijflijn stil en soepel.

De testroute bestond voor een derde uit snelwegen, een derde uit stadsverkeer en een derde uit binnenwegen. Daarbij is grotendeels gebruik gemaakt van de eco-modus en was het weer ideaal (warm en windstil). Onder die omstandigheden kwam het gemiddelde verbruik na een volle dag rijden uit op 3.5 liter per 100 km. Daarmee is de Yaris Hybrid veruit de zuinigste auto in zijn klasse.

„de vele beloften op het gebied van rijplezier die Toyota in bloemrijk taalgebruik maakt, worden geheel ingelost“

Rijeigenschappen

De grote trots van Toyota is het zogenaamde "TNGA" (Toyota New Global Architecture) platform waarop alle nieuwe modellen worden gebouwd. Deze basis is licht en sterk en dat dient meerdere doelen. Een lichte auto is vlot, zuinig en dynamisch. De sterkte zorgt voor snelle reacties op commando's van de bestuurder en maakt de auto veilig.

Het TNGA-platform zorgt voor de grootste vooruitgang ten opzichte van de vorige Yaris en vormt de belangrijkste onderscheidende factor ten opzichte van andere compacte auto's. Vanaf de eerste bocht is de Yaris merkbaar capabel en gewillig. De bestuurder voelt in het stuurwiel en aan de reactie van de auto dat de Yaris tot heel veel in staat is. Wanneer daar gebruik van wordt gemaakt, komt de Yaris tot leven en geeft sportief rijden heel veel voldoening. Kortom: de vele beloften op het gebied van rijplezier die Toyota in bloemrijk taalgebruik maakt, worden geheel ingelost.

Het communicatieve en dynamische karakter is deels te danken aan het platform, maar ook aan het onderstel. Dat is ronduit stug en daarom is op slecht wegdek iedere rimpeling voelbaar. Op verkeersdrempels kan de Yaris flinke sprongen maken wanneer niet voldoende snelheid wordt geminderd. Dit uitgesproken karakter wordt deels verklaard door de opzet van de testauto. Deze staat op de grootst mogelijke velgmaat (17 inch) met veel metaal en weinig rubber. De basisuitvoeringen staan op kleinere velgen en hebben bovendien een aangepast onderstel. Dan geniet de Yaris van het stabiele en veilige weggedrag dat het platform geeft, maar is er meer ruimte voor comfort.

Conclusie

Is de nieuwe Toyota Yaris zo spannend als hij eruit ziet? Ja, zonder twijfel. Met de vierde generatie is de Yaris niet langer een braaf en onopvallend stadsautootje. De nieuwe Yaris heeft een uitgesproken vormgeving en koppelt dat aan uitgesproken rijeigenschappen (afhankelijk van de gekozen uitvoering). Het weggedrag is levendig en dynamisch en dat geeft heel veel rijplezier.

Tegelijkertijd is de Yaris een verstandige keuze dankzij de hybride-aandrijving. Daarmee is de auto vlot, stil en zuinig. Tijdens een testrit onder gunstige omstandigheden was de Yaris Hybrid zelfs zuiniger dan alle andere (hybride) auto's in dit segment. De uitrusting is modern, met heel veel aandacht voor veiligheid. Zo is de Yaris weliswaar een tikkeltje ondeugend, maar nog altijd even doordacht en vertrouwd als iedere andere Toyota.

plus Onderscheidende vormgeving

Uitstekende rijeigenschappen

Vlot en zuinig dankzij hybride-aandrijving min Matige ruimte achterin

Minder overzichtelijk door brede c-stijl

Veel waarschuwingen, maar niet altijd duidelijk waarom

Nieuwe vloermatten voor de Toyota Yaris?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Opel Corsa

"Gewoon elektrisch"

Peugeot 208

"Verleidelijke lijnen"

Renault Clio

"Voor elk wat wils"

Mini MINI

"Eeuwig jong"