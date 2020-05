Autotest | Nieuwe techniek komt vaak eerst naar grote auto's. In een grote auto hebben nieuwe voorzieningen namelijk een relatief kleine invloed op de prijs, maar wel grote invloed op het comfort, de veiligheid en de prestaties. Mazda vernieuwt vooral op het vlak van verfijning en daarmee maken de nieuwste modellen het leven makkelijker en aangenamer. Nu die techniek eenmaal is uitontwikkeld, hebben de kleinere modellen daar ook profijt van. Maak kennis met de Mazda2 voor modeljaar 2020.

In de tijd dat Mazda nieuwe techniek heeft ontwikkeld, heeft het zich ook een nieuwe huisstijl aangemeten. Deze derde generatie van de Mazda2 is vanaf 2014 op de markt en sinds die tijd zijn onder andere de nieuwe Mazda3 en CX-30 verschenen.

De stijl van die modellen komt nu ook terug in de vernieuwde Mazda2. In plaats van breedstralers heeft de vernieuwde Mazda2 horizontale verchroomde banen, waardoor de auto breder lijkt. Zo'n zelfde liggend chromen accent is ook aan de achterzijde te vinden. De grille heeft geen klassieke lamellen, maar een bijzonder bollen-patroon.

Ruimte en comfort

De belangrijkste vernieuwing zit echter in het extra comfort. Voor Mazda komt comfort niet alleen van elektronische voorzieningen, maar ook in zitcomfort. De technici hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar lichaamshouding (balans!) en lichaamsbouw en de stoelen zijn daar op aangepast. Verwacht geen revolutie, maar wel stoelen die door een iets andere zithoek het lichaam net even beter ondersteunen. Dat is niet merkbaar tijdens kort proefzitten, maar zeker wel op lange afstanden.

Om ook iets van die vernieuwing te kunnen laten zien, zijn de stoelen van de hier gereden "Signature"-uitvoering uitgevoerd in een exclusieve bekleding met grijze en grijsblauwe banen. Hiermee volgt de Mazda2 andere exclusieve uitvoeringen van Mazda. Ondanks alle aandacht voor details had de testauto een scherpe rand aan de binnenkant van de deurgreep. Daarom werd het bestuurdersportier bij het openen en sluiten noodgedwongen overal vastgepakt, behalve aan de daartoe bestemde handgreep.

Uitrusting

De Mazda2 had al een bovengemiddeld rijke uitrusting, waardoor deze compacte auto minder als klein of goedkoop wordt ervaren. Voor modeljaar 2020 is die uitrusting completer en moderner geworden. Zo is de testauto voorzien van sleutelvrije toegang, een startknop, stoelverwarming, LED koplampen, adaptieve cruise-control, dodehoek-detectie en een kristalhelder head-up display.

De meest welkome aanvulling is standaard ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. In de praktijk zitten hier echter enige haken en ogen aan. Net als de rest van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem laat het zich bedienen via een klein beeldscherm dat slechts soms aanraakgevoelig ("touch screen") is. Afhankelijk van de toepassing en van het feit of de auto rijdt danwel stilstaat, worden functies bediend via het beeldscherm of via een druk- / draaiknop op de middentunnel. Dit is uiterst verwarrend en de bestuurder moet noodgedwongen onthouden wanneer welke functie hoe kan worden bediend.

De testauto is voorzien van camera's rondom, maar gezien de bescheiden afmetingen van de Mazda2 werd dat als overdreven ervaren. Het koetswerk is overzichtelijk en de lekker grote buitenspiegels maken manoeuvreren eenvoudig. Bovendien: het centrale beeldscherm is zo klein en de resolutie is zo laag, dat het beeld van de camera's ook om die reden van beperkte meerwaarde is.

„Het weggedrag was altijd het sterkste punt van de Mazda2 en is dat nog steeds“

Motor

Als het om motortechniek gaat, is Mazda ronduit eigenwijs. Bijna alle autofabrikanten kiezen voor zo klein mogelijke motoren voor een zo "klein" mogelijk verbruik. Bovendien krijgen steeds meer compacte auto's elektrische aandrijving omdat dat financieel gezien interessanter is. Mazda daarentegen kiest voor een ouderwets grote motor (1.5 liter, viercilinder), maar dan wel met heel moderne techniek. Mazda ziet de vooruitgang namelijk mede in verfijning van bestaande techniek.

De benzinemotor in de Mazda2 levert afhankelijk van de gekozen uitvoering 75 of 90 pk. De testauto is de 90 pk / 148 Nm sterke variant en weet daarmee op alle vlakken te overtuigen. Zo geeft deze grote motor veel meer rust en souplesse dan de kleinere motoren van de concurrentie. Daarbij hoeft de grote motor minder hard te werken om te presteren, waardoor het eenvoudiger is om zuinig te rijden.

Voortaan is de Mazda2 voorzien van een handgeschakelde zesbak. Tot zo'n 70 km/u is de Mazda2 vlot. Vanwege de lange overbrengingsverhoudingen van de hoge versnellingen, neemt de levendigheid op hogere snelheden steeds sterker af, dit uiteraard ten gunste van het comfort en het verbruik.

Dankzij "mild hybrid"-techniek wordt op beperkte schaal energie teruggewonnen tijdens het rijden. Dit wordt later ingezet om het start-/stopsysteem van energie te voorzien. Ook hier heeft Mazda een unieke aanpak. Zoals bij alle merken, wordt de motor automatisch uitgeschakeld wanneer de auto tot stilstand komt en de versnelling in neutraal wordt gezet. Echter, bij het stilzetten van de motor zet de elektronica de zuigers al in een stand die het starten later makkelijker maakt. Wanneer de eerste versnelling wordt ingelegd om weer weg te rijden lijkt het daarom alsof de motor niet wil starten, maar in feite gaat dat zo soepel en snel dat de bestuurder het niet merkt!

Het resultaat van al deze inspanningen is behalve bovengemiddeld comfort ook een zeer laag verbruik. Tijdens de test zijn voornamelijk lange afstanden afgelegd met een bescheiden snelheid (niet harder dan 100 km/u). Na een week rijden kwam het testverbruik daarom uit op 4.3 liter per 100 km.

Weggedrag

Het weggedrag was altijd het sterkste punt van de Mazda2 en is dat nog steeds. Maar dit is meer dan alleen wegligging en de mogelijkheid om op hoge snelheid veilig een bocht te nemen. Net zoals bij de grotere modellen van Mazda zit een goed weggedrag in raffinement! Dit betreft de manier waarop oneffenheden in het wegdek worden opgevangen, het gevoel in het stuurwiel en vooral de rust in de cabine onder uiteenlopende omstandigheden.

Bovendien is voor modeljaar 2020 veel werk gemaakt om trillingen en rijgeluiden terug te dringen. Zo is de bekleding van de hemel dikker geworden, kregen de achterportieren een betere afdichting, is dempend materiaal aangebracht op de achterste wielkasten en is gekozen voor andere banden. Deze aanpassingen zorgen samen voor een grote, merkbare verbetering. Voor auto's in dit segment is de Mazda2 daarom bijzonder comfortabel en kunnen met (vrijwel) hetzelfde gemak als met de grote modellen lange afstanden worden afgelegd. Dit is verfijning in het klein!

Conclusie

Mazda maakt steevast andere keuzes dan andere autofabrikanten. Andere merken leggen zich toe op elektrisch rijden, zelfrijdende functies en communicatie met de buitenwereld. Mazda negeert die ontwikkelingen zeker niet, maar zet tegelijkertijd in op het verfijnen van bestaande techniek om het autorijden zelf te veraangenamen. Dat geldt al voor de grote modellen en vanaf modeljaar 2020 ook voor de compacte Mazda2.

Juist omdat de vooruitgang in verfijning zit, zijn de verschillen niet direct merkbaar. Veel van deze verbeteringen doen zo natuurlijk aan, dat nauwelijks merkbaar is dat hier heel veel tijd en onderzoek aan ten grondslag ligt. Daarom een bijzonder advies: maak na een proefrit met de Mazda2 ook een proefrit met een soortgelijke auto van een ander merk om het verschil echt te kunnen ervaren.

plus Relatief zuinig

Uiterst comfortabel

Uitstekende rijeigenschappen min Weinig reserve boven 70 km/u

Scherpe rand binnenzijde deurgreep

Touch screen niet altijd beschikbaar

