De vorige generatie van de Dacia Sandero was al leverbaar als "Stepway" en die versie was razend populair. Daarom is deze derde generatie nu ook beschikbaar in deze avontuurlijk ogende uitvoering. De hier gereden "Stepway Extreme" is herkenbaar aan stootranden rondom, zwarte accenten, zwarte velgen en prominente dakdragers. Koperkleurige accenten zorgen voor een stijlvolle afwerking. Het weinig verfijnde lijnenspel van de Sandero is geen nadeel, maar versterkt de ruige uitstraling juist!

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin straalt de Sandero eenvoud uit, zonder dat het armoedig of goedkoop aandoet. Net als aan de buitenkant van de auto, zijn de lijnen in het interieur simpel en doeltreffend. Koperkleurige accenten en een met stof beklede baan over de volle breedte van het dashboard zorgen voor een stijlvol element.

Voor een auto van deze omvang is de ruimte voorin gemiddeld. De ruimte achterin is zelfs bovengemiddeld, want achterin zitten volwassenen heel behoorlijk. Naast ruimte voor passagiers biedt de Sandero ook volop ruimte voor bagage.

„als Stepway is de Sandero een beetje speciaal en nog altijd broodnuchter en uiterst verstandig“

Zoals gebruikelijk bij Dacia biedt de Sandero alles wat nodig is en niet meer dan dat. Echter, de Extreme uitvoering vat deze bescheidenheid iets ruimer op en biedt ook een infotainment-systeem (inclusief ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto), een achteruitrijcamera, sleutelvrije toegang, een elektrisch bediende parkeerrem en een volwaardig klimaatcontrolesysteem.

Bi-Fuel LPG

Om ervoor te zorgen dat de Sandero voordelig is in aanschaf en gebruik, is er ook een versie op LPG leverbaar. Deze luistert naar de naam "Bi-Fuel" en is voorzien van dezelfde 1.0 liter driecilinder motor als de gewone Sandero, maar dan met alle benodigde aanpassingen voor gebruik op LPG. Bovendien is de gastank onzichtbaar in de bodem van de auto verwerkt en is de bediening geïntegreerd in het dashboard.

Met een druk op de knop kan worden gekozen voor benzine of LPG en het verschil tussen beide is duidelijk merkbaar. Op benzine zijn de prestaties precies voldoende. De Sandero is nooit traag en biedt na enig aandringen zelfs het nodige sprintvermogen. Dankzij de zesde versnelling worden het verbruik en de motorgeluiden beperkt op de snelweg. Echter, bij alle snelheden is een hinderlijke fluittoon hoorbaar (afhankelijk van het toerental) die het rijplezier met deze Sandero echt verstoorde.

Op LPG nemen de prestaties iets af, terwijl de souplesse zelfs sterk afneemt. Met name in de stad is het daarom belangrijk om zorgvuldig met de koppeling om te springen. Om nog zuiniger te rijden is een eco-modus beschikbaar. Dan voelt het alsof continu tegen de wind in en berg op wordt gereden. Daarom is de eco-modus tijdens de test weinig gebruikt.

Na een week rijden kwam het testverbruik op LPG uit op 7 liter per 100 km. Dat is beduidend hoger dan het verbruik op benzine (ongeveer 5.5 liter per 100 km), maar gezien de lagere brandstofprijs is de LPG-installatie toch snel terugverdiend. Let op dat de LPG-installatie een zogenaamde Italiaanse aansluiting heeft. Daarom moet in Nederland altijd een verloopstuk worden gebruikt en dat maakt het tanken onnodig omslachtig.

Weggedrag

De Stepway rijdt daadwerkelijk anders dan een standaard Sandero omdat de bodemvrijheid groter is. Het zwaartepunt ligt daarom iets hoger en in theorie heeft dat een negatieve invloed op het weggedrag. Echter, de wegligging is in de basis zo goed dat dit in de praktijk geen enkel bezwaar is.

Zoals gebruikelijk heeft de Sandero een lichte besturing en een vergevingsgezind onderstel. Daarom voelt de auto zich thuis in de stad en op de snelweg, op pasgelegd asfalt en op slecht wegdek. En voor deze Stepway komt daar licht terrein bij!

Conclusie

De derde generatie van de Dacia Sandero blijft trouw aan het concept van de voorgaande versies. De Sandero biedt alles wat nodig is en niet meer dan dat. Daarom is de Sandero niet alleen voordelig, maar zelfs de meest nuchtere en verstandige auto die er op dit moment te koop is. Immers, de wegligging is prima, de prestaties zijn voldoende, de ruimte is goed en de uitrusting is adequaat.

En toch zijn er aanvullingen op het aanbod! Door te kiezen voor LPG kan flink worden bespaard op brandstof. Dit gaat ten koste van de prestaties en de souplesse. Gaandeweg went dat echter. Daarnaast is de Sandero er voortaan als avontuurlijk aangeklede Stepway en rijk uitgeruste Extreme. Deze aankleding is onderscheidend, zonder extravagant te worden. De extra aankleding is zinvol, maar niet overdadig. Kortom: als Stepway is de Sandero een beetje speciaal en nog altijd broodnuchter en uiterst verstandig.

plus Scherpe prijs

Prima rijeigenschappen

Lage gebruikskosten dankzij Bi-Fuel LPG min Schel geluid audiosysteem

Hinderlijke fluittoon van motor

Matige prestaties / souplesse op LPG