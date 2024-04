MG is enkele jaren geleden in Chinese handen gekomen en sindsdien is het merk zichzelf opnieuw aan het uitvinden. De eerste modellen verschilden allemaal in stijl en naamgeving. Met de "3" is te zien dat het nieuwe MG zichzelf heeft gevonden. Na de middelgrote "4" en "5" heet het compacte model "3". Bovendien volgt de 3 de huisstijl die voor het eerst was te zien op de 4 en 5.

De 3 is geen SUV (dat is tegenwoordig nieuwswaardig) en wordt gekenmerkt door een dubbele schouderlijn. Onder de C-stijl (de balk tussen de achterste zijruiten en de achterklep) is zo'n kenmerkende lijn te zien, alsmede van het voorwiel naar de het achterportier. MG beschrijft de neus als die van een jager die met scherpe ogen zijn prooi beloert. Afhankelijk van de gekozen hoek (richting kijker of er juist van weg) kijkt de 3 beteuterd omlaag of inderdaad vastberaden naar het doel. De buitenspiegels zijn deels in het zwart uitgevoerd, waardoor ze slanker lijken. Naast de standaard saaie kleuren (zwart, wit, grijs) is de 3 ook leverbaar in rood, geel en knalblauw. Hulde daarvoor!

Een voordelige auto heeft vaak ook een "voordelig" interieur. MG heeft daarentegen een uitgekiende balans gevonden tussen bouwkwaliteit, materiaalkeuze en prijs. Dankzij details zoals de stoelbekleding en een aardig patroon op het dashboard is deze MG weliswaar eenvoudig, maar zeker niet armoedig.

De ruimte voorin is goed en de voorstoelen zijn voldoende verstelbaar. Echter, het stuurwiel is alleen in hoogte verstelbaar en niet in diepte (afstand tot bestuurder). Dankzij een dunne A-stijl is het zicht rondom goed. Wanneer er grote volwassenen voorin zitten is de ruimte achterin net voldoende voor nog eens twee volwassenen, maar het houdt niet over. De bagageruimte is groot, het dashboardkastje juist niet.

Uitrusting

De uitrusting is op papier modern en compleet, echter in de praktijk is merkbaar waar MG bezuinigt. Op het stuurwiel is een spraak-knop te vinden, maar de auto heeft geen slimme assistent! Hiervoor is een smart-phone met Apple CarPlay of Android Auto vereist. Het ingebouwde navigatiesysteem zou middels een internet-verbinding over het nieuwste kaartmateriaal moeten beschikken, maar kent in feite het adres van MG's eigen hoofdkantoor in Nederland niet! De indeling van de menu's is soms wat onhandig. Zo kan met een druk op de audio-knop alleen muziek worden gespeeld van Bluetooth of USB. De radio kan alleen worden geactiveerd door vanuit het startscherm herhaald op een pijltje te klikken tot de FM/DAB+ tuner verschijnt. Juist heel chic voor een compacte auto is de 360-graden-camera voor beeld rondom de auto tijdens manoeuvreren.

De veiligheidsvoorzieningen baseren zich alleen op camerabeeld en worden dus niet bijgestaan door radar of lidar in geval van slecht zicht. MG volgt hiermee de koers van Tesla en vertrouwt erop dat de techniek zich zo snel ontwikkelt dat camera's uiteindelijk door regen en sneeuw kunnen kijken.

„de MG 3 is geen alternatieve keuze bij gebrek aan beter, maar een bewuste keuze op basis van het karakter en de kwaliteiten“

Uiteraard voorziet de 3 in alle door de Europese Unie vereiste veiligheidsvoorzieningen. Net als alle andere nieuwe auto's waarschuwt de elektronica bij iedere fout of slordigheid en vaak is dit onterecht omdat verkeersborden voor parallelwegen of afslagen worden gelezen. Op één punt is de 3 zelfs nog kritischer dan andere auto's: als de MG op een smalle weg wordt gepasseerd klinkt zelfs een waarschuwing als de bestuurder niet van rijstrook wisselt! Gelukkig is het waarschuwingsgeluid van de 3 bescheiden en kunnen de functies eenvoudig worden uitgeschakeld.

Hybride volgens MG

In tegenstelling tot de meeste andere modellen van MG is de 3 geen elektrische auto. Het is echter meer dan een standaard hybride! Voor de 3 heeft MG de bestaande motor uit de ZS aangepast om in de zogenaamde "Atkinson"-cyclus te functioneren. Dat maakt een verbrandingsmotor zeer zuinig, maar minder soepel en snel. MG heeft de noodzakelijke startmotor zo aangepast, dat deze de benzinemotor kan assisteren en het onwillige karakter minder opvalt (vergelijkbaar met de werking van een mild-hybrid). Daarnaast is er een sterkere elektromotor aanwezig om de aandrijving geheel over te nemen bij lagere snelheden (tot 80 km/u) en/of lagere belasting (vergelijkbaar met de werking van een full hybrid). De MG 3 heeft een drietraps automaat, waarbij iedere versnelling bij één van de motoren of motorcombinaties past.

Naast deze unieke opzet biedt MG nog een technisch "foefje": de bestuurder kan in drie stappen kiezen hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het gaspedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen tijdens het uitrollen en remmen. In tegenstelling tot veel concurrenten doet MG hierbij niet kinderachtig: maximaal regenereren betekent ook echt maximaal en dus volstaat het loslaten van het gaspedaal vaak al om te remmen (één van de voordelen van elektrisch rijden). Wie dit onprettig vindt of hier niet aan kan wennen, kan de functie uitzetten. Wie deze functionaliteit goed benut, kan het verbruik nog verder beperken.

In de praktijk werkt MG's ongebruikelijke opzet uitstekend! Vanuit stilstand heeft de 3 altijd de daadkrachtige acceleratie van een elektrische auto en alleen dat is al een groot pluspunt ten opzichte van de conventioneel aangedreven concurrentie! Wanneer kalm wordt gereden zorgt de hybride-aandrijving voor nog meer rust. Wanneer stevig wordt doorgetrapt kan de benzinemotor veel toeren maken en flink van zich laten horen. Dat wordt echter beloond met goede prestaties. Voor een auto als deze is de 3 zelfs verrassend kwiek, ook op hoge snelheid.

Op een route met stadsverkeer, provinciale wegen en snelwegen kwam het verbruik met een gematigde rijstijl uit op 5.4 liter per 100 km (fabrieksopgave: 4.4 liter per 100 km). Dat is vergelijkbaar met het verbruik van een auto die een slag kleiner is, terwijl de prestaties juist die van een grotere auto zijn!

Weggedrag

De MG 3 is gemaakt met het oog op de Europese markt en dat is te merken in het weggedrag. Toch schrok de testrijder aanvankelijk: op slecht wegdek kraakte de voorruit in het frame en dat wijst op het torderen ("buigen") van het koetswerk. Volgens MG is de testauto een zogenaamde "voorserie" en daarom kan de bouwkwaliteit nog minder zijn dan tijdens de uiteindelijke massa-productie.

Dat gezegd hebbende, heeft MG een enorme stap vooruit gemaakt ten opzichte van de voorgaande modellen. MG heeft een goede balans gevonden tussen lichte besturing, exacte bediening en dynamiek. Evenzo weet het merk voortaan comfort en communicatie te combineren en is het gedaan met het Chinese-karakter van weleer. Daarmee zijn de rijeigenschappen nu even goed als die van de Europese concurrentie.

Conclusie

Is de MG 3 een goede keuze nu steeds meer merken stoppen met compacte en voordelige auto's? Meer dan dat! De voorgaande MG's werden voornamelijk gekozen om de scherpe prijs. Een Chinees weggedrag of andere onvolkomenheden werden gezien de prijs graag voor lief genomen. Met de 3 heeft MG een enorme stap vooruit gemaakt en biedt de auto vrijwel dezelfde kwaliteiten als de gevestigde orde.

De stoelen zijn nu gemaakt voor het Europese postuur. De veiligheid voldoet aan de Europese eisen. Het weggedrag is, op verontrustend torderen van de testauto na, vergelijkbaar met dat van de Europese concurrentie. De hybride-aandrijving is zelfs superieur aan het bestaande aanbod. Het verbruik is niet uitzonderlijk laag, maar de MG 3 voelt meer als een elektrische auto dan andere hybrides. Dat zit in de bediening ("remmen" door het gaspedaal los te laten), de souplesse en de daadkracht.

Kortom: de MG 3 is geen alternatieve keuze bij gebrek aan beter, maar een bewuste keuze op basis van het karakter en de kwaliteiten. Zo is er dus eindelijk meer te kiezen in het compacte segment!