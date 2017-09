Autotest | Wie voor Volkswagen kiest, kiest voor vertrouwen, degelijkheid en functionaliteit. Maar tegelijkertijd moet Volkswagen met de tijd mee. Dat is nog lastiger bij een compacte auto, die ondanks nieuwe techniek een scherpe prijs moet behouden. Weet de zesde generatie van de Volkswagen Polo het moderne en het vertrouwde te combineren?

Niet alleen op technisch vlak moet de Volkswagen Polo met de tijd mee. De Polo 2017 moet ook beter rijden en functioneler worden. Daarom is de nieuwe Polo langer en breder dan voorheen. Zo biedt de auto extra ruimte. Tegelijkertijd werd de auto lager, waardoor het zwaartepunt lager ligt en dat is weer gunstig voor de rijeigenschappen.

Ondanks de groeispurt in de buitenmaten is de Polo nog steeds een compacte en handelbare auto; zoals het hoort in dit segment. Bovendien: ondanks de lagere bouw is de hoofdruimte nog altijd prima. De grootste vooruitgang is echter achterin te vinden: de ruimte op de achterbank is ver bovengemiddeld voor een compacte auto. De Polo biedt ruimte aan vier volwassenen en dat is eerder uitzondering dan regel voor een auto van deze omvang. De extra ruimte ging niet ten koste van de ruimte in de kofferbak, ook deze nam fors toe.

Om de Polo leuker te maken, zijn voortaan meer kleuren (14 stuks) en thema's voor het interieur beschikbaar. De testauto is uitgevoerd in "Energetic Orange" met een traditioneel grijs/zwart interieur. Wie dat wil, kan ook binnenin kiezen voor levendige patronen.

Veiligheid

De andere vooruitgang zit in de uitrusting. De Polo is voortaan te voorzien van vrijwel alle luxe en veiligheidsvoorzieningen van de grotere Volkswagens. Er zijn echter twee verschillen: wat bij de grotere modellen standaard is, is bij de Polo vaak een optie. Bovendien kunnen de grotere modellen deels zelf stuurcorrecties uitvoeren en de Polo beperkt zich tot waarschuwen of remmen (technisch gezien is de Polo klaar om zelfstandig te sturen, maar vooralsnog heeft Volkswagen deze functionaliteit "onklaar" gemaakt).

Als het gaat om de veiligheid kan de Polo nu automatisch remmen voor gevaar; dat geldt voor objecten en voetgangers vóór de auto. Bij achteruit uitparkeren waarschuwt de computer voor gevaar achter de auto. Een camera leest verkeersborden en toont de laatst geziene maximumsnelheid bij de snelheidsmeter. Een lampje in de buitenspiegel wijst op objecten in de dodehoek van diezelfde buitenspiegel.

Het voordeel van al deze systemen: ze hebben geen knoppen en vragen geen extra handelingen van de bestuurder en dat is hoe de Polo-rijder het graag heeft! Een systeem dat wel expliciet moet worden ingeschakeld is de cruise-control. Dankzij radar houdt deze voortaan zelf een veilige afstand tot de voorligger aan.

Luxe

Naast veiligheid is ook de luxe niet vergeten. Het meest in het oog springend zijn de klokken achter het stuurwiel die kunnen worden vervangen door een beeldscherm ("Active Info Display"). Het voordeel daarvan is dat de bestuurder zelf kan kiezen welke informatie wordt getoond en hoe dit wordt getoond. Een fraai voorbeeld daarvan is een combinatie van een kaart van het navigatiesysteem met daaroverheen de snelheidsmeter en de toerenteller geprojecteerd.

In tegenstelling tot de vele veiligheidssystemen is dit een functie die, ondanks de beschaafde meerprijs, alleen tot zijn recht komt wanneer de bestuurder er actief gebruik van maakt.

Ook nieuw voor de Polo is een hoogwaardig audiosysteem. Dit is ontwikkeld in samenwerking met "Beats" en heeft een vol, krachtig geluid dat desondanks niet kunstmatig klinkt. Wel is het belangrijk om te vermelden dat het resultaat sterk afhankelijk is van het bronmateriaal. Een matig gecodeerd mp3-bestand klinkt ook matig; een hoogwaardige FLAC-file klinkt glashelder.

Weggedrag

Dankzij de toegenomen breedte en het lagere zwaartepunt rijdt de Polo anders dan de vorige generatie en anders dan de concurrenten. De Polo voelt ronduit lichtvoetig, alsof het gewicht honderden kilo's minder bedraagt dan in de folder staat. Dat komt tot uiting op twee manieren. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten rolt de Polo zo makkelijk uit, dat het voelt alsof het een lichtgewicht auto is.