Als het bovenstaande niet voor voldoende verwarring zorgt, dan doen de foto's dat wel. De Mazda2 Hybrid lijkt namelijk helemaal niet op de Mazda2 zoals die in 2014 werd geïntroduceerd. Sterker nog: de hybride is een compleet andere auto!

Dat zit zo: Mazda had al conventionele verbrandingsmotoren, mild hybrids en plug-inhybrids in huis. De enige vorm die ontbrak was de zogenaamde "full hybrid". Natuurlijk had Mazda zo'n motor zelf kunnen ontwikkelen, maar in plaats daarvan ging het een samenwerking aan met Toyota. De Toyota Yaris Hybrid vormt daarom de basis van de Mazda2 Hybrid.

Eigen gezicht

Mazda geeft de auto een eigen gezicht en past de achterkant aan. Verder is de Mazda2 Hybrid identiek aan de Toyota Yaris Hybrid. Voor modeljaar 2024 zijn de aanpassingen vergroot. De grille volgt nu nadrukkelijker de vijfpuntige vorm die kenmerkend is voor Mazda. Ook de breedstralers hebben daarom een eigen vorm.

Aan de achterzijde onderscheidt de Mazda zich met separate achterlichten, terwijl die bij de Toyota juist met elkaar zijn verbonden. De vormgever van Mazda had veel meer willen wijzigen, maar om de prijs scherp te houden is gekozen om met eenvoudige middelen alleen de beeldbepalende elementen aan te passen.

Ruimte en uitrusting

Omdat de Hybrid een heel andere auto is dan de andere uitvoeringen van de Mazda2, is het interieur ook anders. De standaard Mazda2 blinkt uit in bescheidenheid en elegantie, terwijl de Hybride daar zichtbare techniek en organische vormen tegenover zet. De ruimte voorin in de Hybrid is goed en dankzij de grote stoelen voelt de auto zelfs iets ruimer dan hij eigenlijk is. Die grote stoelen hebben wel als consequentie dat de beenruimte achterin sterk afhankelijk is van de inschikkelijkheid van de bestuurder en bijrijder.

De Mazda2 is al sinds 2014 op de markt. De Toyota Yaris is echter van 2020 en daarom is de Hybride moderner dan de andere uitvoeringen van de Mazda2. Dat zit in het grote beeldscherm en het moderne infotainment-systeem, maar ook in de vele veiligheidsvoorzieningen (die helaas lastig zijn uit te schakelen). Ondanks het feit dat dit onderhuids een Toyota is, communiceert ook de Mazda2 Hybrid met de standaard Mazda app.

„De "full hybrid" biedt een grote bijdrage aan het comfort, verbetert de prestaties en verlaagt het verbruik“

Let op dat er veel verschil is tussen de diverse uitvoeringen. Ook de luxe "Homura" moet het stellen zonder navigatie-systeem, maar heeft wel een centraal beeldscherm met interface voor Apple CarPlay en Android Auto. De "Homura Plus" heeft een groter beeldscherm, een ingebouwd navigatiesysteem en volledig digitale klokken achter het stuurwiel. En juist hier zit de meerwaarde: de uitrusting die de diverse uitvoeringen bieden verschilt van Toyota en daarom kan één van beide auto's beter bij de voorkeur van de koper passen dan de andere.

Hybride

Zoals eerder aangegeven bouwt Mazda al mild-hybrids en plug-inhybrides. Wat ontbrak was de "full hybrid". Alle drie de hybrides bestaan uit een benzinemotor en een elektromotor. Tijdens remmen of uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Wanneer de benzinemotor hard moet werken, benut de elektromotor die gratis elektriciteit voor een lager verbruik, betere prestaties en meer comfort. Het verschil zit in de mate van assistentie van de elektromotor en de bijbehorende capaciteit van de accu.

De mild hybrid heeft de kleinste batterij en kan de benzinemotor daarom het minst assisteren. De mild hybrid is het minst effectief, maar wel het voordeligst in aanschaf. Zoals de naam al duidelijk maakt, kan een plug-inhybrid ook met een stekker (stopcontact thuis of publiek laadpunt) worden geladen. Deze heeft bovendien zo'n grote accucapaciteit dat zelfs enkele tientallen kilometers geheel elektrisch kunnen worden afgelegd. Het verbruik is daarom het laagst, maar de aanschafprijs het hoogst. Mede daarom is de Mazda2 niet leverbaar als plug-inhybrid.

Een "full hybrid" zit tussen de mild hybrid en plug-inhybrid in en past juist perfect bij een compacte auto. De beide motoren van de Mazda2 Hybrid leveren samen 116 pk / 120 Nm, maar in de praktijk lijkt dat veel meer! Omdat de elektromotor al bij een laag toerental bijspringt, biedt de Hybrid namelijk veel meer souplesse dan een conventionele benzinemotor en wordt de auto als krachtiger ervaren.

Wanneer het gaspedaal stevig wordt ingetrapt is een duidelijke driecilinder-roffel hoorbaar, maar dat is niet als storend ervaren. Het overschakelen van de benzine- naar de elektromotor is ook niet als storend ervaren, want Toyota / Mazda heeft dat in de loop der jaren geperfectioneerd. Om de kracht van twee motoren soepel op één as over te kunnen brengen is een automatische versnellingsbak vereist en dus als prettige bijkomstigheid standaard op iedere Mazda2 Hybrid.

Verbruik

Mazda en Toyota suggereren dat 80% elektrisch kan worden gereden, maar dat is misleidend. In het beste geval kan de benzinemotor 80% van de tijd worden uitgeschakeld. Dat wil echter niet zeggen dat dan elektrisch wordt gereden!

Hoe effectief een hybride daadwerkelijk is, is sterk afhankelijk van de af te leggen route. Wanneer op de snelweg lange afstanden worden afgelegd is er weinig gelegenheid tot opladen of assisteren. Reken dan op een verbruik van zo'n 6 liter per 100 km. Zodra de snelheid afneemt door stadsverkeer of binnenwegen komt de hybride aandrijflijn juist perfect tot zijn recht. Na een dag sturen in- en om Barcelona stond de verbruiksmeter zelfs op een spectaculair lage 3.7 liter per 100 km!

Weggedrag

Omdat de Mazda2 Hybrid op een ander platform staat dan de andere versies, verschilt het weggedrag sterk. De standaard Mazda2 kiest voor rust en verfijning. Er is alles aan gedaan om trillingen en rijgeluiden te beperken. De Hybrid daarentegen is afgestemd op dynamiek en communicatie met de bestuurder. Vanaf het eerste moment is daarom merkbaar dat de auto licht en wendbaar is, met een enigszins uitdagend karakter als gevolg. De wegligging is uitstekend en dat zorgt voor rijplezier en heel veel veiligheid.

Conclusie

Waarom is de "Mazda2 Hybrid" twee in één? Omdat het een Mazda en een Toyota tegelijk is. En omdat er een benzine- en een elektromotor onder de motorkap liggen. Om met het eerste te beginnen: de Hybrid is een compleet andere auto dan de andere versies van de Mazda2. Onderhuids is de Mazda2 Hybrid een Toyota Yaris Hybrid. Aanpassingen aan de voor- en achterzijde geven de Mazda echter wel een eigen gezicht.

Mazda2 is deze samenwerking met Toyota aangegaan omdat een "full hybrid" een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod vormt. Een mild-hybrid is voordelig in aanschaf, maar biedt ook beperkte voordelen. Een plug-inhybrid zou te kostbaar zijn voor een compacte auto als deze. De "full hybrid" biedt een grote bijdrage aan het comfort, verbetert de prestaties en verlaagt het verbruik. Tegelijkertijd is de prijs gunstig.

Een nadeel van de samenwerking is dat het comfortabele, verfijnde, rustgevende karakter van de standaard Mazda2 verloren is gegaan. Daar staat tegenover dat het "donormodel" veel jonger is en daarom heeft de Mazda2 Hybrid een modernere uitrusting dan de standaard Mazda2. Zo biedt twee in één dus veel voordelen!