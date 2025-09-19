Dongfeng mag dan een nieuw merk zijn voor Nederland, in China bouwt het sinds 1969 auto's. Net als andere Chinese fabrikanten grijpt het zijn kans omdat de gevestigde orde te laat is met de overstap naar elektrisch rijden. En net als andere Chinese fabrikanten wil het de markt veroveren door een product te bieden dat zowel beter als voordeliger is dan het bestaande aanbod.

Ruimte

Echter, niet alle Chinese fabrikanten weten te verhullen hoe ze tot een lage prijs zijn gekomen. De Box daarentegen ziet er prima uit en is leverbaar in frisse, aansprekende kleuren. Het hier getoonde witte exemplaar is zelfs veruit de saaiste versie qua uitstraling.

De Box is ontworpen als elektrische auto (er is dus geen uitvoering met verbrandingsmotor) en daarom kon de beschikbare ruimte optimaal worden benut. De ruimte voorin is zeer goed, die achterin uitzonderlijk goed. Vier grote volwassenen zitten prima in deze compacte Chinees! De ruimte is zelfs beter dan die van de gemiddelde SUV! En dan is er ook nog een forse bagageruimte én een (kleine) bergruimte onder de motorkap ("frunk").

De Box maakt ook indruk met de afwerkingskwaliteit. Niet alleen de stoelen, maar ook de deurpanelen en het dashboard zijn bekleed met (kunst)leder dat is afgewerkt met sierlijke stiksels. Bovendien voelt het geheel solide. Kortom: op geen enkele manier geeft de Box het gevoel dat dit een goedkope auto is.

Uitrusting

Dat geldt ook voor de uitrusting. De Box is voorzien van een eigenzinnig Chinees infotainment-systeem dat een gezellig huiskamertje als startscherm heeft. Door op de platenspeler te klikken wordt het audiosysteem geactiveerd. De schemerlamp bedient de binnenverlichting en het ladekastje geeft toegang tot veelgebruikte functies. Ondanks de onconventionele opzet functioneert het allemaal minstens zo goed als een meer traditioneel systeem met een thuis-pagina. Er is geen ingebouwd navigatiesysteem, maar wel ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Dit is achteraf door de Nederlandse importeur ingebouwd en maakt daarom soms langzaam verbinding. Het werkt verder naar behoren.

„De Box weet niet alleen te overtuigen, maar zet zelfs nieuwe normen als het om de prijs gaat“

Net als bij de meeste andere Chinese auto's weet het klimaatcontrolesysteem niet van ophouden. Het stopt niet met koelen of verwarmen als de ingestelde temperatuur is bereikt, maar levert die continu (en doet dat niet in stilte).

Bovenop de standaardvoorzieningen biedt de Box diverse functies die ongebruikelijk zijn in dit segment en al helemaal ongebruikelijk zijn in een goedkope elektrische auto. Zo is de Box voorzien van een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met stoelverwarming en zelfs -koeling. Verder heeft de Box camera's rondom, een inductielader voor mobiele telefoons, sleutelvrije toegang, verzonken deurhendels en elektrisch inklapbare spiegels.

Dongfeng voorziet in alle verplichte veiligheidssystemen en stelt ze zeer scherp af, waardoor de bestuurder ze aan het begin van iedere rit onmiddellijk uitschakelt om een geestelijke inzinking onderweg te voorkomen. De adaptieve cruise-control neemt zoveel marge, dat deze functie alleen bruikbaar is op een lege weg. De semi-zelfrijdende modus (level 2) werkt matig omdat de auto niet centraal in de rijstrook blijft, maar van de ene naar de andere lijn op het wegdek slingert.

Elektrische auto

Om tot een goedkope elektrische auto te komen moet een fabrikant een balans zoeken tussen accu-capaciteit, prestaties en techniek. Dongfeng kiest voor een 31 kWh LFP batterij (geen actieve koeling / verwarming vereist, kleiner risico op brand, lastiger uit te lezen) gekoppeld aan een elektromotor die maximaal 94 pk / 160 Nm levert. Dat zijn bescheiden specificaties, maar wat Autozine betreft is dit een goede balans. Het maakt de Box namelijk uitzonderlijk zuinig. Het testverbruik kwam uit op 10.4 kWh per 100 km en in de praktijk zijn alleen elektrische brommobielen nog zuiniger!

De prestaties van de Box zijn beduidend minder dan die van andere voordelige elektrische auto's. De immer aanwezige reserve en superieure sprintkracht die kenmerkend is voor elektrische auto's, ontbreekt in de Box. Echter, dit is een kwestie van wennen. Bovendien is de Box nog altijd sneller dan auto's met benzinemotor in deze zelfde prijsklasse.

Dongfeng belooft een actieradius van 230 km, maar dit was tijdens de testperiode onder gunstige weersomstandigheden beduidend meer. Steeds kon een dikke 300 km op een volle batterij worden afgelegd. In de praktijk haalt de Box een snelheid van 70 kW bij de snellader. Dit daalt tot 36 kW vanaf ongeveer 60% lading. Ten opzichte van de accu-capaciteit is deze snelheid voldoende. Op het laden bij een publiek laadpunt is overduidelijk bezuinigd. Dit kan met maximaal 3 kW en afhankelijk van de situatie is dit wel of geen bezwaar. Wie op straat laadt moet rekening houden meer zeer lange laadtijden (tot zo'n 10 uur!). Daarom houdt de Box een laadstation lang bezet en is er zelfs risico op een boete voor "paalkleven". Wie thuis oplaadt zal dat veelal 's nachts doen, waardoor de laadtijd er niet toe doet. Dan is de bezuiniging van Dongfeng geen bezwaar, maar juist een mooie extra besparing.

Rijeigenschappen

In de rijeigenschappen is duidelijk te merken of een Chinees merk wel of niet heeft samengewerkt met Europese specialisten tijdens de ontwikkeling. De Box is overduidelijk een 100% Chinees product met een weggedrag dat is afgestemd op de Chinese voorkeur. In de bocht helt de Box daarom over, zoals Europese auto's dat decennia geleden deden. Dit vraagt veel gewenning en ook passagiers voelen zich hierdoor aanvankelijk minder op hun gemak in deze deinende doos. Ook ongebruikelijk: de wind buldert niet om de auto heen, maar fluit. Daarbij zijn de banden (van Chinees fabricaat) ook duidelijk hoorbaar.

Het vereist een lange proefrit om aan het Chinese weggedrag te wennen. Gaandeweg weet de Box echter te overtuigen met het comfort op slecht wegdek en blijkt de wegligging in absolute zin best goed te zijn. Tijdens de test is uit pure noodzaak een uitwijkmanoeuvre op hoge snelheid gemaakt en dit deed de Box voorbeeldig.

Conclusie

De naam "Box", ofwel "doos", is niet erg flatterend. Het klinkt daarom alsof fabrikant Dongfeng weinig vertrouwen in deze compacte elektrische auto heeft. Na een week rijden blijkt dit echter valse bescheidenheid te zijn. De Box weet niet alleen te overtuigen, maar zet zelfs nieuwe normen als het om de prijs gaat! De Box is goedkoper dan een soortgelijke auto met benzinemotor, maar biedt in alle opzichten meer.

Op een paar punten is merkbaar bezuinigd en/of houdt de Chinese fabrikant geen rekening met de Europese voorkeur. Dat laatste betreft het zachte onderstel, waardoor de Box een weinig vertrouwenwekkend karakter heeft en ouderwets overhelt in de bocht. Dongfeng heeft bezuinigd op de laadsnelheid bij wisselstroom (publieke laadpunten), het audiosysteem (iel geluid), de zelfrijdende functies (alleen bruikbaar op lege weg) en het klimaatcontrolesysteem (stop niet als de ingestelde temperatuur is bereikt).

Dongfeng heeft een goede balans gevonden tussen accucapaciteit, prestaties, bereik, gewicht en prijs (zowel in aanschaf als gebruik). Daarbij overtuigt de box met de vormgeving en de afwerkingskwaliteit. De binnenruimte en uitrusting zijn zelfs indrukwekkend. De naam "doos" is dus valse bescheidenheid.