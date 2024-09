Oordeel niet op het uiterlijk. Op het eerste gezicht heeft de T03 alle aantrekkingskracht van een baby-nijlpaard: leuk om te zien, maar niemand zou het mee naar huis nemen. Dat komt omdat het model in 2020 op de Chinese markt is verschenen en daar op dat moment voldeed aan het ideaalbeeld van een kleine auto. Om de prijs laag te houden is de T03 ongewijzigd naar Europa gebracht.

Ruimte

Achter het koddige ontwerp zit een slim concept: omdat de lader in de neus zit, bleef meer ruimte over in de cabine. De kleine wieltjes geven misschien een minder stoere uitstraling, ze vereisen ook kleine wielkasten en zorgen zo voor heel veel binnenruimte. Bovendien is de T03 van binnen en van buiten prima afgewerkt. De deuren sluiten met een solide geluid en zelfs op extreem wegdek gaf de testauto geen krimp. Vanbinnen geeft de T03 daarom het volwassen gevoel waar het aan de buitenkant aan ontbreekt.

Wanneer iedereen een beetje geeft en neemt, passen vier grote volwassenen in dit kleine autootje. De pasvorm van de stoelen laat te wensen over. Ze bieden nauwelijks zijdelingse steun en de zittingen zijn zowel voor- als achterin zeer kort. De bagageruimte is bescheiden en wordt grotendeels in beslag genomen door de tas met laadkabels. De bergruimte in het interieur is prima, inclusief een handige bekerhouder met vak voor een mobiele telefoon.

Uitrusting

De T03 wordt geleverd in slechts één uitvoering en gezien de prijs is die bijzonder rijk aangekleed. Zo is de T03 voorzien van een digitale cockpit, een compleet infotainment systeem, een zonnedak, een achteruitrijcamera (met dynamische hulplijnen), airconditioning, internet-verbinding voor online updates, sleutelvrije toegang, een elektrisch bediende parkeerrem, elektrisch bedienbare zijruiten, twee USB-A aansluitingen en binnenkort ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto. Uiteraard voorziet Leapmotor in alle veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie voorschrijft. Die zijn zeer scherp afgesteld, maar gelukkig eenvoudig uit te schakelen. Een enkele concurrent biedt weliswaar een soortgelijke auto aan tegen eenzelfde prijskaartje, maar kan niet tippen aan deze uitrusting.

„De T03 rijdt beter dan soortgelijke auto's met conventionele aandrijving en is tegelijkertijd voordeliger in aanschaf en gebruik“

Toch is ook merkbaar dat Leapmotor heeft bezuinigd om tot de lage prijs te komen. Zo is het stuurwiel alleen in hoogte verstelbaar en niet in afstand tot de bestuurder. Het centrale beeldscherm zit te laag en te ver naar links, waardoor het lastig is af te lezen. Bovendien reflecteert het zo sterk, dat het gezicht van de bijrijder soms beter is te zien dan de boordcomputer! De instructies van het navigatiesysteem komen te laat of te vroeg, maar zelden op tijd. De klank van het audiosysteem is rommelig en dof. Er is een slimme, spraakgestuurde assistent. Echter, die antwoordt letterlijk op ieder verzoek dat de gevraagde functie nog niet beschikbaar is.

De T03 heeft airconditioning, maar geen klimaatcontrolesysteem. Aan het begin van iedere rit moet deze opnieuw worden ingeschakeld. Onder de 30 km/u klinkt een waarschuwingsgeluid voor voetgangers. Dit is echter zo luid, dat het binnen ook is te horen en dat is op de lange termijn bijzonder hinderlijk. De T03 kan worden ontgrendeld door middel van een app op de mobiele telefoon, maar deze gebruikt Bluetooth in plaats van NFC. Bluetooth is minder veilig en functioneert niet wanneer de accu van de smartphone leeg is.

Goedkope elektrische auto

Leapmotor is een specialist op het gebied van elektrische auto's en bouwt daarom het grootste deel van de aandrijflijn in eigen huis. Doordat alle onderdelen optimaal zijn geïntegreerd kan Leapmotor voordeliger produceren. De accucellen worden ingekocht. Leapmotor bouwt zelf de accupakketten, de omvormer en de elektromotor. Op papier heeft de T03 een vermogen van 95 pk / 158 Nm, maar in de praktijk lijkt het veel meer. Dit ukkie is verrassend vlot en is daarom echt leuk om te rijden. Daarbij is de T03 zeer stil, zelfs op hogere snelheid. Wie nu een compacte auto met verbrandingsmotor heeft, zal de T03 daarom echt als een vooruitgang ervaren.

Net zoals iedere andere elektrische auto wint de T03 energie terug bij het loslaten van het stroompedaal. Echter, de bestuurder kan niet kiezen hoeveel de T03 terugwint en dus hoeveel snelheid de auto mindert bij het loslaten van het stroompedaal. Er is slechts één stand van regeneratie en die heeft Leapmotor goed gekozen, want remmen is in veel gevallen overbodig omdat op de motor wordt geremd. Dankzij het efficiënte terugwinnen en de bescheiden omvang van de auto, kwam het testverbruik uit op 11.3 kWh per 100 km. Dat is over een eenvoudig traject met voornamelijk stadsverkeer en binnenwegen, maar desondanks nog steeds heel zuinig.

Het zorgt ook voor een actieradius van 265 km. Dat is weliswaar veel minder dan een soortgelijke auto op benzine, maar die moet periodiek tanken. Een elektrische auto laadt tijdens het parkeren en begint de meeste ritten daarom met een volle accu. Opladen kan thuis, bij een publiek laadpunt en bij een snellader. In theorie kan de T03 met een snelheid van 45 kW laden. Dat is in absolute zin langzaam, maar ten opzichte van de beperkte capaciteit van de batterij heel acceptabel.

Weggedrag

Bij het zien van dit aandoenlijke voertuigje met kleine wieltjes en smalle bandjes verwacht menigeen weinig van het weggedrag. Echter, omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt ligt het zwaartepunt laag en centraal. Het gewicht is evenredig over de voor- en achterwielen verdeeld. Daarom voelt de auto niet zwaar, maar juist stabiel en capabel. Daarbij is niet bezuinigd op ondersteltechniek. Het weggedrag is daarom de grootste verrassing van de T03! Dankzij de elektrische aandrijving is de T03 niet alleen vlotter, stiller, schoner en voordeliger dan een soortgelijke auto met benzinemotor, het weggedrag is ook beter! De besturing is in de standaardmodus licht en gevoelloos, in de sportieve stand is er voldoende communicatie tussen de bestuurder en het mechaniek en neemt het rijplezier alleen maar toe.

Tegelijkertijd weet de T03 te imponeren met comfort op slechte wegen. Zelfs op extreem slecht wegdek biedt dit goedkope kleine autootje meer comfort dan sommige auto's die het dubbele kosten! Wanneer de T03 in een lastige situatie wordt gedwongen, corrigeert de elektronica dat effectief en/of wordt het vermogen beperkt om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen.

Tenslotte

Om als nieuw merk voet aan Europese grond te krijgen is het Chinese Leapmotor een samenwerking aangegaan met Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Opel, Peugeot, Citroën, Fiat en Alfa Romeo. Daarom zullen de dealers van deze merken ook Leapmotors gaan verkopen en onderhouden. De vraagt rijst misschien: wat heeft Stellantis hieraan? Het antwoord is simpel: de Leapmotor T03 is de auto waar klanten al zo lang naar vragen, maar die niemand kan leveren. Stellantis gaat de samenwerking aan om te voorkomen dat de Chinese nieuwkomer de gevestigde orde op het eigen terrein verslaat.

Conclusie

Is de Leapmotor T03 behalve een goedkope elektrische auto ook een goede auto? Ja, de T03 biedt heel veel waar voor zijn geld. Er is merkbaar bezuinigd om tot die prijs te komen, maar dit zijn nooit onacceptabele bezuinigingen. Bovendien is een deel van de gevonden tekortkomingen met software-updates op te lossen.

Per saldo is de Leapmotor T03 de meest baanbrekende auto die Autozine in lange tijd heeft getest. Laat u daarom niet afschrikken door de vormgeving. De T03 rijdt beter dan soortgelijke auto's met conventionele aandrijving en is tegelijkertijd voordeliger in aanschaf en gebruik. Bovendien is de T03 van binnen veel volwassener en moderner dan het uiterlijk doet vermoeden. Het weggedrag is zelfs ongebruikelijk verfijnd voor een kleine auto.

De T03 is niet alleen een baanbrekend product, Leapmotor is een veelbelovend merk. De Chinese nieuwkomer maakt namelijk deel uit van Stellantis en kan daarom bij de vertrouwde Opel, Fiat, Peugeot, Citroën of Fiat-dealer worden gekocht en onderhouden. Daarmee staat Leapmotor nu al sterker dan andere nieuwe merken.