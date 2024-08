Het is dat Kia het zegt, maar wie niet beter weet denkt dat dit de geheel nieuwe Picanto is. Het uiterlijk is namelijk zo sterk gemoderniseerd, dat het wel een andere auto lijkt. Bovendien is de "facelift" geslaagd, want zelden kreeg de testredacteur zoveel complimenten over zo'n eenvoudige auto.

Die complimenten zijn onder andere te danken aan het nieuwe gezicht. De bumper, grille, koplampen en zelfs de motorkap zijn allemaal nieuw. Terwijl de Picanto voorheen een guitige blik had, heeft dit kleintje nu dezelfde moderne en zelfverzekerde uitstraling als de modernere modellen van Kia. Zelfs een lichtstrip die de beide koplampen visueel met elkaar verbindt heeft zijn weg gevonden naar het basismodel!

De zijkant is vrijwel ongewijzigd gebleven, alleen zijn accenten die voorheen rood waren nu zwart. Daarbij zijn nieuwe velgen leverbaar. De achterzijde is eveneens opnieuw getekend en ook hier verbindt een strip de beide lampen. Echter, vanwege een camera en slot is deze strip niet over de volle breedte voorzien van LEDs. De testauto is een GT-Line en die heeft een nog assertievere uitstraling dankzij een grotere grille, 16 inch velgen en een heuse diffuser achterop.

Ruimte en uitrusting

Hoe fraai de Picanto ook is vormgegeven: binnenin is en blijft dit een klein autootje. Terwijl sommige fabrikanten dat proberen te verhullen met grote stoelen, doet Kia dat niet. De stoelen zijn klein en de bestuurder en bijrijder zitten bijna schouder aan schouder. De beenruimte achterin is minimaal. Met 255 liter is de bagageruimte juist bovengemiddeld groot voor een auto in dit segment.

Veel fabrikanten stoppen met het aanbieden auto's in het kleinste segment vanwege de hoge eisen die aan de veiligheid van iedere nieuwe auto worden gesteld. Dergelijke voorzieningen hebben op de prijs van een middenklasser relatief weinig invloed, maar op een kleine auto is de invloed enorm. Toch kiest Kia ervoor om de Picanto te voorzien van alle moderne veiligheidsvoorzieningen.

„Door de Picanto slechts te vernieuwen is de investering beperkt en kan de bestaande techniek zo lang mogelijk tegen een zo laag mogelijke prijs worden aangeboden“

Zo kan de auto voortaan waarschuwen voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden, leest een camera verkeersborden en worden waarschuwingen getoond bij de snelheidsmeter, waakt een sensor over de ruimte achter de auto en klinkt een waarschuwing als er een object nadert tijdens het uitstappen. Op de testauto ontbrak het verplichte alarm voor overschrijden van de maximumsnelheid, maar Kia Nederland verzekert dat dit binnenkort wordt toegevoegd middels een software-update. Nog iets om mee te nemen met die update: de dodehoekdetectie is afgesteld alsof dit een veel grotere auto is. De bestuurder moet daarom of heel veel ruimte nemen bij het wisselen van rijstrook of het alarm negeren.

Voortaan is een gecombineerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem met een "zwevend" 8 inch beeldscherm standaard. Dit is bovendien voorzien van een eigen internetverbinding, waardoor het kaartmateriaal van het navigatiesysteem kan worden bijgewerkt zonder de dealer te bezoeken. Andere systemen kunnen niet online worden aangepast. Voor een update aan het motormanagementsysteem of een veiligheidsvoorziening is nog steeds een bezoek aan de dealer noodzakelijk. De Picanto ondersteunt ook Apple CarPlay en Android Auto (via USB-A, de USB-C aansluiting is alleen voor opladen). Terwijl de Picanto op sommige punten de leeftijd verraadt, weet dit kleintje met luxueuze zaken zoals een beeldscherm achter het stuurwiel, sleutelvrije toegang, een achteruitrijcamera met hulplijnen en stuur- en stoelverwarming juist te imponeren.

Aandrijving

Met nieuwe veiligheidsvoorzieningen heeft Kia slechts één van de twee problemen opgelost. Moderne auto's moeten niet alleen veilig zijn, maar ook schoon. De meeste fabrikanten lossen dit op door een kleine elektrische auto te introduceren. Inmiddels zijn ook kleine elektrische auto's daarom voordeliger (in aanschaf en gebruik!) dan kleine auto's met verbrandingsmotor. Juist om met compacte elektrische auto's te concurreren heeft Kia de Picanto slechts vernieuwd. Een nieuwe auto zou namelijk aan de laatste emissie-eisen moeten voldoen en dat zou de auto duurder maken. Deze eis geldt echter niet voor een model dat al op de markt is!

De motor is in de basis gelijk gebleven. Wel zijn de uitlaatgascirculatiekanalen verbeterd, is de kleptiming geoptimaliseerd en is de koeling van de verbrandingskamers aangepast. Tijdens eerdere tests werd de Picanto als weinig vergevingsgezind ervaren en moest voorzichtig met het koppelingspedaal worden omgesprongen om bokken of afslaan van de motor te voorkomen. Mede dankzij de aanpassingen biedt de 1.0 DPi nu wel de nodige souplesse en dat maakt het dagelijks leven een stuk aangenamer.

Alleen door het gaspedaal steevast diep in te trappen en veel te schakelen presteert de Picanto goed. Dit is echter vermoeiend voor de auto en de bestuurder en dus nodigt de Picanto uit tot een uiterst kalme rijstijl. Dan zijn de prestaties zo matig, dat de Picanto alleen op de rechter rijstrook thuishoort. Omdat de vijfde versnelling een echte "overdrive" is, is het toerental aangenaam laag, maar loopt het vermogen ook sterk terug. Op een helling kan de snelheid daarom zonder terugschakelen en/of extra gas geven zomaar 10 km/u terugvallen!

De Picanto maakt geen gebruik van hybride-techniek. De brandstofbesparende maatregelen bestaan uit een schakelindicator en een start/stop-systeem. Dat laatste behoort tot de oude generatie met 12 volt techniek (geen 48 volt) en de startmotor moet daarom merkbaar enige slagen laten maken voordat de Picanto start na een stop. Dit is niet als storend ervaren, maar het verraadt mede de leeftijd (7 jaar op het moment van schrijven) van het origineel. Omdat de Picanto zich niet van hybride-techniek bedient, zijn zelfs grotere auto's (met hybride) inmiddels zuiniger. Het testverbruik kwam na een week rijden uit op 1 op 19.2.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast, de vernieuwde Picanto rijdt dus niet anders dan de voorgaande generaties. Dat betekent een prima wegligging, comfort op slecht wegdek en een kleine draaicirkel in de stad. Terwijl de Picanto levendig en wendbaar is, heeft het goede onderstel de auto ook een volwassen karakter.

Conclusie

Kia geeft de Picanto voor de tweede keer een facelift. Het model voldoet nu aan de nieuwste veiligheidseisen en ziet er dankzij een geheel nieuw getekende neus beter uit dan ooit tevoren. De uitrusting is modern met een infotainment-systeem dat nauwelijks onderdoet voor dat van de grotere modellen van Kia. De motor biedt voortaan de souplesse die voorheen ontbrak.

Ondanks al die mooie woorden is de vernieuwde Picanto niet beter dan een soortgelijke auto met nieuwe techniek. Een elektrische auto met eenzelfde prijskaartje rijdt beter (stiller, sneller, soepeler) en is voordeliger per kilometer. Bovendien is hybride-techniek inmiddels zo gangbaar, dat zelfs grotere auto's zuiniger zijn. De Picanto heeft vanwege de verouderde techniek een relatief hoge CO2-uitstoot en daarom een dito CO2-belasting.

Echter, op het moment van schrijven bieden de meeste concurrenten helemaal geen kleine auto's meer aan. Alhoewel er veel goedkope, compacte auto's zijn aangekondigd, is het aanbod op dit moment op de vingers van één hand te tellen. En dus ziet Kia de kans schoon om dat gat te overbruggen met de vernieuwde Picanto. Door de Picanto slechts te vernieuwen is de investering beperkt en kan de bestaande techniek zo lang mogelijk tegen een zo laag mogelijke prijs worden aangeboden. En... wanneer puur wordt gekeken naar alle verbeteringen, is de vernieuwde Picanto zelfs beter dan nieuw!