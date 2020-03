Rij-impressie | De markt voor compacte auto's staat onder druk. In verband met nieuwe uitstootregels is het namelijk niet meer rendabel voor autofabrikanten om nog kleine auto's met verbrandingsmotoren te verkopen. Daarom worden kleine auto's elektrisch of verdwijnen ze helemaal van de markt. Tegen deze trend in geeft Mitsubishi de Space Star juist nu een tweede leven. Is er nog wel ruimte voor de Space Star?

Het eenvoudige antwoord op die laatste vraag is: ja, als er minder compacte auto's worden aangeboden, liggen er meer kansen voor de overblijvers. Maar er is meer. Autofabrikanten moeten namelijk boetes betalen over een te hoge CO2-uitstoot. Omdat op grote auto's meer winst is te behalen, betalen ze die boetes liever op grote en rendabele modellen dan op kleine auto's. Echter, juist de grote modellen van Mitsubishi zijn dankzij plug-inhybride techniek al jaren heel zuinig. Mitsubishi kan het zich daarom als één van de weinige merken veroorloven om nog een kleine auto met traditionele benzinemotor te voeren.

Daarbij wordt de Space Star wereldwijd verkocht, terwijl veel andere compacte auto's voornamelijk in Europa worden verkocht. Daarom zag Mitsubishi zelfs kans om de Space Star te verbeteren voor modeljaar 2020.

Facelift

Die verbeteringen beginnen met een facelift. Toen de Space Star zijn leven begon in 2013, was het een guitig ogend karretje. Na de eerste facelift in 2016 kreeg de Space Star een meer volwassen uitstraling. Vanaf deze tweede facelift modeljaar 2020 heeft de Space Star dezelfde verfijnde uitstraling als de grotere modellen. De koplampen zijn laag en breed, terwijl de grote zwarte grille zelfvertrouwen uitstraalt. De testauto is uitgevoerd in de nieuwe kleur "Sand Yellow metallic" en dat staat 'm wat de Autozine-redactie betreft geweldig.

De opzet van het interieur is ongewijzigd. Nog altijd maakt de Space Star zijn naam waar door de ruimte van een auto uit een grotere klasse te bieden. Niet alleen voorin, maar ook achterin zitten volwassenen goed. Dat wil zeggen: de hoofd- en beenruimte zijn goed en ook de beweegruimte rondom de voorstoelen is goed. De stoelen zijn echter klein, waardoor de Space Star toch als een kleine en eenvoudige auto wordt ervaren.

Ook de uitrusting en afwerkingskwaliteit zijn die van een auto uit de kleinste klasse. Afhankelijk van het uitrustingsniveau moet de smartphone van de bestuurder worden gebruikt als navigatiesysteem (via Apple Carplay of Android) of voorziet Mitsubishi in een ingebouwd navigatiesysteem. De testauto was voorzien van het ingebouwde systeem en dat functioneert voorbeeldig.

De belangrijkste vooruitgang voor modeljaar 2020 zit in actieve veiligheidssystemen. Voortaan kan de Space Star waarschuwen bij gevaar en de remmen op scherp zetten (maar geen volledige noodstop uitvoeren). Ook heel prettig is de achteruitrijcamera die het parkeren nog makkelijker maakt. Automatisch grootlicht (zonder tegenliggers te verblinden) maakt rijden in het donker minder vermoeiend.

„Terwijl andere merken door fiscale maatregelen worden gedwongen hun compacte auto's elektrisch te maken of zelfs te laten vervallen, plukt Mitsubishi nu de vruchten van een strategie die vele jaren geleden al is ingezet“

Rijeigenschappen

Als het om de rijeigenschappen gaat, kiest Mitsubishi voor comfort en gemak. De Space Star stuurt zeer licht, maar geeft nog net voldoende gevoel in het stuurwiel om de bestuurder te laten weten wat er gaande is onder de voorwielen. Vanwege de keuze voor smalle banden (minder rolweerstand, dus lager verbruik) en een relatief eenvoudig onderstel is de wegligging niet meer dan voldoende. Op hogere snelheid of op glad wegdek heeft de Space Star de neiging om in scherpe bochten over de voorwielen rechtuit te glijden (onderstuur). Uiteraard voorkomen de nodige elektronische veiligheidssystemen dit zo veel mogelijk, maar toch nodigt de Space Star uit tot kalm rijden.

Tegenover het minder strakke sturen staat het nodige comfort. Op slecht wegdek biedt de Space Star juist meer comfort dan de straffer geveerde concurrenten die uitblinken in snelle bochten.

Prestaties en verbruik

De Mitsubishi Space Star wordt aangedreven door een traditionele benzinemotor en dat is inmiddels nieuws, want de meeste kleine auto's zijn tegenwoordig elektrische auto's. Mitsubishi biedt de keuze tussen tussen een 1.0 en een 1.2 liter benzinemotor. Beide hebben drie cilinders en beide waren al beschikbaar voordat de Space Star een verjongingskuur onderging. Dankzij aanpassingen in het motormanagement is het verbruik echter verlaagd, terwijl het vermogen gelijk bleef.

Voor deze test is gereden met de 80 pk / 106 Nm sterke 1.2 liter krachtbron. Dit vermogen is zowel in de stad als op de buitenweg ruim voldoende, terwijl de rijgeluiden bescheiden zijn. In de stad biedt de Space Star de nodige souplesse, zodat niet onnodig hoeft te worden geschakeld. Op de snelweg blijft het toerental beperkt en dat zorgt voor een laag verbruik op de lange afstand. Reken op de snelweg en provinciale wegen op een verbruik van 1 op 20. In de stad loopt het verbruik op tot 1 op 14 of zelfs 1 op 12. Dat betekent dat de kilometerkosten een stuk hoger liggen dan die van de elektrisch aangedreven concurrenten, maar daar staat tegenover dat de Space Star veel voordeliger is in aanschaf.

Conclusie

Is er nog ruimte voor de Mitsubishi Space Star? Zeker! Terwijl andere merken door fiscale maatregelen worden gedwongen hun compacte auto's elektrisch te maken of zelfs te laten vervallen, plukt Mitsubishi nu de vruchten van een strategie die vele jaren geleden al is ingezet. En met het wegvallen van veel concurrenten, blijft er vanzelf meer ruimte over van de resterende spelers.

Tegelijkertijd heeft Mitsubishi de Space Star verbeterd voor modeljaar 2020. De rijeigenschappen zijn vrijwel onveranderd gebleven, waarbij Mitsubishi de nadruk legt op comfort. De prestaties en het verbruik van de 1.2 liter driecilinder benzinemotor zijn gemiddeld voor een auto in dit segment en met deze prestaties. De uitrusting is rijker geworden, waarbij vooral de nieuwe veiligheidsvoorzieningen een waardevolle aanvulling vormen. Het sterkste punt van de Space Star is en blijft de royale binnenruimte.

plus Nette prijs

Ruim en praktisch

Uitstraling sterk verbeterd t.o.v. vorige generatie min Kleine stoelen

Eenvoudige uitrusting

Merkbaar verouderd onderstel

