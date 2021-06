Autotest | De Fiat Panda bestaat 40 jaar! De laatste generatie is zelfs al 10 jaar op de markt. Dat is bijna dubbel zo lang als de gemiddelde auto! Het zou dus voor de hand liggen dat Fiat een geheel nieuwe Panda ontwikkelt. In plaats daarvan viert Fiat het lange bestaan van de Panda met een speciale "Sport"uitvoering en de introductie van een hybride-versie. Daarom is het 10 jaar na de introductie van het model tijd voor een laatste (?) kennismaking met de Fiat Panda...

De naam "Sport" klinkt veelbelovend, zeker terugdenkend aan de vorige Panda. Die was verkrijgbaar in een 100 pk versie en was een echte pretmachine. Bij deze nieuwe "Sport" beperken de aanpassingen zich echter tot de aankleding en de uitrusting. De Fiat Panda Sport 2021 is herkenbaar aan rode remklauwen, 16 inch velgen, rode stiksels in het interieur en natuurlijk een typeplaatje met de opdruk "Sport".

Ruimte en uitrusting

Net als de eerste versie van 10 jaar geleden wordt de Panda nog steeds geleverd met eenvoudige stoelen met keiharde hoofdsteunen. De hoofdruimte op de achterbank is prima, maar de beenruimte is minimaal (zoals bij de meeste auto's van deze omvang).

Een belangrijke verbetering voor modeljaar 2021 is een nieuw audiosysteem met een beeldscherm en een USB-aansluiting, zodat de eigen smartphone middels Apple CarPlay of Android Auto kan worden gebruikt als het brein van de Panda. Dit maakt de Panda toekomstbestendig en functioneert in de praktijk prima. Het valt zelfs op dat de verbinding met de telefoon uitzonderlijk snel tot stand komt, iets wat bij sommige andere auto's regelmatig te wensen overlaat.

De rest van de uitrusting is eenvoudig. De motor wordt niet gestart met een knop, maar door ouderwets een sleutel om te draaien. Er is geen achteruitrijcamera, maar een eenvoudige "pieper". De klokken achter het stuurwiel zijn analoog, met tussen de snelheidsmeter en toerenteller een LCD schermpje voor de boordcomputer. Op het gebied van actieve veiligheid (ongelukken voorkomen) biedt de Panda geen enkele bestuurdersassistentie anders dan het ABS (anti-blokkeer remsysteem) en ESP (elektronisch stabiliteitssysteem), die beide al decennialang in omloop zijn.

„De komst van de (mild) hybrid aandrijflijn betekent een sprong vooruit voor de Fiat Panda“

Weggedrag

Bij de naam "Sport" zouden een verlaagd onderstel of stuggere dempers kunnen worden verwacht, maar dat is niet het geval. De Panda Sport rijdt net als iedere andere Panda van de afgelopen 10 jaar. Het koetswerk is merkbaar smal en hoog, waardoor het enige tijd kost om vertrouwen in het weggedrag te krijgen. Echter, hoe langer wordt gereden, hoe duidelijker het wordt dat de wegligging heel verdienstelijk is.

Gaandeweg blijkt de smalle bouw zelfs een voordeel te zijn. In de stad kan eenvoudig om obstakels heen worden gestuurd zonder op de andere weghelft te hoeven rijden. Daarbij valt op dat het hoekige koetswerk met smalle stijlen tussen de ruiten de Panda bijzonder overzichtelijk maakt en ook dat is een aanwinst in de stad.

Hybride

Met ingang van 2021 is de 0.8 liter 2-cilinder motor vervangen door een hybride (alleen de Panda met vierwielaandrijving is nog voorzien van een TwinAir motor). Deze hybride telt 3 cilinders en heeft een inhoud van 1.0 liter. De naam "hybride" is echter wat optimistisch gekozen, want de Panda Hybrid kan geen meter elektrisch rijden. Het betreft hier slechts een "mild hybrid" en dat betekent dat een kleine elektromotor de benzinemotor assisteert wanneer deze hard moet werken en dus veel brandstof zou verbruiken. De energie voor de elektromotor wordt gewonnen tijdens remmen en uitrollen (dit is zichtbaar middels een indicator bij de toerenteller) en is daarom "gratis".

Ondanks het feit dat het hier slechts een mild-hybrid betreft, is het een wereld van verschil met de vorige krachtbron. De "TwinAir" liep alleen zuinig bij een extreem laag toerental en ging dan "bokken". De natuurlijke reactie van iedere automobilist is dan om een lagere versnelling te kiezen, waardoor het verbruik opliep. De Panda Hybrid loopt dankzij de elektrische assistentie juist heel mooi op lage toeren; de schakelindicator suggereert geheel terecht tussen de 1.250 en 1.500 tpm te blijven. Bovendien is de Panda Hybrid bij lage toeren aangenaam stil (stiller zelfs dan de duurdere Fiat 500 Hybrid!).

Alleen wanneer het gaspedaal stevig wordt ingetrapt, is de kenmerkende 3 cilinder roffel te horen. Dat is soms nodig, want de vijfde en zesde versnelling zijn zo gekozen dat de Panda weliswaar heel zuinig is, maar het sprintvermogen nihil. Dankzij de hybride techniek leent de Panda zich niet alleen voor zuinig rijden, maar is de auto zelfs zuiniger dan in de folder wordt beloofd. Volgens Fiat rijdt de Panda Sport Hybrid 1 op 18, tijdens de testperiode werd zonder enige moeite 1 op 21 gerealiseerd.

Conclusie

Dankzij een nieuw beeldscherm met integratie met de smartphone is de Fiat Panda klaar voor de toekomst. De komst van de (mild) hybrid aandrijflijn betekent een sprong vooruit voor de Fiat Panda.

En toch is het niet genoeg. De leeftijd begint echt te tellen voor de Fiat Panda, want in de tien (!) jaar dat de auto op de markt is zijn er concurrenten verschenen die meer verfijning, meer veiligheidsvoorzieningen en een rijkere uitrusting bieden. Inmiddels zijn er voor dezelfde prijs zelfs volledig elektrische auto's te koop en die zijn significant voordeliger in gebruik (energie, onderhoud en afschrijving). Fiat had dit verschil goed kunnen maken met een lagere prijs, maar heeft daar niet voor gekozen. Toch is er geen twijfel mogelijk: deze laatste laatste versie van de Fiat Panda is absoluut de beste.

plus Stil en zuinig

Overzichtelijk en wendbaar

Toekomstbestendig dankzij Apple CarPlay / Android Auto min Merkbaar op leeftijd

Eenvoudige uitrusting

Nauwelijks actieve veiligheidsvoorzieningen

Fiat Panda beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 11.990,- Gebruikt

vanaf € 5.340,- Import

vanaf € 13.284,- Bijtelling

vanaf € 100,- eerste keuze

5 jaar garantie

3 jaar lakgarantie 15 op voorraad

vanaf 2013

vanaf 511 km 61 op voorraad

vanaf 2018

vanaf 7 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Renault Twingo

"De goedkoopste elektrische auto van Nederland"

Fiat 500

"De beste Fiat die niet te koop is"

Peugeot 108

"Charme-offensief"

Hyundai i10

"Grote vooruitgang op kleine schaal"