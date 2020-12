Autotest | De derde generatie van de Kia Picanto wist bij de introductie in 2017 direct te overtuigen. Met de uitstekende rijeigenschappen en rijke uitrusting is dit kleintje niet alleen volwassen, maar doet hij zelfs nauwelijks onder voor grotere auto's. Echter, de tijden zijn veranderd. De meeste concurrenten zijn van de markt verdwenen of zijn alleen nog beschikbaar als elektrische auto. Hoe weet de Picanto zich staande te houden in 2021?

Met een facelift! Want Kia begint met het versterken van de bestaande talenten en daaronder is het uiterlijk. De breedstralers zijn verhuisd van de onderbumper naar de luchthappers, waardoor de Picanto breder lijkt. De grille heeft niet langer een omlijsting en lijkt daardoor groter. De koplampen zijn opnieuw ontworpen, maar dit betreft vooral het binnenwerk en niet het uiterlijk ervan.

Om de Picanto meer te kunnen personaliseren zijn nieuwe kleuren en velgen beschikbaar. De testauto is echter vertrouwd rood omdat dat zo ontzettend goed staat.

Ruimte en uitrusting

Binnenin zijn hoogwaardigere materialen gebruikt en dat zorgt samen met de rijkere uitrusting voor een duidelijk verschil. Nog meer dan voorheen verraadt de Picanto nauwelijks hoe klein de auto is. Omdat dezelfde materialen en afwerking zijn toegepast als in de grotere modellen, geeft de kleine Picanto nooit het idee dat er is bezuinigd. Voorbeelden zijn de stiksels op het stuurwiel, de omlijsting van de knoppen, het display tussen de klokken en de sierstrip op het dashboard. Dit zijn allemaal zaken die bij andere auto's in dit segment worden wegbezuinigd nog voordat een model op de markt verschijnt!

De voorstoelen hebben een volwassen formaat met hoofdsteunen die zo ver zijn te verstellen dat ze zelfs lange bestuurders perfecte ondersteuning bieden. De ruimte achterin is gering, zoals bij vrijwel alle auto's van deze omvang.

Binnen de financiële en technische grenzen van een kleine auto is de Picanto zeer rijk uitgerust. De testauto is een "DynamicPlusLine"-uitvoering en die biedt zaken die op sommige grote auto's van andere merken niet eens standaard zijn! Zo is de testauto voorzien van sleutelvrije toegang, een achteruitrijcamera en een volwaardig klimaatcontrole-systeem. De Picanto laat verstek gaan op het gebied van actieve veiligheidsvoorzieningen. Dat wil zeggen: techniek om ongelukken te voorkomen. Zo heeft de geteste Picanto geen dodehoekdetectie en past de cruise-control de snelheid niet aan aan het overige verkeer. Wel kan de DynamicPlusLine automatisch remmen voor gevaar van voetgangers, fietsers en natuurlijk andere auto's.

„Voor modeljaar 2021 ziet de Picanto er nog beter uit en is de uitrusting zowel rijker als moderner geworden“

Kia's nieuwe audio-, communicatie en navigatiesysteem genaamd "UVO II" is ook beschikbaar in de Picanto. Dat is bijzonder, want dergelijke geavanceerde systemen zijn bij veel merken alleen voorbehouden aan de grotere modellen. Dankzij een internet-verbinding beschikt UVO over actuele verkeersinformatie, brandstofprijzen en verbinding met een app. Met de app kan de eigenaar op afstand de technische staat van de auto uitlezen.

Aandrijving

De prijzen van auto's zijn in Nederland sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot. Een grote auto die zuiniger is dan een kleine kan daarom toch goedkoper zijn. Bovendien moeten autofabrikanten een boete betalen voor iedere gram die een verkochte auto te veel uitstoot. Dit alles maakt auto's in het kleinste segment nog nauwelijks rendabel voor zowel de fabrikant als de koper. De enige oplossing zijn elektrische auto's, omdat hierover geen enkele belasting hoeft te worden betaald.

Voor wie om welke reden dan ook geen elektrische auto wil, is de keuze inmiddels uiterst beperkt. Juist daarom ziet Kia kansen voor de Picanto en zijn zelfs geheel nieuwe motoren ontwikkeld. Dit betreft een 100 pk sterke T-GDi (turbocharged gasoline direct injection) en een 67 pk sterke DPI (dual port injection).

Voor deze test is gekozen voor de zwakste van de twee en dat is in de praktijk duidelijk merkbaar. Bij het wegrijden is merkbaar dat de kleine driecilinder weinig souplesse biedt en daarom moet uiterst voorzichtig met het koppelingspedaal worden omgesprongen. Wanneer de Picanto in stadsverkeer bijna tot stilstand komt, is wegrijden in de tweede versnelling zelden mogelijk en moet terug worden geschakeld naar één. De prestaties in de stad en op provinciale wegen zijn matig, maar dit went en valt uiteindelijk niet meer op. Echter, wanneer moet worden ingevoegd op de snelweg moet de Picanto mee met de rest van het verkeer en dan moet de krachtbron zich heel erg kwaad maken. Eenmaal op snelheid houdt de Picanto het tempo moeiteloos aan, alhoewel een zesde versnelling de rijgeluiden en het verbruik zou beperken.

Tegenover de matige prestaties staat gelukkig ook een matig verbruik. De Picanto was een week lang te gast bij Autozine en in die periode resulteerde iedere rit in een verbruik tussen de 1 op 20 en 1 op 25. Dat is nog steeds veel duurder dan elektrisch rijden, maar voor een benzinemotor uitzonderlijk voordelig (en iets zuiniger dan voor de facelift).

Weggedrag

De motor heeft een weinig levendig karakter, maar het onderstel maakt dat meer dan goed. Ondanks het feit dat het onderstel niet is gewijzigd voor de verjongingskuur voor modeljaar 2021, blijft dit het sterkste punt van de Picanto. In de stad is de draaicirkel aangenaam klein. Op slecht wegdek is het comfort heel behoorlijk.

Tegelijkertijd is de wegligging uitstekend. Voor een kleine auto is de Picanto zeer stabiel. Daarbij heeft de bestuurder voldoende gevoel in het stuurwiel en dat zorgt weer voor een vertrouwenwekkend gevoel. En dat gevoel is minstens zo goed als bij auto's uit een hoger segment.

Conclusie

Hoe weet de Kia Picanto zich staande te houden in sterk veranderende tijden? Door de sterke punten nog sterker te maken. Voor modeljaar 2021 ziet de Picanto er nog beter uit en is de uitrusting zowel rijker als moderner geworden. Daarom geeft de Picanto nog minder het gevoel van een goedkope of kleine auto.

Toch zijn er twee aandachtspunten. Hoe mooi en geavanceerd UVO II ook is, met de mobiele telefoon met Apple CarPlay of Android Auto kan hetzelfde worden bereikt. Juist bij een auto zoals de Picanto speelt geld vaak een belangrijke rol en dan is dit een punt waarop eenvoudig kan worden bezuinigd.

De (meer)waarde van de nieuwe motor is sterk afhankelijk van het gebruik van de auto. Elektrische auto's zijn veel voordeliger in het gebruik en worden ook steeds voordeliger in aanschaf. Bovendien levert de nieuwe motor matige prestaties en weinig souplesse. Voor een auto met benzinemotor is de Picanto echter zuinig en scherp geprijsd.

plus Zeer zuinig

Prima rijeigenschappen

Modern UVO II infotainment systeem min Matige prestaties

