Op het eerste gezicht zijn de aanpassingen gering. Nog altijd is de Mokka de lifestyle-auto van Opel dankzij de bijzondere uitstraling. Terwijl andere modellen overduidelijk voor een zo breed mogelijke doelgroep zijn ontworpen, moet de Mokka fijnproevers aanspreken. Met de Mokka toont Opel meer durf en is het karakter meer uitgesproken.

Vanaf modeljaar 2025 ligt de nadruk iets meer op de breedte in plaats van de hoogte omdat de luchtinlaat (visueel) nu over de volle breedte van de auto loopt. Het Opel-logo wordt voortaan in het zwart uitgevoerd op de zwarte "Vizor". Daarbij zijn accenten die voorheen in chroom waren uitgevoerd op de hier gereden GS-uitvoering zwart en ook dat draagt bij aan een meer evenwichtige uitstraling. De hier getoonde nieuwe kleur ("Tropikal Green") zorgt voor de broodnodige flair.

Ruimte en uitrusting

De Mokka houdt het midden tussen een SUV en een hatchback en is daarom hoger dan een doorsnee personenauto, maar lager dan een terreinwagen. De instap is daarom ook net even hoger dan gemiddeld. Omdat de Mokka is bedoeld als lifestyle-auto ging vorm voor functie. De ruimte op de achterbank is daarom matig, die voorin nog altijd prima. De bekleding van de stoelen en het dashboard bestaat voortaan uit een hoger percentage milieuvriendelijke materialen. Om de CO2-uitstoot tijdens de productie te beperken is het leder voortaan vegan.

Het dashboard is strak dankzij het zogenaamde "Pure Panel", waarin een groot beeldscherm zich van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard uitstrekt. Het hart van het stuurwiel heeft voortaan een rechthoekige vorm en samen met de nieuwe middentunnel vormt de cabine nu een meer harmonieus geheel. Alle lijnen zijn eenvoudig en de uitstraling is rustig.

„Met aanpassingen voor modeljaar 2025 onderscheidt de Mokka zich niet alleen beter van de concurrentie, maar ook van Opels eigen aanbod“

Om die rust te bewaren is het aantal knoppen minimaal en worden de meeste functies via het centrale beeldscherm bediend. Dat systeem reageert nu vlotter dankzij een nieuwe rekeneenheid. De slimme, spraakgestuurde assistent kan lastige vragen voortaan doorspelen aan ChatGPT. Echter, het moederbedrijf van ChatGPT (Open AI) staat niet bekend om het respect voor privacy. Daarom voorziet Opel in een "privacy modus" voor hen die geen prijs stellen op deze meeluisterende wijsneus. Zo hoort het!

Benzine, hybride of elektrisch

Sommige autofabrikanten bieden aparte elektrische en niet-elektrische auto's aan. Opel wil elektrisch rijden juist heel gewoon maken en daarom zijn alle modellen leverbaar met benzine, hybride of elektromotor. De gekozen aandrijflijn heeft geen invloed op het uiterlijk van de auto.

Voor de Mokka geldt daarbij: welke motor ook wordt gekozen, het weggedrag is niet half zo bijzonder als het uiterlijk. Met de hybride-aandrijving (136 pk / 230 Nm) is de Mokka tam en terughoudend. De prestaties zijn precies voldoende om het rijden makkelijk en comfortabel te maken. Wat vooral opvalt, is de rust waarmee de Mokka Hybrid presteert, want voor een auto in dit segment zijn de geluiden van de motor, banden en rijwind aangenaam laag.

De elektrische Mokka toont al even weinig karakter, maar is met de fluisterstille loop en extreme souplesse overduidelijk de modernste variant. Om het verschil met een vertrouwde benzinemotor zo klein mogelijk te maken, biedt de elektrische Mokka geen flitsend snelle acceleratie en kan nauwelijks worden afgeremd op de motor. Voor wie ervaring heeft met elektrisch rijden is dat een nadeel, omdat veel energie kan worden teruggewonnen door te remmen op de motor. Desondanks kwam het testverbruik op een eenvoudig traject onder gunstige weersomstandigheden, maar met veelvuldig gebruik van de sportstand, uit op 14 kWh per 100 km en dat is voorbeeldig.

Voor hen die voor het eerst de overstap maken naar elektrisch rijden kan het beperkte remmen op de motor de drempel verlagen. Mede met het oog op de "overstappers" heeft de Mokka dankzij een vernieuwde aandrijflijn een grote actieradius (ruim 400 km). Wie ervaring heeft met elektrisch rijden weet dat dit eigenlijk te veel is, want men legt niet vaak zo'n lange afstand af en zal tijdens iedere stop bijladen, waardoor de accu zelden leeg is bij vertrek.

Weggedrag

Mede door de zware accu voelt de elektrische Mokka veel zwaarder dan de hybride. Daarbij kiest Opel voor een relatief zacht onderstel en dat zorgt er samen met de hoge bouw voor dat de Mokka iets overhelt in de bocht. De Mokka is daarom niet sportief of dynamisch, maar wel heel comfortabel.

Bovendien nodigt de Mokka niet uit tot spelen en daarom is de auto "fool proof". Het compacte formaat zorgt ervoor dat de Mokka goed handelbaar is in de stad.

Conclusie

Is de vernieuwde Opel Mokka nog smakelijker dan voorheen? Ja, maar de verschillen zijn gering. Opel heeft er vooral voor gezorgd dat de Mokka beter bij de andere modellen past. Minder opvallend, maar wel heel waardevol, is het gebruik van meer milieuvriendelijke materialen.

Daarbij is de Mokka gemoderniseerd om beter te kunnen concurreren. De elektrisch aangedreven Mokka is dankzij een nieuwe batterij en elektromotor zuiniger. Daardoor is ook de actieradius toegenomen. Alle varianten beschikken over een nieuw infotainment-systeem met slimme assistent (incl. privacy modus!) en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen.

Met aanpassingen voor modeljaar 2025 onderscheidt de Mokka zich niet alleen beter van de concurrentie, maar ook van Opels eigen aanbod. De recent geïntroduceerde Frontera is de functionele gezinsauto, de Grandland de zakenauto en de Mokka nog meer dan voorheen het model voor fijnproevers.