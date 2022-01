Autotest | Een gewone Toyota Yaris heeft vijf deuren, vijf zitplaatsen en een prijskaartje van zo'n 20.000 euro. Er is echter een Yaris die het moet stellen met twee deuren minder, een onbruikbare achterbank en een prijskaartje dat ruim het dubbele vermeldt. Daarmee is die speciale versie zelfs duurder dan de meest luxe of sportieve auto in het compacte segment. En toch is de "GR Yaris" nu al uitverkocht. Wat maakt de "GR" zo bijzonder?

Meestal is de fotosessie voor een kleine, sportieve hatchback eenvoudig. Zoek een wand met wat aardige graffiti, parkeer de auto ervoor en het speelgoed voor jonge enthousiaste bestuurders staat treffend op de foto. Echter, de GR Yaris is een heel andere auto. Net als andere sportieve kleintjes is de GR Yaris snel, maar de insteek is compleet anders.

Dat zit zo: enkele jaren geleden beloofde de baas van Toyota "no more boring cars". Om die belofte kracht bij te zetten, zette Toyota groot in op deelname aan autoraces. In één van die races mag alleen worden deelgenomen met auto's die in een voldoende oplage worden geproduceerd en daadwerkelijk bij de dealer te koop zijn. Toch koos Toyota er niet voor om de Yaris te modificeren tot rally-auto. Het bouwde een op maat gemaakte rally-auto en biedt die, in beperkte oplage, ook aan als straatauto!

Bij de GR Yaris staan een scherpe prijs, functionaliteit of een laag verbruik niet voorop, maar draait alles om de prestaties. Weliswaar is de ontwerpstijl gelijk aan die van de alledaagse Yaris, maar vrijwel al het plaatwerk is uniek voor de GR. Bovendien is heel veel werk gemaakt van gewichtsbesparing, want een lichte auto is sneller en wendbaarder. En omdat geld geen rol speelt kon worden gekozen voor lichtgewicht materialen zoals kevlar en aluminium.

Ruimte en uitrusting

Toch biedt deze consumentenversie ook de nodige luxe. Zo is de testauto voorzien van een infotainment-systeem (inclusief Apple CarPlay, AndroidAuto en JBL audio), airconditioning, cruise-control, stoelverwarming, stuurverwarming en alle gangbare veiligheidsvoorzieningen. Dit staat haaks op het streven naar een beperkt gewicht, maar is voor dagelijks gebruik wel zo aangenaam.

Uiteraard is de GR Yaris voorzien van kuipstoelen, die naast heel veel zijdelingse steun ook voldoende comfort voor het afleggen van langere afstanden bieden. Echter, voor de gemiddelde Hollander zijn de zittingen én de rugleuning te kort. Bovendien zijn de hoofdsteunen zo laag, dat ze nauwelijks een bijdrage aan de veiligheid bieden.

„Andere snelle hatchbacks zijn alleen wild, de GR Yaris daarentegen heeft de vlijmscherpe reactie en de haarzuivere communicatie met de bestuurder van een volbloed sportwagen“

Vanwege de grote kuipstoelen en de lage daklijn (compleet anders dan van de reguliere Yaris) is de ruimte op de achterbank minimaal. Wellicht daarom heeft Toyota ook geen werk gemaakt van een comfortabele instap naar achteren. De bestuurdersstoel heeft namelijk geen kantelfunctie. De bijrijdersstoel kan wel naar voren, maar keert daarna niet in de originele stand terug. De kleine achterruiten geven matig zicht naar buiten voor de achterpassagiers en maken manoeuvreren voor de bestuurder ook minder makkelijk.

Prestaties

Net als bij de gewone Yaris is onder de motorkap een driecilinder benzinemotor te vinden. En daarmee houden de gelijkenissen op! Deze driecilinder heeft namelijk een inhoud van 1.6 liter, een forse turbo en geen enkele vorm van hybride-assistentie. Bovendien worden niet alleen de voorwielen, maar alle vier de wielen aangedreven. Met een draaiknop op de middenconsole kan worden bepaald hoe de aandrijving wordt verdeeld (50:50 voor rallyrijden, 30:70 voor races en 40:60 voor dagelijks gebruik).

In tegenstelling tot veel andere snelle hatchbacks heeft de GR Yaris geen geavanceerde automaat met dubbele koppeling, lanceer-functie of anders moois. Deze Yaris heeft een gewone handbak, maar uiteraard wel met versnellingsbakverhoudingen die passen bij de aandrijflijn. Zelfs zonder elektronische hulpmiddelen is het eenvoudig om de door Toyota beloofde sprint van 0 naar 100 km/u in 5.2 seconden te realiseren omdat daar maar één keer voor hoeft te worden geschakeld. Met andere woorden: al in de tweede versnelling kan de 100 km/u worden aangetikt. Dit wil overigens niet zeggen dat de versnellingen onhandig lang zijn; het betekent simpelweg dat de motor heel veel toeren kan maken.

Ondanks de turbo heeft de driecilinder altijd volop vermogen paraat en daarom is de GR Yaris een uitgesproken uitdagende en bijna opdringerige auto. Een voorzichtig tikje op het gaspedaal is al voldoende voor een directe acceleratie. Dankzij het vermogen van 261 pk / 360 Nm is dit geen aandoenlijk sportwagentje dat er alleen leuk uitziet maar niet presteert, de GR Yaris is daadwerkelijk een serieus snelle auto die veel grotere jongens goed aan kan. Deze Yaris is zelfs zo snel, dat het belangrijk is om alvorens te accelereren heel ver vooruit te kijken, want het sprintvermogen is overweldigend. Het geluid van de driecilinder zorgt bij kalm rijden al voor een passende roffel, maar zodra meer toeren worden gemaakt zet de turbomotor een luide keel op en is de sensatie compleet.

Weggedrag

Dankzij de vierwielaandrijving kan het vermogen bijna straffeloos worden aangesproken. Daarbij zorgen het lage gewicht, het lage zwaartepunt en het speciaal voor de racerij ontwikkelde onderstel voor een uitmuntende wegligging. Het onderstel is, niet geheel onverwacht, compromisloos hard. Tegelijkertijd is de GR Yaris niet springerig, zodat ook op slecht wegdek volop grip beschikbaar is.

De remmen zijn ruimschoots tegen het geweld van de aandrijflijn opgewassen, maar vragen wel de nodige gewenning. Tegenover de communicatieve (lees: zware) besturing en het keiharde onderstel staan terughoudende remmen die heel nadrukkelijk moeten worden aangespoord om hun werk te doen. Als ze dat eenmaal doen, dan is het remvermogen voldoende om een bijna onoverwinnelijk gevoel te geven.

Toch is het fantastische weggedrag niet het sterkste punt van de GR Yaris. De grootste aantrekkingskracht zit in het gevoel tussen bestuurder en mechaniek. Andere snelle hatchbacks zijn alleen wild, de GR Yaris daarentegen heeft de vlijmscherpe reactie en de haarzuivere communicatie met de bestuurder van een volbloed sportwagen. Gerekend in euro's per strekkende meter of euro's per paardenkracht is de GR Yaris onevenredig kostbaar. Maar gerekend in euro's biedt de GR Yaris een pure sportwagensensatie voor een prikkie!

Conclusie

Wat maakt de Toyota GR Yaris zo bijzonder? Het feit dat het een op maat gemaakte rally-auto is die, in beperkte oplage, ook bij de dealer te koop is. Dat laatste was namelijk een vereiste om met deze auto aan rally's mee te mogen doen (alhoewel dat door een ongelukkig toeval nooit is gebeurd). Deze opzet maakt de GR niet alleen heel anders dan andere versies van de Yaris, maar ook anders dan andere snelle hatchbacks. Bij de meeste compacte, sportieve auto's draait het namelijk om uiterlijk vertoon en sensatie. Bij de GR Yaris draait alles om de bestuurder en de prestaties.

Omdat de GR Yaris een compromisloze sportwagen is, is het zeker niet de ultieme Yaris. Vanwege de te kleine stoelen, de overheersende rijgeluiden (banden / motor) en het plankharde onderstel is de GR Yaris voor velen alleen leuk voor een dagje spelen, maar zeker niet als dagelijks vervoer. De GR Yaris is een auto voor een kleine en bevoorrechte doelgroep die van puur autorijden met louter conventionele techniek houdt. De GR Yaris biedt hen het pure gevoel van een volbloed sportwagen, gecombineerd met prestaties die ook nog eens ver boven die van de gemiddelde "hot hatch" liggen. GR staat officieel voor "Gazoo Racing", maar het maakt de Yaris vooral GRandioos!

plus Serieus snel

Sublieme wegligging

Gevoel van een volbloed sportwagen min Nu al uitverkocht

Geen dodehoekdetectie

Achterbank nauwelijks bruikbaar

