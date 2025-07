Wonderen! Want wat ziet de testauto er geweldig uit in hard paars ("Hypnotic Purple"). Bovendien: afhankelijk van de hoek waaronder het licht op de auto valt, kleurt de 600 Abarth blauw, paars of zelfs roze. Zwarte luchthappers, dorpelverbreders, deurhendels, velgen, ramen en spoilers zorgen voor een contrast, waardoor dit zeker geen "meisjesauto" is, maar een opvallende "hot hatch". Op de neus, de achterklep en de portieren is de naam "Abarth" voluit geschreven, dus het zal niemand ontgaan welke auto dit is.

Ruimte en uitrusting

Binnenin zijn het niet het de kleuren, maar de materialen die de toon zetten. Abarth bekleedt de stoelen en een deel van het dashboard met alcantara. Die stoelen zijn uiteraard kuipstoelen voor maximale zijdelingse steun. Het stroompedaal zit net iets rechts van de stoel en daarom zou de bestuurder graag iets wijdbeens zitten. Echter, dat maakt de harde wang van de stoel onmogelijk en daarom zat de testrijder steevast met x-benen achter het stuur van de 600e. De harde schelp van de kuipstoelen gaat ten koste van de ruimte achterin en die is daarom matig. En als we toch mopperen: de buitenspiegels zijn onhandig klein en de achteruitrijcamera geeft steevast een wazig beeld, alsof er een "soft filter" op is toegepast (lens is grondig schoongemaakt).

Abarth neemt de meest luxueuze uitvoering van de Fiat 600 als basis voor de Abarth 600. Dat betekent onder andere een uitgebreid infotainment-systeem. De vormgeving daarvan is nietszeggend en valt uit de toon bij de rest van de auto. Zo ziet TomTom er op een mobiele telefoon gekoppeld via Android Auto of Apple CarPlay veel beter (en duidelijker!) uit dan de ingebouwde versie van Abarth. Tijdens de test haperde het geluid van een bedraad gekoppelde iPhone regelmatig, waardoor het luisteren naar podcasts vrijwel onmogelijk werd. Dit gebeurde niet met een Android-toestel.

„Hoe harder wordt gereden, hoe meer voldoening de 600e geeft“

Uiteraard voorziet Abarth in alle door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen. Het is merkbaar dat de auto zelf meestuurt, maar dit effect is gering en daarom niet storend. De snelheidswaarschuwing is juist wel heel storend, maar gelukkig eenvoudig uit te schakelen.

Prestaties

Vroeger voerde Abarth motoren van Fiat op. Dat vereiste het uitboren van cilinderkoppen, vergroten van turbodruk, aanpassen van versnellingsbakverhoudingen en meer. Met de komst van elektrische auto's is het "opvoeren" van de motor een stuk eenvoudiger en eerder het domein van programmeurs dan van mecaniciens. Afhankelijk van de gekozen uitvoering levert de Abarth 600e 240 pk of 280 pk. In beide gevallen bedraagt het koppel 343 Nm. Uiteraard zijn de remmen aangepast om het toegenomen vermogen te kunnen beteugelen.

Voor deze test is de sterkste van de twee ("Scorpionissima") gereden en het vermogen daarvan is eigenlijk te hoog voor een voorwielaangedreven auto. Daarom voorziet Abarth in een mechanisch differentieel om het vermogen afhankelijk van de situatie over te brengen op het wiel met de meeste grip. Daarbij is er een "turismo"-modus voor dagelijks gebruik, een "scorpion street" voor sportief rijden en een "scorpion track" voor racen op het circuit. In de eerste twee modi doet het differentieel zijn werk naar behoren en is nauwelijks merkbaar dat de voorwielen tegelijkertijd de tractie en de richting van de auto bepalen. Alleen in de track-modus komt het maximale vermogen los en dan moet de bestuurder alsnog heel alert zijn en het stuurwiel heel goed vasthouden om rechtuit te kunnen accelereren.

Om te voorkomen dat de voorwielen hun grip verliezen, bouwt de 600e zijn vermogen ongebruikelijk kalm op voor een Abarth. De 600e is daarom niet nerveus of agressief. Alleen wanneer het stroompedaal diep en resoluut wordt ingetrapt, wil deze Abarth presteren. Dan is deze gezinsauto meer dan gretig, worden de inzittenden in de stoelen gedrukt en loopt de snelheid gemakkelijk op tot "spannende" waarden (100 km/u is wandeltempo, vanaf 120 km/u begint de pret).

Voor wie dat wil, is kunstmatig motorgeluid beschikbaar om de pret te verhogen. Of de inzittenden het nu wel of niet willen, is er altijd een fluittoon van de elektromotor hoorbaar en dat is als zeer storend ervaren. Ook de banden zijn duidelijk hoorbaar, waardoor deze elektrische auto per saldo nauwelijks stiller is dan een auto met verbrandingsmotor.

Verbruik, bereik en opladen

Omdat de testrit is verreden onder ideale weersomstandigheden kwam het verbruik, ondanks een vlotte rijstijl, gunstiger uit dan de fabrieksopgave (15.2 kWh per 100 km tegenover 18 kWh per 100 km in de folder). Het bereik kwam daarom uit op 340 km en ook dat is meer dan Abarth belooft (321 km).

Opladen bij een snellader gaat aanvankelijk met 100 kW en loopt vanaf zo'n 25% lading terug naar 80 kW. In absolute zin zijn dit geen hoge snelheden, maar voor een auto in dit segment is het prima. Helaas geeft Abarth weinig informatie tijdens het opladen, waardoor de bestuurder er soms zelf de rekenmachine bij moet pakken om te bepalen hoe lang nog moet worden geladen.

Weggedrag

Omdat het zo makkelijk is om elektromotoren goed te laten presteren, zijn de meeste elektrische auto's snel. Het is veel lastiger om een elektrische auto een dynamisch weggedrag te geven. En dit is waar Abarth uitblinkt! Abarth heeft het onderstel grondig herzien en zet de 600e op op maat gemaakte banden en velgen (20 inch). Het onderstel is ronduit hard, maar niet zo hard dat de 600e niet meer bruikbaar is als dagelijks vervoer (de testredacteur heeft er zonder problemen 1.000 km mee gereden in een week).

De besturing is lekker zwaar en mede daarom voelt de bestuurder als vanzelf aan waartoe de auto in staat is. Dan wordt snel duidelijk: deze auto is niet bedoeld om kalm met de verkeersstroom mee te rijden. Dat kan, maar het is niet waar een Abarth voor gemaakt is. De 600e vraagt een ferme hand en dan blijkt het ware karakter. Hoe harder wordt gereden, hoe meer voldoening de 600e geeft.

Conclusie

Abarth heeft van de brave en veelzijdige gezinsauto van Fiat een auto voor fijnproevers gemaakt. De Abarth 600e gaat hard, heeft een hard onderstel, produceert harde geluiden en is uitgevoerd in harde kleuren. Daarom is het oordeel ook hard: voor wie kalm met het dagelijkse verkeer meerijdt, is de Abarth 600e verspilde moeite. Dit is een auto die altijd en overal sportief, of minimaal speels, moet worden gereden. Dan is de Abarth 600e een van de meest vermakelijke elektrische auto's die er op dit moment te koop is. Een mogelijke uitzondering is de Abarth 500, want die is nog extremer en daarom nog levendiger.