Autotest | Tradities zijn er om in ere te houden. Zo maakt Volkswagen traditiegetrouw een snelle versie van compacte modellen onder de naam "GTI". Net als de allereerste GTI uit 1975 zijn alle volgende GTI's even praktisch als de alledaagse versies, maar hebben een ze sportief karakter en een kenmerkende aankleding. Ook de zesde generatie van de Volkswagen Polo is nu verkrijgbaar als GTI. Daarmee is een mooie traditie in stand gehouden. Maar wat is er nieuw?

De Volkswagen Polo is een moderne, functionele en vooral nuchtere auto. En zelfs voor de GTI verandert daar weinig aan. Terwijl sommige snelle hatchbacks bol staan van het uiterlijk vertoon, beperkt het zich bij de Polo GTI tot details. Door de koplampen loopt een rode lijn, onder het koetswerk is rondom een subtiele verbreding aangebracht, op de achterklep is een bescheiden spoiler te vinden en de uitlaat heeft twee pijpjes. Het zijn allemaal kleine aanpassingen, waardoor de Polo GTI er weliswaar onmiskenbaar sportief uitziet, maar nog steeds zo beschaafd is als de andere varianten.

Een echte GTI

Binnenin is iets duidelijker dat het hier om de GTI gaat. Zo zijn de stoelen met een ruitjespatroon bekleed, net als de eerste (Golf) GTI uit 1975. De rode kleur van het exterieur komt terug in de omlijsting van het dashboard en het stiksel van het stuurwiel. Wat bij de andere Polo's op de optielijst staat, is bij de GTI vrijwel allemaal standaard. Zo zijn de analoge klokken vervangen door een beeldscherm. Dat heeft als voordeel dat de bestuurder kan bepalen hoe de gegevens worden getoond. Zo kan de snelheid analoog of digitaal worden getoond. Er is een uitgebreide boordcomputer en voor de GTI is die uitgebreid met een stopwatch om rondetijden bij te houden. Het infotainment-systeem biedt behalve de eigen functies (audio, navigatie en communicatie) ook ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. Zo is de Polo helemaal klaar voor de toekomst. Een feestverhogend ingrediënt ontbreekt jammerlijk: het Beats-audiosysteem; dat is helaas voorbehouden aan de Beats-uitvoering.

Zoals het hoort bij een moderne auto, kan de computer de bestuurder assisteren. Zo is adaptieve cruise-control (automatisch afstand houden) standaard, waarschuwt de computer voor objecten in de dodehoek en kan de Polo zelfstandig remmen voor gevaar. In de praktijk werken deze functies goed en beperken ze zich tot assisteren; ze doen zeker geen afbreuk aan het rijplezier.

„Het gaat allemaal zo hevig, dat er gevoelsmatig vlammen uit de uitlaat zouden moeten komen, maar dat is net niet het geval“

Prestaties: alles of niets

Wanneer de Volkswagen Polo GTI wordt vergeleken met de concurrenten, blijkt dat ze allemaal in dezelfde prijsklasse vallen, hetzelfde vermogen afgeven en dezelfde prestaties leveren. De Polo GTI haalt het vermogen van 200 pk echter uit een 2.0 liter motor, terwijl de tegenstrevers daarvoor een 1.5 of 1.6 liter motor inzetten. De grotere motor van de Polo zorgt voor meer rust bij kalm rijden en meer koppel (lees: overmacht) bij hard rijden, maar komt iets minder makkelijk op toeren. Daarom heeft de Polo GTI een "alles of niets" karakter.

De motor wordt, heel ouderwets, gestart met de sleutel. Daarna klinkt een teleurstellend tam en karakterloos geluid. De bestuurder heeft de keuze uit een zuinig, sportief of comfortabel rijprogramma. Zelfs wanneer voor de zuinige of comfortabele modus wordt gekozen, valt op dat de GTI veel beter naar het gaspedaal luistert dan een doorsnee Polo. Zelfs het kleinste tikje op het gaspedaal heeft direct een versnelling tot gevolg. Dit maakt de auto levendig en gewillig, maar zeker niet nerveus of agressief. Hoogstens is de verlichting van de klokken wat opdringerig, want zelfs in de kalm-aan-stand zijn deze felrood verlicht.

Kies voor de sport-stand en het levendige karakter verandert in een ronduit baldadig karakter. De reactie op het gaspedaal is nu zo bruut, dat de inzittenden daadwerkelijk in de stoelen worden gedrukt. De automaat met dubbele koppeling schakelt eerst terug om maximaal te kunnen accelereren en schakelt daarna zo snel, dat de Polo schijnbaar zonder onderbreking naar hoogst illegale waarden versnelt. Tegelijkertijd is het alsof een componist de eerst zo saaie brom van de motor tot een opwindende symfonie maakt, begeleid door spectaculaire knallen uit de uitlaat. Het gaat allemaal zo hevig, dat er gevoelsmatig vlammen uit de uitlaat zouden moeten komen, maar dat is net niet het geval. Uiteraard is de Polo niet zo snel als een volbloed sportwagen, maar gevoelsmatig komt de kleine Volkswagen een heel eind in de richting!

Weggedrag

En ook als het gaat om het weggedrag weet de Polo wat sensatie is. Wederom valt bij kalm rijden op dat de GTI veel meer reserve heeft dan een standaard Polo. Het onderstel is stugger, de besturing is zwaarder en exacter, terwijl merkbaar is dat de brede banden meer grip hebben. Net als bij de meeste concurrenten verdeelt een sperdifferentieel de aandrijfkracht actief over het linker en rechter voorwiel. Het buitenste voorwiel krijgt meer kracht toebedeeld zodat het "wringen" van de voorwielen uitblijft en de grip verbetert. Bovendien wordt voorkomen dat de aandrijfkrachten van de motor het gevoel in de besturing verstoren.

Wanneer doelbewust de grenzen worden opgezocht, reageert de Polo aanvankelijk met overstuur (het uitbreken van de achterzijde). Zodra de bestuurder echter aangeeft hier niet van gediend te zijn, herstelt de auto zich razendsnel en is de balans terug. In absolute zin biedt de Polo GTI niet de beste wegligging in zijn klasse, maar opnieuw is de belevenis van topklasse. Bij de standaard Polo zijn de remmen al bovengemiddeld sterk en bijterig en dat geldt nog sterker voor de GTI: zelfs vanaf kamikaze-snelheid is de GTI binnen een minimale afstand en perfect controleerbaar tot stilstand te brengen.

Conclusie

De legende leeft voort. De zesde generatie van de Polo is nu ook leverbaar als GTI. Op papier zijn de verschillen met de concurrentie in prijs en prestatie gering. In de praktijk biedt de Polo GTI meer luxe en meer rust bij kalm rijden. Wanneer sportief wordt gereden, weet de Polo GTI keer op keer te verrassen. De GTI is niet alleen snel, maar voelt zo mogelijk nog sneller. Dat is te danken aan het spectaculaire motorgeluid, het bovengemiddelde koppel en de slimme versnellingsbak. Daarmee is de Polo GTI een waardige opvolger van zijn legendarische voorgangers.