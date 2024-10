Opel vernieuwt Mokka

De Opel Mokka heeft met zijn design en Opel Vizor veel klanten aangetrokken. Daarom heeft Opel het uiterlijk niet volledig herzien, maar slechts aangescherpt. Het nieuwe Opel Blitz-logo in het midden van de Opel Vizor accentueert het gezicht van de Mokka. De vleugelvormige LED-verlichting is, net als die van de nieuwe Opel Frontera, nu in een moderne interpretatie uitgevoerd, met drie 'verlichtingsblokken' voor een strakke uitstraling. Het motto 'Black is beautiful' komt terug in de zwarte lijn die vanaf de motorkap boven langs de zijruiten doorloopt tot aan de achterzijde en in de zwarte lijn onder langs de portierpanelen van de GS-uitvoering. Nieuwe aerodynamische wielen voor de Mokka Electric en de nieuw vormgegeven voorbumper verbeteren de stroomlijn, de chroomvrije afwerking draagt bij aan het zuivere design.

Interieur

In het interieur van de Mokka zet Opel zijn milieubewuste benadering voort met stoffen die gerecycled materiaal bevatten. Het interieur is minimalistisch, met een nieuwe, sportief stuurwiel met afgeplatte boven- en onderzijde en een strakkere middenconsole die doet denken aan de Opel Vizor. De meeste bedieningsfuncties zijn geïntegreerd in de centrale kleurentouchscreen en dat draagt bij aan de frisse en aantrekkelijke uitstraling (als van auto's uit een hoger segment). Het ontwerp van de resterende schakelaars is overgenomen van de nieuwe Opel Grandland en versterkt de hoogwaardige uitstraling.

Het nieuwe multimedia- en infotainmentsysteem in de Opel Mokka omvat standaard een digitale 10-inch display voor de bestuurder en een centraal 10-inch kleurentouchscreen. Het systeem herkent het persoonlijke profiel van de bestuurder en ondersteunt spraakopdrachten via 'Hey Opel'. Met draadloze smartphoneconnectiviteit, EV-routing (voor de Mokka Electric) en draadloze laadmogelijkheden, biedt het te personaliseren systeem alles wat de moderne bestuurder verwacht.

Vereenvoudigd aanbod

De nieuwe Mokka is er in de uitvoeringen Edition en GS en er zijn twee optiepakketten. Behalve de versie met de conventionele 1,2-liter benzinemotor zijn er twee geëlektrificeerde varianten: de Mokka Hybrid en de lokaal emissievrije Mokka Electric. Dankzij de compacte batterij, de lage plaatsing ervan en het lage zwaartepunt biedt de Mokka Electric een actieradius van maximaal 403 kilometer (WLTP). Voor klanten die liever voor een hybride versie kiezen, is er de Mokka Hybrid. Die is voorzien van de 100 kW (136 pk) sterke benzinemotor in combinatie met een elektromotor en een 8-trapsautomaat.