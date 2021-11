Opel Mokka-e wint Gouden Stuurwiel 2021

10 november 2021 | De nieuwe 100% elektrische Opel Mokka-e heeft de 'Gouden Stuurwiel'-award gewonnen: een van de belangrijkste onderscheidingen in de Duitse autobranche. Daarmee treedt de Mokka-e in de voetsporen van de Corsa-e die de award, ook wel 'das Goldenes Lenkrad', in 2020 won. Het is de negentiende keer dat Opel een 'Gouden Stuurwiel' in ontvangst mag nemen.

De jaarlijkse 'Gouden Stuurwiel'-verkiezing wordt sinds 1976 door BILD am SONNTAG en vanaf 2009 in samenwerking met AUTO BILD georganiseerd. In de verkiezing kunnen lezers stemmen op hun drie favoriete modellen in diverse categorieлn. Vervolgens worden de finalisten op het Lausitzring-circuit uitgebreid beoordeeld door een jury van journalisten, coureurs en auto-experts.

Tijdens de 2021-editie van de verkiezing ontving de Opel Mokka-e de meeste punten in de categorie 'kleine auto's' en liet hij andere modellen achter zich. Na de Ampera-e in 2017 en de Corsa-e in 2020 is de Mokka-e nu het derde elektrische model en tevens de eerste SUV van Opel die de felbegeerde titel pakt.

De nieuwe Opel Mokka-e maakt niet alleen indruk met zijn design, maar ook met zijn prestaties, dankzij de elektromotor met 100 kW / 136 pk en 260 Nm aan koppel. Dankzij de 50 kWh-accu heeft de Mokka-e een theoretische actieradius tot 338 kilometer (WLTP). De elektronisch begrensde topsnelheid is 150 km/u. De batterij kan onder ideale omstandigheden in 30 minuten tot 80 procent worden opgeladen met behulp van een 100 kW DC-laadstation.

Opel heeft de 'Gouden Stuurwiel'-award in totaal al negentien keer gewonnen. Het begon allemaal in 1978, twee jaar na het in het leven roepen van de onderscheiding, met de Opel Senator A. Vele beroemde Opel-modellen volgden. Een overzicht:

1978 Opel Senator A

1979 Opel Kadett D

1981 Opel Ascona C

1982 Opel Corsa A

1984 Opel Kadett E

1987 Opel Senator B

1990 Opel Calibra

1994 Opel Omega B

1995 Opel Vectra B

1999 Opel Zafira A

2002 Opel Vectra C

2005 Opel Zafira B

2009 Opel Astra J

2010 Opel Meriva B

2012 Opel Zafira Tourer

2015 Opel Astra K

2017 Opel Ampera-e

2020 Opel Corsa-e

2021 Opel Mokka-e

