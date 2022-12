Opel vergroot actieradius Mokka

Op zoek naar een Opel Mokka 1.2 GS Line automaat?

De Opel Mokka Electric maakt gebruik van dezelfde lithium-ion batterij en elektromotor als de volledig nieuwe Opel Astra Electric. Met zijn 54 kWh-batterij biedt de Mokka Electric een 20% grotere actieradius, tot 406 kilometer (ten opzichte van de 338 kilometer van zijn voorganger). Dit is niet alleen bereikt door de inspanningen op het gebied van energiedichtheid, om ondanks het compacte batterijformaat toch een voorbeeldige actieradius te garanderen. Ook is het gemiddelde energieverbruik van de auto gedaald tot 15,2 kWh/100 km.

Zoals bij elke volledig elektrische Opel is de batterij gemonteerd in de bodemsectie van auto. Hierdoor gaat er geen interieurruimte verloren, terwijl het lage zwaartepunt ten goede komt aan de stabiliteit en de rijdynamiek van de auto. Bovendien biedt de Opel Mokka Electric verbeterde prestaties dankzij de krachtigere elektromotor (+15 kW) met een vermogen van 115 kW (156 pk) en een direct beschikbaar koppel van 260 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u duurt minder dan tien seconden, terwijl de topsnelheid elektronisch is begrensd tot 150 km/u.

De Opel Mokka Electric staat ook garant voor gunstige laadtijden. Een 11 kW 3-fasen boordlader voor laden met wisselstroom (AC) is standaard, evenals de mogelijkheid voor snelladen (DC) met een vermogen tot 100 kW. In laatstgenoemde geval is de batterij van de Mokka Electric in circa 30 minuten tot 80% op te laden.