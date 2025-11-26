Opel kondigt vernieuwde Astra aan

De gewijzigde Opel Vizor is slanker en preciezer vormgegeven en voorzien van strakke lichtaccenten. Voor het eerst in de geschiedenis van de Astra is de Opel-Blitz in het front verlicht, een stijlkenmerk dat eerder debuteerde op het topmodel van Opel, de Grandland. De scherpe lijnen in de frontpartij versterken het technische karakter van het ontwerp.

Het designteam liet zich inspireren door de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. De kenmerkende lichtlijnen van deze high-performance designstudie komen terug in de voorzijde van de nieuwe Astra. Het ontwerp volgt daarmee de principes van het Opel Compass, met een duidelijke visuele structuur rond de Opel-Blitz.

De vernieuwde Opel Astra en Astra Sports Tourer combineren hun moderne uiterlijk met innovatieve veiligheids- en comforttechnologie. Daarbij onderscheiden beide modellen zich met talrijke voorzieningen die ook in auto's in hogere segmenten te vinden zijn. Daarmee zet Opel de traditie van het model in de compacte klasse voort. Meer informatie over de nieuwe Astra en zijn wereldpremière deelt Opel binnenkort.