Opel vernieuwt Astra PHEV

De 1,6-liter turbobenzinemotor in de nieuwe Astra Plug-in Hybrid levert 110 kW (150 pk) en de elektromotor maximaal 92 kW (125 pk). Het met 11 kW (15 pk) toegenomen systeemvermogen en de grotere batterijcapaciteit maken nog betere prestaties én een grotere elektrische actieradius mogelijk. Met een koppel van 360 Nm accelereert de Astra Plug-in Hybrid van 0 naar 100 km/u in 7,6 seconden (Sports Tourer Plug-in Hybrid in 7,7 seconden). De topsnelheid bedraagt voor beide modellen 225 km/u. Het gemiddelde energieverbruik is verlaagd ten opzichte van het vorige model. Het verbruik komt uit op 12,7 tot 13,1 kWh en 2,2 tot 2,4 liter benzine per 100 kilometer (theoretisch).

De vernieuwde, geëlektrificeerde, automatische 7-trapstransmissie is speciaal ontwikkeld voor deze plug-in hybride aandrijflijn. De automaat is voorzien van een dubbele koppeling en, ten opzichte van de automaat in de Astra Hybrid met 48-volttechnologie, een extra versnelling. De automaat is geoptimaliseerd voor het hogere prestatieniveau van de Astra Plug-in Hybrid.

Elke uitvoering van de Astra Plug-in Hybrid is standaard uitgerust met een multimediasysteem met 10-inch kleurentouchscreen, een digitaal instrumentenpaneel, draadloze smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto, en het 'Keyless Start'-systeem.