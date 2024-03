Opel Astra nu ook als hybride

Een 100 kW (136pk) 1,2 liter turbo benzinemotor zorgt voor de aandrijving. Deze driecilinder motor werd specifiek ontwikkeld voor hybridegebruik en wordt gecombineerd met een nieuwe geëlektrificeerde eDCT 6-traps automaat met dubbele koppeling en een 21 kW (28 pk) sterke elektromotor.

Dankzij de combinatie van een benzine- en elektromotor zijn het verbruik en de CO2-uitstoot van de vijfdeurs Astra Hybrid (WLTP: verbruik 5,0 l/100 km, CO2-emissie 113 g/km) circa 14 procent lager dan van een vergelijkbare niet-geëlektrificeerde Astra 1.2 Turbo met 8-traps automatische transmissie (WLTP: verbruik 5,8 l/100 km, CO2-emissie 130 g/km).

De techniek toont zich voornamelijk stadsverkeer effectief. De elektromotor ondersteunt de benzinemotor bij het accelereren vanuit stilstand en andere momenten wanneer er meer koppel gewenst is. De elektromotor levert extra koppel, vooral bij lage toerentallen van de benzinemotor, wat een gunstig effect heeft op zowel de rijdynamiek als de CO2-uitstoot. Wanneer de Astra Hybrid vanaf hogere snelheden afremt, wordt de benzinemotor uitgeschakeld en dient de elektromotor als generator om de 48V batterij van het hybridesysteem op te laden.

Infotainment

Net als in elke andere Astra of Astra Sports Tourer kan de bestuurder alles in de gaten houden via het volledig digitale 10-inch informatiedisplay. Naast de gebruikelijke informatie toont het display bovendien interessante details over het geëlektrificeerde aandrijfsysteem. Wanneer puur op stroom wordt gereden, lichten alle cijfers blauw op. Rijdend op de benzinemotor is alle informatie wit uitgelicht. Daarnaast wordt op een display getoond hoe de energie tussen de batterij, benzinemotor en de wielen stroomt, alsmede de laadstatus van de batterij in verschillende kleuren. De meest belangrijke informatie over de afgelegde afstand, reistijd, gemiddeld verbruik, resterende actieradius en het percentage van de route dat puur op stroom is afgelegd, wordt samengevat weergegeven zodra het contact wordt uitgeschakeld.

Elke Astra en Astra Sports Tourer beschikt standaard over een multimediasysteem met een 10-inch kleuren touchscreen en draadloze integratie van Apple CarPlay en Android Auto. Optioneel kan de auto worden besteld met een Intelli-HUD head-up display en een draadloze telefoonlader.