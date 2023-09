Opel maakt prijs Astra Electric bekend

De Opel Astra Electric is beschikbaar in een basisuitvoering (de Astra Electric) en de sportieve en rijk uitgeruste Astra Electric GS. De basisversie is standaaard al voorzien van tal van elektronische rijhulpsystemen, waaronder een botswaarschuwing met automatische remingreep. Daarnaast is de GS-uitvoering voorzien van een automatische snelheidsassistent met stopfunctie en Intelli-Vision 360-graden camera. De nieuwe Astra Electric is als eerste Opel optioneel leverbaar met Intelli-Drive 2.0 met onder meer semi-automatische rijstrookwisseling en intelligente snelheidsaanpassing.

Elektrische auto

De elektromotor levert een vermogen van 115 kW (156 pk) en een koppel van 270 Nm dat onmiddellijk beschikbaar is vanaf de eerste aanraking van het stroompedaal. Het gewicht van 1.679 kg, circa 100 kg lichter dan zijn concurrenten en een van de beste waarden in deze klasse, draagt bij aan de vlotte acceleratie. Tevens is de topsnelheid begrensd op 170 km/u, waarmee de Astra Electric een hogere topsnelheid heeft dan veel andere elektrische modellen in zijn segment. Bestuurders hebben keuze uit de rijmodi Eco, Normal en Sport om het rijkarakter af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren.

De elektromotor wordt gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 54 kWh. Die maakt gebruik van 102 cellen die zijn ondergebracht in 17 modules, goed voor een theoretische actieradius tot 418 kilometer. Met een gemiddeld energieverbruik van 14,8 kWh/100 km, mede dankzij de standaard aanwezige warmtepomp, is de Astra Electric efficiënt en prima inzetbaar voor langere afstanden.

De Opel Astra Electric is geschikt voor snelladen (DC) met een vermogen tot 100 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden binnen een tijd van circa 30 minuten tot 80% is op te laden. Bij een regulier AC-laadpunt is de batterij op te laden dankzij de standaard aanwezige 3-fasen 11 kW-boordlader.

Het batterijpakket van de Opel Astra Electric is gemonteerd in de bodem van de auto, waardoor er geen zit- en bagageruimte verloren gaat ten opzichte van de andere aandrijfvarianten van de Astra. De 100% elektrische versie beschikt over 352 liter bagageruimte, die is uit te breiden tot 1.268 liter door de rugleuning van de achterbank neer te klappen. Ander voordeel van deze plaatsing van de batterij is dat het zwaartepunt nog lager ligt, wat volledig ten goede komt aan de rijdynamiek van de Astra Electric. Bovendien is de torsiestijfheid van de elektrische versie 31% toegenomen vergeleken met de standaard Astra.

Opel Astra Electric GS

Dankzij de torsiestijve carrosserie en uitgebreide maatregelen ten aanzien van geluidsisolatie genieten inzittenden van de Astra Electric van een hoog comfortniveau. Dankzij de standaard gelamineerde ruiten dringen omgevings- en rijgeluiden nauwelijks door in het interieur, terwijl inzittenden worden getrakteerd op ergonomische stoelen - optioneel verkrijgbaar met Alcantara bekleding. De standaard aanwezige AGR-gecertificeerde (Aktion Gesunder Rücken e.V.) Active Sport bestuurdersstoel biedt het hoogst mogelijke zitcomfort van Opel met zijdelingse steun en een breed scala aan handmatige en elektrische verstelmogelijkheden.

Tot de assistentiesystemen van de nieuwe Opel Astra Electric behoren:

LED-techniek voor koplampen met grootlicht-assistent, dagrijverlichting, mistlampen en achterlichten

Waarschuwing voor frontale botsingen met automatische remingreep en voetgangersdetectie

Lane Keeping Assist

Verkeersbordherkenning

Vermoeidheidsdetectie

Automatische snelheidsassistent met stopfunctie

Parkeerhulp voor en achter

360-graden Intelli-Vision camera

Warmtepomp voor energiezuinige klimaatbeheersing van het interieur

Intelli-Drive 2.0

De nieuwe Astra Electric is als eerste Opel optioneel leverbaar met een pakket aan assistentiesystemen, gebundeld onder de noemer Intelli-Drive 2.0. Voor het eerst in een Opel wordt de mogelijkheid van semi-automatisch wisselen van rijstrook gecombineerd met intelligente snelheidsaanpassing. Hiermee stuurt de assistent de Astra Electric met kleine stuurbewegingen naar de gewenste rijstrook als die vrij is.

De intelligente snelheidsaanpassing zorgt ervoor dat, indien bevestigd door de bestuurder, de snelheid van de auto wordt verlaagd naar de nieuwe geldende maximumsnelheid of tot de door de bestuurder ingestelde limiet. Hiervoor gebruikt IntelliDrive 2.0 niet alleen sensoren, maar ook netwerkinformatie via de ether. De adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Light koplampen met 168 LED-elementen behoren ook tot de veiligheidsverhogende technologieën.

Prijzen Opel Astra Electric

De nieuwe Opel Astra Electric is nu te bestellen voor prijzen vanaf 39.999 euro. Deze basisprijs geldt voor de vijfdeurs hatchback en vertaalt zich in een netto bijtelling vanaf 262 euro. Bovendien voldoet de Astra Electric aan de voorwaarden voor de aanschafsubsidie (SEPP) voor particulieren.

De Opel Astra Electric is ook leverbaar in de uitvoering GS, met een rijkere standaarduitrusting en een onderscheidende uitstraling, onder meer dankzij de sportiever ontworpen voorbumper. De prijzen van de Astra Electric GS beginnen bij 42.999 euro. De 5-deurs Astra Electric staat vanaf komende maand in de Nederlandse showrooms. De stationwagenvariant van de Opel Astra Electric, de Astra Sports Tourer Electric, zal later dit jaar zijn opwachting maken als de eerste 100% elektrische stationwagen van Europese makelij.