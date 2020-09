Opel Insignia

Opel start productie vernieuwde Insignia

14 september 2020 | De productie van Opels vernieuwde vlaggenschip, de Insignia, is officieel van start gegaan in de Opel-fabriek in Rüsselsheim. Bij de productie van de eerste nieuwe Insignia was niet alleen Opel CEO Michael Lohscheller aanwezig, maar ook eregast Udo Bausch, de burgemeester van Rüsselsheim. De Insignia voor modeljaar 2020 is per direct bestelbaar als Grand Sport, Sports Tourer en dynamische GSi.

