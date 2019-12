Opel toont vernieuwde Insignia

4 december 2019 | Opel toont de eerste beelden van de vernieuwde Insignia, die tijdens de Brussels Motor Show (10 -19 januari 2020) zijn première beleeft. De vormgeving is aangescherpt, waardoor de vijfdeurs Grand Sport en stationwagen Sports Tourer dynamischer ogen. Bovendien rust Opel de Insignia voortaan uit met de nieuwste generatie IntelliLux LED koplampen die het zicht in het donker verbeteren.

Dankzij het opgefriste design komt Opels topmodel krachtiger en representatiever over. De nieuwe, met chroom omrande grille is breder en voorzien van prominentere lamellen; het centraal geplaatste logo van Opel lijkt hierdoor groter. Dat wordt geflankeerd door de kenmerkende chromen vleugels die zich uitstrekken tot de LED-dagrijverlichtingsunits die nu onder in plaats van boven de koplampen zijn geplaatst. Daardoor oogt de Insignia lager en breder, ook dankzij de luchtinlaten met geïntegreerde mistlampen.

De Insignia Grand Sport en Sports Tourer zijn aan de achterzijde ook gewijzigd door meer gedefinieerde, duidelijke lijnen. De Grand Sport krijgt nu dezelfde kenmerkende uitlaatuitsparingen onderin de achterbumper als de Sports Tourer, in plaats van ronde gaten. De ranke, horizontale lijnen van het design zijn doorgetrokken in het interieur. Met hoogste precisie gekozen chromen accenten benadrukken de stijlvolle ambiance.

De extreem platte koplampen met LED-technologie dragen ook bij aan de modernere uitstraling. Het nieuwe Adaptive IntelliLux LED Pixel Light bestaat uit 168 LED-elementen. De verlichting reageert sneller en nauwkeuriger op tegemoet komend verkeer en voorliggers om verblinding te voorkomen.

De Grand Sport en Sports Tourer zijn voortaan uitgerust met een digitale achteruitrijcamera. Het systeem is gekoppeld aan een radar gestuurd Rear Cross Traffic Alert, dat waarschuwt als verkeer aan de achterzijde van opzij nadert. Andere systemen die bijdragen aan de veiligheid zijn onder meer Forward Collision Alert met emergency braking en voetgangersherkenning en een Head-up display. De inzittenden van de Insignia kunnen op optimale connectiviteit vertrouwen dankzij infotainmentsystemen met TFT-kleurenschermen. De lijst opties omvat onder meer E-Call en draadloos opladen van daarvoor geschikte smartphones.

Ook op het vlak van efficiëntie maakt de Opel Insignia voor modeljaar 2020 een stap voorwaarts, dankzij lichtere constructies en volledig nieuwe benzine- en dieselmotoren.