Vernieuwde Opel Insignia GSi debuteert in Brussel

9 januari 2020 | De nieuwe Opel Insignia GSi beleeft zijn wereldpremière op het Autosalon van Brussel (9-19 januari 2020). De topversie in de Insignia-reeks schittert naast de vernieuwde Insignia Grand Sport en Insignia Sports Tourer die eveneens hun debuut beleven. De nieuwe GSi valt op met zijn scherpe lijnen en krachtige front met verticale, slagtand-achtige luchtopeningen. Met zijn nieuwe 2,0-liter turbobenzinemotor met 169 kW (230 pk), nieuwe 9-traps automaat, Twinster vierwielaandrijving met torque vectoring en FlexRide onderstel betreft het het vlaggenschip in het Opel-aanbod.

De vernieuwde Opel Insignia debuteert in Brussel als Grand Sport, Sports Tourer en GSi en komt op de markt met een reeks nieuwe benzine- dieselmotoren. Die zijn gekoppeld aan nieuwe versnellingsbakken met een geringere interne wrijving, waarmee het brandstofverbruik daalt en het comfort stijgt. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of automatische transmissies met acht of negen versnellingen.

Opel heeft ook de aerodynamica van de Insignia geoptimaliseerd dankzij de toepassing van een actieve grille met afsluitbare lamellen. In vergelijking met de huidige Insignia is het NEDC-brandstofverbruik tot 18% teruggebracht, terwijl de gemiddelde CO2-uitstoot uitkomt op rond de 100 g/km.

Het interieur is verbeterd verfijnd, terwijl de ergonomisch gecertificeerde AGR-stoelen met veel comfortfuncties nu verkrijgbaar zijn met keuze uit verschillende bekledingsstoffen, waaronder leder en Alcantara. De Elegance- en Ultimate-uitvoeringen van de Insignia worden gekenmerkt door een mate van comfort en klassieke uitstraling, terwijl de nieuwe Insignia GS Line en GSi zijn gericht op sportief ingestelde automobilisten.

Nieuwe technologie is er in de vorm van adaptieve IntelliLux LED Pixel Light verlichting, bestaande uit 168 LED-elementen waarmee de lichtbundel sneller reageert en nauwkeuriger kan worden aangepast om tegemoetkomend verkeer niet te verblinden.

De nieuwe Opel Insignia GSi is bedoeld voor liefhebbers. Het sportieve onderstel met vierwielaandrijving (AWD) met torque vectoring is bijzonder in dit segment. In de AWD-modus vervangen twee koppelingen een conventioneel achterdifferentieel en leveren de perfecte krachtoverbrenging per wiel in elke rijsituatie.

Met deze technologie is de nieuwe Opel Insignia GSi wendbaarder in bochten en claimt hij een meer tractie. Voor een actievere rijervaring kan de nieuwe 9-traps automaat handmatig worden bediend met peddels aan het stuurwiel. De vernieuwde Insignia GSi is geperfectioneerd op de legendarische Nürburgring-Nordschleife. Zo zijn de Brembo-remmen met vier zuigers per remklauw en de directe besturing verbeterd. Een andere innovatie is de elektro-hydraulische rembekrachtiger waarmee de Insignia een voorschot neemt op de toekomst van autonoom rijden. De geïntegreerde 'eBoost' is een onderdeel van het elektronisch aangestuurde 'brake by wire' remsysteem en maakt een afzonderlijk ABS-/ESP-systeem, vacuümleidingen en vacuümpompen overbodig, wat resulteert in een lager brandstofverbruik. Bovendien staat dit systeem garant voor een snellere drukopbouw, een beter remgevoel en een stillere werking van het ABS.

De Opel Insignia GSi is standaard uitgerust met het FlexRide-onderstel waarmee de instellingen van schokdempers en besturing in een fractie van een seconde worden aangepast aan de omstandigheden. De besturingsunit regelt ook de instellingen van het gaspedaal en het schakelmoment van de automatische transmissie. De bestuurder heeft de keuze uit drie programma's: Standard, Tour en Sport. Specifiek voor de GSi is de Competitive-modus, die te activeren is met de ESP-knop.

Het aanbod van de nieuwe Insignia is overzichtelijker dankzij de nieuwe benzine- en dieselmotoren van één motorgeneratie. De 1,4-liter benzinemotor met 107 kW (145 pk) en de 1,5-liter dieselmotor met 90 kW (122 pk) vormen de basismotoren. De driecilindermotoren die ook geleverd worden in de nieuwe Opel Astra zijn tot 50 kilogram lichter dan voorheen. De topversies worden aangedreven door 2,0-liter turbomotoren. De dieselmotor volgt later, terwijl de benzinemotor 147 kW (200 pk) sterk is. In de sportieve Insignia levert de motor 169 kW (230 pk) vermogen. De 2,0-liter benzineversies zijn bovendien de eerste Opel-motoren met cilinderuitschakeling, waarbij bij lage belasting twee cilinders worden gedeactiveerd dankzij de variabele nokkenas.

Het brandstofverbruik van de vernieuwde Insignia wordt ook gereduceerd dankzij de actieve grille met sluitbare lamellen, zowel bij de bovenste als onderste grille. Door thermische, elektrische en aerodynamische parameters te combineren voor het openen en sluiten van de lamellen in de grille, kan een relatief efficiënt verbruik gerealiseerd worden in uiteenlopende omstandigheden. Niet alleen door de luchtweerstand te optimaliseren, maar ook door het afkoelen na het uitschakelen van de motor uit te stellen of door de motor sneller op te warmen na een koude start, wat met name in de winter aanzienlijke voordelen biedt.

Een nieuwe digitale achteruitrijcamera verbetert het zicht achterwaarts. De veiligheid bij het achteruit rijden van een parkeerplek is verder te verhogen met het optionele Rear Cross Traffic Alert, een waarschuwing voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden. Het systeem maakt gebruik van radarsensoren om objecten onder een hoek van 90 graden achter de Insignia te detecteren binnen een afstand tot 20 meter. Als die er zijn, krijgt de bestuurder een waarschuwing met geluid en visueel via het display.

Aanvullende assistentiesystemen zijn Forward Collision Alert met automatische emergency braking en voetgangersherkenning, Active Lane Keep Assist, dode hoek waarschuwing, Adaptive Cruise Control met emergency braking, verkeersbordherkenning, Advanced Park Assist en een Head-up display. De adaptieve cruise control houdt de afstand tot het voorligger gelijk door automatisch te remmen en versnellen. In combinatie met een automatische transmissie kan het radargestuurde systeem de auto zelfs geheel tot stilstand brengen en een voorliggend voertuig volgen in de file.

Alle infotainmentsystemen zijn compatible met Apple CarPlay en Android Auto, van de Multimedia Radio en Multimedia Navi tot aan de Multimedia Navi Pro. Dit topsysteem biedt talrijke Connected Navigation services, zoals actuele verkeersinformatie, online kaartupdates en op verkeer anticiperende navigatie. Als E-Call is geïnstalleerd wordt automatisch een noodoproep naar hulpdiensten gestuurd zodra de gordelspanners en de airbags in werking zijn gekomen. De bestuurder kan ook zelf hulpdiensten oproepen als dat nodig is met een druk op de rode knop.