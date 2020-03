Opel opent orderboeken vernieuwde Insignia

17 maart 2020 | De vernieuwde Opel Insignia is vanaf nu te bestellen. Klanten kunnen het vlaggenschipmodel van Opel bestellen als Grand Sport (sedan), Sports Tourer (stationwagon). De extra dynamische GSi is beschikbaar in beide carrosserievarianten. Opel levert diverse uitrustingsniveaus: van de Edtion, via de Ultimate tot en met de sportief getinte GS Line. Hiernaast zijn speciaal voor de zakelijke rijder Business en Business Elegance leverbaar. De prijzen beginnen bij 36.699 euro.

De vernieuwde Opel Insignia is standaard uitgerust met Electronic Climate Control met twee zones, een Multimedia Radio infotainmentsysteem met 7 inch kleurentouchscreen en ondersteuning van Apple CarPlay, Android Auto en parkeersensoren voor en achter. LED-koplampen bieden zicht in het donker. Assistentiesystemen zoals Front Collision Warning met voetgangersherkenning, Automatic City Emergency Braking en Lane Keep Assist verhogen de veiligheid van de inzittenden en medeweggebruikers.

De Insignia GSi is ook voorzien van een elektro-hydraulische rembekrachtiger, FlexRide mechatronisch wielophanging en Twinster-vierwielaandrijving met torque vectoring. Bovendien is er het nieuwe IntelliLux LED Pixel Light met 84 LED-elementen per koplamp unit, dat standaard is vanaf de Business Elegance en uniek is in het segment waarin de Insignia opereert.

De Opel Insignia biedt een uitgebreid aanbod van assistentie- en informatiesystemen. Een nieuwe, digitale achteruitrijcamera verbetert het zicht naar achteren. Bij het achteruit uitparkeren wordt de veiligheid verhoogd door het optionele Rear Cross Traffic Alert. Aanvullende assistentiesystemen zijn Forward Collision Alert met Automatic City Emergency Braking en voetgangersbescherming, Active Lane Keep Assist, Side Blind Zone Alert, Adaptive Cruise Control met Automatic City Emergency Braking, Traffic Sign Recognition, Advanced Parking Assist en een Head-up display. Adaptive Cruise Control houdt dankzij automatisch remmen en accelereren afstand tot de voorganger.

De infotainmentsystemen die Apple CarPlay en Android Auto ondersteunen, variëren van Multimedia Radio en Multimedia Navi tot Multimedia Navi Pro. De topversie is voorzien van talrijke Connected Navigation-diensten zoals 'Trip & Drive Management' en 'LIVE Traffic' verkeersinformatie, dat real-time online verkeersinformatie biedt. Zo kunnen vertragingen snel worden herkend en vermeden. Via een inductielader kunnen daarvoor geschikte smartphones draadloos worden opgeladen. Met eCall worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld als de gordelspanners en airbags zijn geactiveerd. Ook kan actief hulp worden opgeroepen door op de rode SOS-knop te drukken.

Het motorenaanbod van de nieuwe Insignia begint met de 107 kW (145 pk) 1,4-liter turbo benzinemotor met directe inspuiting (brandstofverbruik, vijfdeurs, NEDC: 6,2-6,1 l/100 km stad; 4,6-4,3 l/100 km buitenstedelijk; 5,2-5,0 l/100 km, 120-115 g/km CO2 gecombineerd; WLTP: 6,2-5,8 l/100 km, 144-135 g/km CO2 gecombineerd). De liefhebbers van sportiviteit opteren voor de nieuwe Insignia GSi met 169 kW (230 pk) 2,0-liter turbobenzinemotor en 9-traps automatische transmissie (brandstofverbruik, sedan NEDC: 8,9 l/100 km stad, 5,8 l/100 km extra-stad, 6,9 l/100 km, 161 g/km CO2 gecombineerd; brandstofverbruik WLTP: 8.5-8.3 l/100 km gecombineerd, 198-193 g/km CO2).

Alle drie- en viercilindermotoren behoren tot een nieuwe generatie van krachtbronnen. De 1,4-liter benzinemotor met 107 kW (145 pk) en de 1,5-liter diesel met 90 kW (122 pk) vormen de basis. Vergeleken met zijn voorganger is het NEDC-brandstofverbruik tot 18 procent lager. De driecilindermotoren zijn tot 50 kilogram lichter dan hun voorgangers in het vorige model. Hierboven komen de Insignia 2,0-liter benzinemotoren met 147 kW (200 pk) en 169 kW (230 pk) in de GSi. De 2,0-liter benzinemotoren zijn ook de eerste Opel-motoren met cilinderuitschakeling. Als de bestuurder het volledige vermogen niet nodig heeft, deactiveert de variabele nokkenas twee cilinders en verlaagt zo het brandstofverbruik. Een 2,0-liter viercilinder diesel met 127 kW (174 pk) maakt het aanbod compleet.

Nieuwe, wrijvingsarme versnellingsbakken reduceren het brandstofverbruik en verhogen tegelijkertijd het comfort. Insignia-klanten kunnen kiezen uit een handgeschakelde zesbak, een traploze transmissie of een 8- of 9-trapsautomaat.

